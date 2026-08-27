ETV Bharat / state

ନିଆରା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ: ସେନା ଯବାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ କୁନି କୁନି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ । କୁନି ପିଲାମାନେ ଯବାନଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଯବାନମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Berhampur Young kids celebrated Raksha Bandhan with Retired Army Officers
ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ସହିତ ଯବାନମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ କୁନି କୁନି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 27, 2026 at 1:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Students Tie Rakhis on Soldiers Wrist , ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ତଥା ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ଯବାନ ସର୍ବଦା କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ । ବଳିଦାନ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଦେଶ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଯବାନମାନେ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି । ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ସେମାନେ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ । ତେଣୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଏହି ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।

କୁନି ଶିଶୁମାନେ ସୈନିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ, ଯବାନମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଶିଶୁମାନେ ଭାରତୀୟ ସେନା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣି ପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ସେନା ଅଧିକାରୀ ସୁବେଦାର ତ୍ରିନାଥ ସ୍ୱାଇଁ

ରେଶମ ସହରରେ ନିଆରା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ: ଯବାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ କୁନି କୁନି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ (ETV Bharat Odisha)

ରେଶମ ସହରରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ:
ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଭାରତୀୟ ସେନା ଯବାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣରେ ପୂରି ଉଠିଥିଲା ପରିବେଶ । ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯବାନ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ । ସେମାନେ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯବାନମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ବ, ବଳିଦାନ ଓ ସାହସିକତାକୁ ନିଖୁଣ ଭାବେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ।

ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ:
ସେନା ଅଧିକାରୀ ସୁବେଦାର ତ୍ରିନାଥ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଭଳି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କର ସୁତା ଖିଅ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଜାମ୍ମୁକାଶ୍ମୀରଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ୱୋଧିତ କରାଯାଉଛି ତାହା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି ।"

Berhampur Young kids celebrated Raksha Bandhan with Retired Army Officers
ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ପରିବେଶରେ ଯବାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ କୁନି କୁନି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ (ETV Bharat Odisha)

'ସେନା ପ୍ରତି ପରିଚୟ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି'
ଯବାନ ଆର୍.କେ.ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏଭଳି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଯେପରି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଦେଶ ପ୍ରତି ତ୍ୟାଗ, ବଳିଦାନ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ଭଳି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରତି ପରିଚୟ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"

ଦେଶପ୍ରୀତି ଭାବନା ଉଦ୍ରେକ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:
ବ୍ରହ୍ମପୁର Kids Paradise ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, " ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କର ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରିତି ଭାବନା ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଓ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା । "


କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଜଣେ କୁନି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଯବାନମାନେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୈନିକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

Berhampur Young kids celebrated Raksha Bandhan with Retired Army Officers
ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ପରିବେଶରେ ଯବାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ କୁନି କୁନି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ (ETV Bharat Odisha)


କୁନି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସରନ୍ୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ବେଶ୍ ଖୁସି ।" ସେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀରେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବେ ମହାପ୍ରଭୁ; ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ନିମଗ୍ନ ପାଟରା ବିଷୋୟୀ ସେବକ

ଫଟୋରେ ଦେଖନ୍ତୁ: ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼

ରାଜଧାନୀରେ ନିଆରା ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ, ଗଛରେ ଅର୍ଗାନିକ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ମହିଳା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

RAKSHA BANDHAN BERHAMPUR
RAKSHA BANDHAN WITH ARMY JABAN
YOUNG KIDS RAKSHA BANDHAN
ବ୍ରହ୍ମପୁର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ
STUDENTS TIE RAKHIS SOLDIERS WRIST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.