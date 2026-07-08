ଭାଇଚାରା ସହରରେ ସଂପର୍କ ଯୋଡୁଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା; ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବଢୁଛି ଲୋକଙ୍କ ମେଳି, ସଦଭାବ ବାଣ୍ଟି ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ
ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ କଟକ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 8, 2026 at 7:49 PM IST
Unique Police Station, କଟକ: ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମେ । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକ, ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କିଏ କ୍ୟାରମ ଖେଳୁଥାଏ ତ କିଏ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନା ଭରପୂର । ଏଲିଡିରେ ଏଠି କାର୍ଟୁନ ସୋ ବି ଚାଲୁଥାଏ । ବେଳେବେେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚକଲେଟ୍ ବି ବଣ୍ଟା।ଯାଏ । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପାର୍କ ବୋଲି ଭାବି ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଖୋଜି ବସନ୍ତି, ବିଫଳ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ । ତେବେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚି ଯିବେ ।
ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ
ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ..କେସ..ଏଫଆଇଆର..ଏନାକଉଣ୍ଟର..। ପୋଲିସର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଏମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ଆପେ ଆପେ ଭାବନା ଭିତରକୁ ପଶିଆସେ । ଏସବୁ ଭାବନା ଭିତରେ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ମନରେ ଭୟଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ହେଲେ ଯିଏ ରକ୍ଷକ, ତା ପ୍ରତି ଏତେ ଭୟ ! ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଥିବା ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ । ପୋଲିସ-ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପରିସରରେ ପାର୍କ ପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଥାନା ପରିସରରେ କାହିଁକି ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋରିରୁ ..
କଟକ ରାଣୀହାଟଛକଠାରୁ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଦେଇ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଆସିଲେ ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତାର ଡାହାଣ ପଟେ ରହିଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା । ପ୍ରାୟ 3 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଗତବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏହି ନୂତନ ଥାନା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ନାଁ ରହିଛି ଶିଶୁ ମିତ୍ର ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା । ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ଥାନା ପରିସରେ ଅବସର ବିନୋଦନର ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଥାନା ପାଲଟି ଯାଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପାର୍କ
ଏଠି ପିଲାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ୟାରମ, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ଦୋଳି ବି ରହିଛି । ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖେଳଣା ଯେମିତି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ କାର, ବାଇକ, ବଡ଼ ଏଲଇଡିରେ କାର୍ଟୁନ ସୋ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ଥାନା ପରିସରରେ ଗହଳି ଜମେ । ସଂନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ଯେମିତି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପାର୍କ ପାଲଟି ଯାଏ ।
ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ବି ଖୁବ ସହଜ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ଗଲେଣି । ଥାନା ପରିସରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ସଙ୍କୋଚ କରୁନାହାନ୍ତି । ପୋଲିସକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଡରୁ ନାହାନ୍ତି । କାରଣ ପୋଲିସକୁ ପାଖରୁ ଦେଖି ଦେଖି ସେମାନେ ବୁଝି ପାରିଲେଣି, ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯମଦୂତ ହୋଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଟିଏ ।
ଲୋକଙ୍କ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଛି, ଅପରାଧ କମିଛି
ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଉମାକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 30 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି । ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଏରିଆ ହୋଇ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ପୋଲିସର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ କଟକ ଡିସିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ଥାନା କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଭୟ ଦୂର ହେଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ମହିଳା, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମି ଥାଏ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ହେଉଛି । କୌଣସି ଅପରାଧ ମୂଳକ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଲୋକମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଥାନାକୁ ଆସିବାକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଛି । ଅନେକ ମହିଳା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଥାନାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । କୌଣସି ମାମଲା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଇବାକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି । ଏମିତିକି ଯଦି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କର କାମ ଥାଏ, ତେବେ ଥାନା ଖେଳ ରୁମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଆସି ନେଇଯାଆନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିବା ସହ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା କମୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛିିି ।'
ମନରୁ ସଙ୍କୋଚଭାବ ଦୂର କରିଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା
ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖି, ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଦିନ ଥିଲା ଥାନାକୁ ଆସିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା । ଏପରିକି ସାଧାରଣ ଘରୋଇ ମହିଳାମାନେ ପୋଲିିସକୁ ଦେଖି ବାଟଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ । ଥାନାକୁ ଯେକୌଣସି କାମରେ ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ମନରେ ଏକ ଭୟ ଥାଏ । କାଳେ କିଏ ଦେଖି ଦେବ କି ? ଅପରାଧିକ କାମ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବିବ କି ? ଏପରି ଭାବନା ଭିତରେ ଅନେକ ମହିଳା ନିଜର ହକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଥାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା । ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ଏହି ସଙ୍କୋଚଭାବ ମନରୁ ଦୂର କରି ଦେଇଛି ।
ଭାଇଚାରା ସହର ଭଳି ଭାଇଚାରା ଥାନା
ଥାନା ପରିସରରେ ଏପରି ସୁବିଧା ଏବଂ ପୋଲିସର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପାଇ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ଏ ନେଇ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁ କହନ୍ତି, 'ଥାନାକୁ ଆସିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ । ଥାନା ଏବେ ଘର ଭଳି ଲାଗୁଛି । ଛୁଆକୁ ଆଣି ଆସିବାକୁ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ ବରଂ ସାହସ ମିଳୁଛି ।'
ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ସୋନାଲି ରାଉତ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି, 'ଥାନା ସହ ଏବେ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ହୋଇ ଗଲାଣି ଯେ ଆଉ ଭୟ ଲାଗୁନି । ଏବେ ଯେତେବେଳେ କାମ ପଡୁଛି ବିନା ଦ୍ଵିଧାରେ ଆସି ପାରୁଛୁ । ଥାନାରେ ଥିବା ଅନେକ ପୋଲିସଙ୍କ ସହ ଘରଲୋକଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଗଲାଣି ।'
କେ ରମେଶ୍ୱେର ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହନ୍ତି, କଟକର ଏହି ଥାନାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ । ଭାଇଚାରା ସହର ଭଳି ଭାଇଚାରା ଥାନାର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ।
ଭୟ, ଅବିଶ୍ୱାସର ଏକ ପାଚେରୀ ପୋଲିସ-ଜନତା ସଂପର୍କରେ ଦୂରତାକୁ ବଢାଇ ଦେଉଥିବାବେଳେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୋଲିସର ଏ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଗ୍ରହଣୀୟ ଆଉ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ ବି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନେଲା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ; ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇ-ଜିରୋ ଏଫଆଇଆର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସହାୟତାର ହାତ 'ସମ୍ବେଦନା'; ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି ବାଟ