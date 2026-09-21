‘ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ’ ପାଇଁ ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଝରୁଛି ମମତାର ଲୁହ.. ହାତକଡି ଖୋଲି ବନ୍ଦୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇଛି ସନ୍ତାନଙ୍କ ହାତ
ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ଜେଲ ହୋଇପାରେ । ହେଲେ ମମତାର ବନ୍ଧନ ଜେଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇପାରିବନି । ସ୍ନେହବନ୍ଧନର ଏହି ଭାବବିହ୍ନଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏହି କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : September 21, 2026 at 4:01 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ଜଣେ ଅପରାଧୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିପାରେ । ହେଲେ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜି ପାରେ ନାହିଁ । ବାପା-ମାଙ୍କ ଆବେଗକୁ ଅଟକାଇ ରଖିପାରେ ନାହିଁ । ଘଟଣାକ୍ରମ ହେଉ ବା ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଉ, ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପିଲାମାନେ କି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ? ସେମାନେ କାହିଁକି ବାପା କିମ୍ବା ମା'ର ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ? ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ’ ଯିଏ ବାପା-ମା' ଓ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ସଂପର୍କକୁ ନିବିଡ କରୁଛି..ଆତ୍ମୀୟତା ଭରି ଦେଉଛି ।
କାରାଗାରରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡି ଜେଲରେ ନିଜ କର୍ମଫଳର ସଜା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ବାପା କିମ୍ବା ମାର ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତି, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଯତ୍ନ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପା-ମାଙ୍କ କୋଳର ଉଷୁମ ପରଶ, କେଇପଦ ସ୍ନେହ ଛଳଛଳ କଥା, ମମତାର ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଣି ଦେଇଛି ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ହାତକ଼ଡି ପିନ୍ଧିଥିବା ହାତରେ ପିଲାଙ୍କ ବହି, ପ୍ରୋଫାଇଲ ଧରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ଆଣି ଦେଇଛି ଏଇ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ ।
ବନ୍ଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱାସନା ‘ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ’
ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ...ଆଇନର ପରଧି ମଧ୍ୟରେ ଗିରଫ ହୋଇ ମାସ..ବର୍ଷ ଧରି କାରାଗାରର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବନ୍ଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଲଟିଛି ଏହି ସ୍ନେହବନ୍ଧନ । ପିଲାମାନେ କିଏ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା ପାଇଁ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ଏହି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ । ହେଲେ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆଣି ଦେଇଛି । ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ପିଲମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜେଲରେ ନିଜ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବେ, ତା ପୁଣି ନିରୋଳାରେ..। ଏଠି ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନଜର ନ ଥିବା କିମ୍ବା କଟକଣା ନ ଥିବ । ପିଲାଙ୍କ ସହ ମନଖୋଲି କଥା ହୋଇ ପରିବେ, ପାଠପଢା କଥା ବୁଝିବେ, ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଦେଖିବେ ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢିବାର ପ୍ରେରଣା ବି ଦେଇ ପାରିବେ ।
ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ବାପା-ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯୋଡୁଛି ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଜେଲ ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ସେ ଜଣେ ବାପା.. ଜଣେ ମା । ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ନେହବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। । ଏ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରର ଅଧିକ୍ଷକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାରିକ କହନ୍ତି, ‘ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ବାପା-ମା ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିଥାନ୍ତି । ସେ କେମିତି ପାଠ ପଢିବ… କଣ ପଢିଲେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ପାରିବେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଦୂରତା ରହି ଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଦୀଙ୍କ 5 ରୁ 15 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା ବହି ବସ୍ତାନୀ ଧରି ଜେଲକୁ ଆସିବେ। ବାପା-ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ସମୟସୀମା ୪୫ ମିନିଟରୁ ଘଣ୍ଟାଏ ରହିଛି। କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ, କଣ ପାଠ ପଢିଲେ ଭଲ ହେବ, ପାଠପଢା କେମିତି ଚାଲିଛି.. ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ।’
‘ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜେଲ ଅନ୍ତେବାସୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସେତୁ ସାଜିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଜେଲ୍ର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରଗାରରେ ଏଭଳି ‘ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି’ ବୋଲି ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାରିକ ‘ଇଟିଭି ଭାରତ’କୁ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତି ରବିବାର ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଝରୁଛି ମମତାର ଲୁହ
ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ମାସର ଶେଷ ରବିବାର ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ରବିବାର ଅନ୍ତେବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ପ୍ରତେକ ରବିବାର ୨୦ ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି । ଉକ୍ତ ଦିନ ୧୧ ଠାରୁ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ । ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୦ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପରିବାରଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ।
ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍କୁଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପରିଚୟପତ୍ର ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୟସ ୫ ବର୍ଷରୁ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦରକାର । ସାକ୍ଷାତର ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜେଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚିତ କରାଯିବ ।
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖା ହୋଇନଥିବା ବାପା-ପୁଅଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଉଛି ସ୍ନେହବନ୍ଧନ
ଲୁହା କବାଟ ଭିତରେ ବାପା, ବାହାରେ ବହି ଧରି ପଢୁଛି ପୁଅ... । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖା ହୋଇନଥିବା ବାପା-ପୁଅଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଉଛି ସ୍ନେହବନ୍ଧନ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲର ଏହି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ବନ୍ଦୀ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ଭୁଲ୍ର ପ୍ରଭାବ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡ଼ିବ ସେ ନେଇ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । ଜେଲ୍ରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭେଟି ପାଠପଢ଼ା, ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଓ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡିିବ । ସେହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ସେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ।’
ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନ୍ତେବାସୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନେକ ଅନ୍ତେବାସୀ ତଥା ବନ୍ଦୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଦିଶା ଦେଖାଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ।
ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ଜେଲ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ମମତାର ବନ୍ଧନ ବନ୍ଦୀ ହୋଇପାରେନା
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ସାକ୍ଷାତ ହେଉଥିଲା । ହେଲେ ଜେଲର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଟରକମ୍ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିଲା। ମନଖୋଲି କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା । ପାଠ ପଢାପଢି ନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ସେମାନେ ଏକ ଭଲ ବାତାବରଣ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି । ବାପା-ମା ଏବଂ ପୁଅ-ଝିଅ ଭିତରେ ସ୍ନେହର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍।’
ପାଠ ପଢୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରଛନ୍ତି ବାପା-ମା । ହାତରେ ହାତକଡି ନାହିଁ, ଅଛି ସନ୍ତାନଙ୍କ ହାତ । ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଝରୁଛି ମମତାର ଲୁହ । ଏହି ଆଲୋଚନା କେତେ ନିରୋଳା..କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେ ନେଇ ଜେଲ ଅଧିକ୍ଷକ କହନ୍ତି, ‘ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଜେଲ ଷ୍ଟାଫ ଦୂରରେ ରହୁଛୁ । ସେମାନେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ତାହାକୁ ଆମେ ମନିଟର କରୁ ନାହୁଁ । କେବଳ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ ଦୂରରୁ ମନିଟର କରିଥାଉ ।’
ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରଗାର ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅନ୍ତେବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି । ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ଜେଲ ହୋଇପାରେ । ହେଲେ ମମତାର ବନ୍ଧନ ଜେଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇପାରିବନି । ସ୍ନେହବନ୍ଧନର ଏହି ଭାବବିହ୍ନଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏହି କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଟିଲା କାଶ୍ମୀରୀ ଲିଲି; ବିନା ମାଟିରେ ଚାଷ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସୁବ୍ରତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକଳ ଚିତ୍ର: ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ 3ଟି କୋଠରୀରେ ବସୁଛନ୍ତି 8ଟି ଶ୍ରେଣୀର 144 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ