ETV Bharat / state

ନୀଳଗିରିର ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରା; ରଥତଳେ ହୁଏ ଛେରା ପହଁରା, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମାଉସୀମା' ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚେ ରଥ

ଆଦି ସେବକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଛେରାପହଁରା କରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଳି କରି ଆଣନ୍ତି ରଥ ପାଖକୁ। ରଥତଳେ ପୁଣି ଛେରା ପହଁରା କରିଥାନ୍ତି ରାଜା। ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

unique rituals of nilagiri rathyatra
ନୀଳଗିରିର ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରା, ରଥତଳେ ହୁଏ ଛେରା ପହଁରା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 14, 2026 at 8:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ୱର: ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ । ଭକ୍ତର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ । ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ରଥଯାତ୍ରା । ରଥରେ ବସି ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର ଯିବେ, କାଳିଆ ଠାକୁର । ସେଠି ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ପୁଣି ୯ ଦିନ ପରେ ଫେରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏ ମାନବୀୟ ଲୀଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି।

ନୀଳଗିରିର ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରା, ରଥତଳେ ହୁଏ ଛେରା ପହଁରା (Etv Bharat)

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିକୁ କୁହାଯାଏ ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଠି ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି । ଏବେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ମହାରଣାମାନେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେବାପାଇଁ ବାହାରି ଆସିବେ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ । ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରଥାରୂଢ ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁ । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହେବ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନ। ରଥ, ପଥ ହେବ ଏକାକାର। ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହୁଏ ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରା । ଗୋଟିଏ ରଥରେ ଏକାଠି ଆସନ୍ତି ତିନି ଠାକୁର । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପହଣ୍ଡି ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ଛେରା ପହଁରା ହୋଇ ଅଧାବାଟ ରଥ ଟଣା ଯାଇଥାଏ । ତୃତୀୟ ଦିନରେ ରଥ ପହଁଚି ଥାଏ ମାଉସୀମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ସେହିପରି ବାହୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତିନିଦିନ ଧରି ହୋଇଥାଏ।

unique rituals of nilagiri rathyatra
ନୀଳଗିରିର ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରା, ରଥତଳେ ହୁଏ ଛେରା ପହଁରା (Etv Bharat)



କାହିଁକି ନିଆରା ନୀଳଗିରି ରଥଯାତ୍ରା

୧୭୫୦ ମସିହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ନୀଳଗିରି ମନ୍ଦିର । ସେହିଦିନଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ସେ ସମୟରେ ରାଜା ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଧରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ ନୀଳଗିରିରେ ରାଜଧାନୀ ତିଆରି କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଠାକୁର ମହଲ ବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏଠିକାର ରଥଯାତ୍ରା ନିଆରା । ଏଠାରେ ଠାକୁର ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ଆସନ୍ତି । ପହଣ୍ତିରେ ଆସି ଠାକୁର ରଥ ତଳେ ରୁହନ୍ତି । ଏଠି ଛେରାପହଁରା ଦୁଇଜଣ କରିଥାନ୍ତି । ଆଦି ସେବକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଛେରାପହଁରା କରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଳି କରି ଆଣନ୍ତି ରଥ ପାଖକୁ। ତା ପରେ ଦୁଆର ପୂଜା ହୁଏ । ରଥତଳେ ଆଉ ଥରେ ଛେରା ପହଁରା ହୁଏ । ଏଠି ଛେରା ପହଁରା ରାଜା କରନ୍ତି । ଦୁଆର ପୂଜା ପରେ ଠାକୁର ରଥକୁ ଚଢନ୍ତି। ତେବେ ରଥ ତଳେ ଛେରା ପହଁରା ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ।

unique rituals of nilagiri rathyatra
ନୀଳଗିରିର ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରା, ରଥତଳେ ହୁଏ ଛେରା ପହଁରା (Etv Bharat)

୩୯ତମ ରାଜା ଭାବେ ଏବେ ଜୟନ୍ତ ମର୍ଦ୍ଧରାଜ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ଦିର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାଣୀଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଦିୱାନ ଥିଲା ବେଳେ ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରି ରାଣୀଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ନୀଳଗିରିରେ ଯେତିକି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସବୁର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଟରାଣୀଙ୍କର। ସେବାପୂଜା ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ତେବେ ରଥ ଉପରେ ଆଳତି ରାଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ପୁରୋହିତମାନେ କରିଥାନ୍ତି ।

unique rituals of nilagiri rathyatra
ନୀଳଗିରିର ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରା, ରଥତଳେ ହୁଏ ଛେରା ପହଁରା (Etv Bharat)



ରଥରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଷ

ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ । ମହାରଣା ସେବକ ରଥରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ । ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାରଣା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହନ୍ତି, "ପ୍ରଥମେ ଆମ ଜେଜେ ବାପା ରଥ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ । ତା ପରେ ବାପା, ତାଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ୧୦ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଖରୁ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଚକ, ଅଖ, ସୁନା ଖମ୍ବ, ଚୁଳି, ପଟା ବିଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ରଥର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିବା ବେଳେ ସାଜସଜ୍ଜା ବାକି ରହିଛି। ରଙ୍ଗ ଦେବା କାମ ମଧ୍ୟ ସରି ଯାଇଛି। ମୋତେ ଲଗାଇ ଆମର ୧୪/୧୫ ଜଣ କାରିଗର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି କେବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନିର୍ମିତ ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କାମ ତାଙ୍କ ଇଛାରେ କରନ୍ତି । ଆମେ ହେଲୁ ମାଧ୍ୟମ । "

unique rituals of nilagiri rathyatra
ନୀଳଗିରିର ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରା, ରଥତଳେ ହୁଏ ଛେରା ପହଁରା (Etv Bharat)



ସଜେଇ ହୋଇଛି ବଡଦାଣ୍ଡ

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୀଳଗିରି ବଡଦାଣ୍ଡ ସଜେଇ ହୋଇଛି । ଝୋଟିଚିତାରେ ଝଲସୁଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରଥ ଚାରି ପାଖରେ ଝୋଟି ଅଙ୍କାଯାଇଛି। ଝୋଟି ଅଙ୍କନ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରାଧାରମଣ ନାୟକ କହନ୍ତି, "ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇବର୍ଷ ହେଲା ଝୋଟି ଅଙ୍କନ କରୁଛି। ମୋର ଏଠି ୭/୮ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଏ କାମ ସମସ୍ତେ କରି ପାରିବେନି। ନୀଳଗିରିର ନିଆରା ଅନୁଭୂତି । ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି କାମ କରିବାକୁ । ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏଠି ସପ୍ତାହେ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛୁ । ପାରିଶ୍ରମିକ ତ କିଛି ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ।"

unique rituals of nilagiri rathyatra
ନୀଳଗିରିର ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରା, ରଥତଳେ ହୁଏ ଛେରା ପହଁରା (Etv Bharat)



କାହିଁକି ତିନି ଦିନ ପରେ ମାଉସୀମା' ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚେ ରଥ

unique rituals of nilagiri rathyatra
ନୀଳଗିରିର ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରା, ରଥତଳେ ହୁଏ ଛେରା ପହଁରା (Etv Bharat)

ନୀଳଗିରିର ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ନୀଳଗିରି ରାଣୀ ତଥା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଆଜୀବନ ସଭାପତି ମନୋଜା ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ କହନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଯେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରି ରଥାରୂଢ ହେବାପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି, ସେହିଦିନ ନୀଳଗିରିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହୁଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ରଥ ଟଣା ହୋଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ରଥ । ହେଲେ ଆମର ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଧରାଜ ରାଜା ସାହେବ ଥିଲେ ନୀଳଗିରିରେ, ସେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ରଥ ରହିଥିଲା। ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଏତେ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଭକ୍ତ ଆସି ରଥ ଟାଣିବାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖି ଫେରିବା ପରେ ପୁଣି ଏଠି ଆସି ଟାଣି ପାରିବେ, ଏସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏପରି କରାଯାଇଛି। ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଧା ଘଂଟାରେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି । ହେଲେ ସେଠାରେ ରାତିସାରା ରୁହନ୍ତି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯାଇ ସେଠରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥରେ ଭେଟନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ । ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତିନିଦିନ ଧରି ଏଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ।"

unique rituals of nilagiri rathyatra
ନୀଳଗିରିର ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରା, ରଥତଳେ ହୁଏ ଛେରା ପହଁରା (Etv Bharat)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୋଟ୍ ୩୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ୭୩ଟି ଟ୍ରାଫିକ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ; ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ

TAGGED:

ରଥଯାତ୍ରା 2026
ନୀଳଗିରିରର ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରା
RATHAYATRA2026
UNIQUE RATHAYATRA NILAGIRI
NILAGIRI RATHAYATRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.