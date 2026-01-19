ନିଆରା ଶିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ ସାର..ସ୍କୁଲ ମାଡୁ ନ ଥିବା ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଆଖିରେ ଭରିଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବାର ସ୍ୱପ୍ନ
ଅଜ୍ଞାନତାର ଏଇ ଅନ୍ଧାରୀ ମୂଲକରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ସାଜି ଆସିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ସାର । ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ।
Published : January 19, 2026 at 8:12 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
ବାଲେଶ୍ୱର: ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାଦିନ ଥିଲା ବଣ ବିଲ ପାହାଡରେ ଡେଇଁ ବୁଲିବା । ନଦୀ, ଝରଣାରେ ବୁ଼ଡି ଗାଧୋଇବା ନଚେତ ବାପା-ମା କାମକୁ ଗଲା ପରେ ଘର ଜଗିବା । ଏମିତି କଟିଯାଉଥିଲା ସମୟ ଆଉ ଜୀବନ । ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ନା ପିଲାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନା ଥିଲା ବାପା-ମାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ । ସ୍କୁଲ ଯିବା..ପାଠ ପଢିବା..ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି କୌଣସି ଅଭିଶାପଠାରୁ କମ ନ ଥିଲା । ହେଲେ ସେ ଦେଖାଇଥିଲେ ବାପା-ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ । ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଭରି ଦେଇଥିଲେ ଆକାଶରେ ଉଡି ବୁଲିବାର ନିଶା । ଦିନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁ ନ ଥିବା ପିଲା ଆଜି ପାଠ ପଢିବାରେ ମସଗୁଲ । ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ କେସିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ।
କେସିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 1954 ମସିହାରୁ ରହିଛି ଗବପାଳ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି । ହେଲେ ପିଲା ଆସନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ, ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ବାପା-ମା କାମକୁ ଗଲେ ପିଲା ଜଗୁଥିଲେ ଘର। କାରଣ ଅଭାବି ପରିବାରରେ ପେଟକୁ ମଠାଏ ଦାନା ହିଁ ଦେଇଥାଏ ସବୁ ଖୁସି । ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କିପରି ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତେ ! ଅଜ୍ଞାନତାର ଏଇ ଅନ୍ଧାରୀ ମୂଲକରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ସାଜି ଆସିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ସାର । ଆଜି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ପାଠପଢିବାର ନିଶା, ଉପରକୁ ଉଠିବାର ନିଶା.. ବଡ ମଣିଷ ହେବାର ନିଶା । ବଣ ପାହଡ ଘେରା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ କରାଇଥିବା ସଞ୍ଜୟ ସାର ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇ ଆଜି ସବୁରି ମୁହଁରେ ପ୍ରଶଂସା । ଏହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।
ସବୁରି ମୁହଁରେ ସଞ୍ଜୟ ସାରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
ଗବପାଳ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ । ସାରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା । ଏବେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ 235 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଶାଇ 8 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି । 2015ରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ। ସଞ୍ଜୟ ସାର ଆସିବା ସମୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲା ଆସୁ ନ ଥିଲେ । ଏତେ କମ ସଂଖ୍ୟକ ଉପସ୍ଥାନ ଦେଖି ସେ ଚକିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । କେମିତି ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିହେବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ।
ସେ ଦେଖିଲେ, ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାମାନେ ମାଆ ବାପାଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ମହୁଲ, କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠର ମୂଲ୍ୟ ସତେ ଯେମିତି ଶୁନ । ତା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଓ ଛୁଟି ପରେ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇଲେ । ତା ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଡାକି ଆଣିଲେ । ଯେଉଁମାନ ରାଜି ହେଲେନି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଜରିଆରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇଲେ ।
ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପାଠପଢା
ସଞ୍ଜୟ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ଦେବାସହ ମାଗଣା ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ପାଠ ସହ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲା କିପରି ପ୍ରବୀଣ ହେବେ ସଞ୍ଜୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି । ଏକଥା ସତ ଯେ, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଇଲାକାରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ । ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ତଥାପି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିବ ସେନେଇ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି।
ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବାରେ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ, ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢୁଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି।
ଉପସ୍ଥାନ ବଢି ଏବେ 100 ପ୍ରତିଶତ
ଗବପାଳ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2015-16 ରେ 250 ଜଣ ପିଲା ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ବେଳେ 90ରୁ 100 ପିଲା ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିଲେ। ସେହିପରି 2016-17 ରେ 245 ଜଣ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ବେଳେ 80ରୁ 90 ପିଲା ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ 2018-19 ରେ 281 ପିଲା ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୦ ପାଖାପାଖି ପିଲା ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସ୍କୁଲରେ 235 ପିଲା ଥିବାବେଳେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଉପସ୍ଥାନ ରହୁଛି ।
ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ସଞ୍ଜୟ ସାର ଆମକୁ ସାହିତ୍ୟ ଇଂରାଜୀ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଜିକେ ଆଦି ପଢାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ସାର ଆମକୁ ଘରୁ ଡାକି ଆଣି ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସାର ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। " ସେହିପରି ଆଉଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଗିପ୍ତି ହାସିନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ସାର ଆମକୁ ଯେଉଁ ପାଠ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ତାହା ଶିଖି ଆସି ସାରଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ। ସାର ବହୁ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଠ ନ ଆସେ ସେସବୁ ଭଲରେ ବୁଝାନ୍ତି।"
ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା ଦେଖି ଅଭିଭାବକ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ
ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଜୁଲିମଣି ନାଇକ କହିଛନ୍ତି, "ସଂଞ୍ଜୟ ସାର ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ଯାହା ଶିଖିଥିଲି ତାହା ଏବେ ମୋର କାମରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ତରତରି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଦେଇ ପାରୁଛି, କାରଣ ଏସବୁ ଆମକୁ ସଞ୍ଜୟ ସାର ପଢାଇଛନ୍ତି ।"
ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଦମୟନ୍ତି ଖଣ୍ଡେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି। ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଘରେ ରହୁ ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି।"
'ପିଲା ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଧା ବାଟରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ'
ନିଜର ଏଇ ଯାତ୍ରକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ମୁଁ ୨୦୧୫ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଗବପାଳ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ଆସୁ ନଥିଲେ। ଅନେକ ପିଲା ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଧା ବାଟରୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କ୍ଳାସ ରୁମ ସବୁ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଘର ଜଗାଇ ଦେଇ ଚାଷ କାମକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉକିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି । ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯଦି ପିଲାମାନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବେ, ଶିକ୍ଷିତ ନହେବେ ତେବେ ପିଲାମାନେ ତ ଅବାଟକୁ ପଳାଇବେ।’’
ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଅବିଭାବକଙ୍କୁ ଭେଟିଲି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ନ ଛାଡିବାର କାରଣ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲି। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଅଭାବୀ ଲୋକ, ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଚଳିବୁ, ଘର କିଏ ଜଗିବ ? ତା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇଥିଲି। ଏମିତି ବୁଝାଇବା ପରେ କିଛି ବୁଝିଥିଲେ ଅନେକ କିନ୍ତୁ ଅବୁଝା ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବି ସେନେଇ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି। ଅଭିଭାବକ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଧୀରେଧୀରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି।’’
ତେବେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିବା ପିଲାମାନେ କେହି ମୋବାଇଲ ନିଶାରେ ପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ସାର । , ମୋବାଇଲ କିଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ । କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁହାଁ କରାଇବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖାଇବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସୁମନ୍ତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଆଗରୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଆସେନି, ନଦୀ ନାଳରେ ବୁଲେ ଓ ଖେଳେ। ମୋତେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁ ନଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ସାର ମୋତେ ଯାଇ ଘରୁ ଡାକି ସ୍କୁଲ କୁ ଆଣିଥିଲେ। ମୁଁ ସେବେଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛି, ମନଦେଇ ପାଠ ପଢୁଛି।"
ଏ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ସପନ କୁମାର ନାଏକ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ। ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯିବୁ । ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଯାହା ପଇସା ମିଳିବ ଘର ଚଳିବ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ପିଲାକୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଇବୁ। ସଞ୍ଜୟ ସାର ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଛୁଆ ପାଠ ପଢିଲେ ଚାକିରୀ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପାଠପଢି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଲେ ଆମର ଦୁଃଖ ଯିବ। ସେପାଇଁ ଏବେ ମୋ ଛୁଆ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି।" ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କୁହାଯାଇ ପାରେ।
ପ୍ରତି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ-ଏବିଇଓ
ଅନ୍ୟପଟେ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକର ଏବିଇଓ ଲମ୍ବୋଦର ସିଂ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ଅଧିକ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଯଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଏକ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢି ତୋଳିବାର ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ପାରିବେ। ଗବପାଳ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପିଲା ତଥା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ କରାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ପ୍ରତି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ସହ ଶିକ୍ଷାର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରସାର ହୋଇ ପାରିବ। ସଞ୍ଜୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ବିଜ୍ଞାପନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ବିଜ୍ଞାପନ କଲେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚମକୁଛି ସୁଜାତାଙ୍କ ମାଟି ତିଆରି ଗହଣା: 5 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା, ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଲେ ଘୁମାଳ ଗାଁର ମହିଳା, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ