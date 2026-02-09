ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଅନନ୍ୟ କଳା କାରିଗରୀ: ନିର୍ଜୀବ ନଡ଼ାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଆରା ରୂପ
ଧାନ ଫସଲର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ନେଇ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଳାକୃତି 'ଷ୍ଟ୍ର କ୍ରାଫ୍ଟ'କୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।
ସ୍ପେସଲ ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: କୁହାଯାଏ ଯେ କାରିଗରୀର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ । କିଏ ମାଟିରେ, କିଏ ପଥରରେ, କିଏ ସଢ଼େଇରେ, କିଏ ଝୋଟରେ ତ, ଆଉ କିଏ ସବାଇ ଘାସରେ । ଏପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁରେ କଳା କାରିଗରୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ । ହେଲେ ଆଜି ଆମେ କିଛି ନିଆରା କଳା କାରିଗରୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଯେଉଁ କଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ନଡ଼ାରେ । ଯାହାକୁ 'ଷ୍ଟ୍ର କ୍ରାଫ୍ଟ' ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଧାନ ଫସଲର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ନେଇ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, କାରିଗର ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି । ଏବେ ଏହି କଳାକୃତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅନନ୍ୟ କଳା ଭାବେ ନିଜର ପାଦ ଥାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ଏହା ସହିତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । 'ଷ୍ଟ୍ର କ୍ରାଫ୍ଟ'କୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।
ନଡ଼ା କାରିଗର ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି:-
'ଷ୍ଟ୍ର କ୍ରାଫ୍ଟ' ବା ନଡ଼ା କରିଗରୀରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କାରିଗର ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି । ଧାନଗଛର ନଡ଼ାକୁ ନେଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜଧାନୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଶିଶିର ସରସ, ତୋଷାଳୀ ଆଦି ମେଳା ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ମିତ କଳାକୃତି, ଏବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗୁଥିବା ମେଳା, ମହୋତ୍ସବ ଆଦିରେ ନିଜର ଏକ ଷ୍ଟଲ୍ ପକାଇଥାନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ଅଂଚଳର ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ରାଜଧାନୀରେ ରୁହନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ।
ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି କରନ୍ତି ନଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ:-
ନିଜର ଏହି କଳାକୁ ନେଇ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଯେ,"ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ନଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ । ଏପରିକି ନିଜର ଧାନ ଚାଷ ହେବ ପରେ ନଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ନଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହଛି । ତେବେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଧାନ ଗଛ କଂଚା ହେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଳ ଛପର ପରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ବାହାରିଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ରାଫ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।" କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ଭାଇମାନେ, ଏପରିକି ପୂରା ପରିବାର ଏହି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ।
କେଉଁ ପ୍ରକାରର କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି:-
ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ କାରିଗରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ-ବଳଭଦ୍ର-ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କଳାକୃତି । ସେହିପରି ଦେବୀ ସରସ୍ବତୀ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ପୁରାଣର ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀର ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ । ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରିଥାନ୍ତି । ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏସମସ୍ତ କ୍ରାଫ୍ଟ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମହାପୁରୁଷ ଏବଂ ମଡେଲ ଆର୍ଟ ଓ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ।
ନଡ଼ା କଳାକୃତିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ:-
ନିଜର ଏହି ନଡ଼ା କଳାକୃତିକୁ ଫାଇନାଲ ଟଚ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ୩ରୁ ୫ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ନଡ଼ାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରତିକୃତିର ମୂଲ୍ୟ ୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । ଦୀର୍ଘ ୩୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ସୁଶାନ୍ତ ଏହି କଳାରେ ନିଜ ମନ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହି କଳା ଅରୁଣ ମୋହନ ପାତ୍ରଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।
ସୁଶାନ୍ତ ତାଙ୍କ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ କେଉଁଠାରେ କରନ୍ତି ବିକ୍ରି:-
ସୁଶାନ୍ତ ତାଙ୍କ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଡୁଥିବା ସମସ୍ତ ମେଳା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ରାଜସ୍ଥାନ, ମୁମ୍ବାଇ, ଗୁଜୁରାଟ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ କଳାକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ମେଳା ସମେତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟଲ୍ ପକାଇଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକାମାନେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ।
