ETV Bharat / state

35 ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବ 15 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ଧନୁ ଆକୃତି ବାହୁଙ୍ଗିରେ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା

ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଧରି ବିଶାଳ ବାହୁଙ୍ଗି ନେଇ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ ତ୍ରିନାଥ ଯୁବକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

35 FIT BAHUNGI FOR KAVADIYA YATRA
35 ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବ ଧନୁ ଆକୃତି ବାହୁଙ୍ଗିରେ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 9, 2026 at 8:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: 35 ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବ ଏବଂ 15 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ବାହୁଙ୍ଗିରେ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା । କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ ତ୍ରିନାଥ ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଆରା କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ଏବେକାର ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରାୟ 18 ବର୍ଷ ହେବ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି କାଉଡିଆ ଭାରରେ ନୂଆଁ ନୂଆଁ ସାମଗ୍ରୀ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ସାହିର ଯୁବକମାନେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଭାରରେ 3ଟି ପିତ୍ତଳ ଗରା ଲଗା ଯିବା ସହ ବଡ଼ ପିତ୍ତଳ ଘଣ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଜଳ ଭାରକୁ ଏକକାଳୀନ 14 ଜଣ କାଉଡ଼ିଆ କନ୍ଧେଇ ପାରିବେ ।

35 ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବ ଧନୁ ଆକୃତି ବାହୁଙ୍ଗିରେ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)
ଧନୁ ଆକୃତିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବିଶାଳ ବାହୁଙ୍ଗିଟିକୁ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ତିଆରି କରିବାକୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଲାଗିଛି । କୌଣସି କାରିଗର ନୁହେଁ ବରଂ ସାହିର ଯୁବକମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଭାରଟି ସୋଲ ଫୁଲରେ ସଜା ଯାଇଛି । ତିନୋଟି ପିତ୍ତଳ ଗରାରେ ପ୍ରାୟ 15 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଓ 15 ଲିଟର ଜଳ ଏହି ବାହୁଙ୍ଗିରେ ରଖା ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ସାହିର ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ କାଉଡିଆ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଠଗଡ଼ର ମହାନଦୀ ଚହଟା ଘାଟରୁ ବାହାରି ବିଡାନାସି, ଦେଉଳ ସାହି, ସେଲଟର ଛକ, ସତୀ ଚୌରା, ସିଡ଼ିଏ, ନରାଜ, ମୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଇ ସର୍ପେଶ୍ୱର୍ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏହି ବଡ଼ କାଉଡିଆ ବାହୁଙ୍ଗି ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ପାଇଁ ଏହାର ପୂର୍ବଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି (ରବିବାର) ବୋଲବମ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସାହିର ଯୁବକମାନେ । ଏନେଇ ସଂଘର ସଭାପତି ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହରା କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ବିରାଟ ବାହୁଙ୍ଗିକୁ ନେଇ କଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ସାହିର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ । ଯଦିଓ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 14 ଜଣ କାନ୍ଧଇ ପାରିବେ, ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ କାନ୍ଧଇ ପାରିବେ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସର୍ପେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ବାରଣ ଥିବାରୁ ସାହିର ଯୁବକମାନେ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଥାନ୍ତି । କୌଣସି ପ୍ୟାକେଟ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ବରଂ ଗାଈ କ୍ଷୀର ନେଇ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି । କେବଳ ମାନସିକଧାରୀ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ସାହିର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

35 FIT BAHUNGI FOR KAVADIYA YATRA
35 ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବ ଧନୁ ଆକୃତି ବାହୁଙ୍ଗିରେ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଜଟିଆ ନାମକ ଜଣେ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ କାଉଡିଆ ଭାର ନେଇ ଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ 18 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ବଡ଼ ବାହୁଙ୍ଗି ନେଇ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି । ପ୍ରଥମରୁ କେହି ଏତେ ବଡ଼ ବାହୁଙ୍ଗି ଧରି ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଉ ନଥିଲେ । ଏତେ ଓଜନର ବାହୁଙ୍ଗି ନେଇ ଯିବା ଯଦିଓ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର; ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଶିବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରାବଣ: ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳଲାଗି ପାଇଁ ଜଳାଶୟରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

35 FIT BAHUNGI KANWARIYA YATRA
KATAKA KANWARIYA NEWS
କାଉଡିଆ ଯାତ୍ରା
SHRAVAN MONTH MONDAY
KANWARIYA YATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.