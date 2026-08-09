35 ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବ 15 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ଧନୁ ଆକୃତି ବାହୁଙ୍ଗିରେ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା
ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଧରି ବିଶାଳ ବାହୁଙ୍ଗି ନେଇ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ ତ୍ରିନାଥ ଯୁବକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 9, 2026 at 8:45 PM IST
କଟକ: 35 ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବ ଏବଂ 15 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ବାହୁଙ୍ଗିରେ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା । କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ ତ୍ରିନାଥ ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଆରା କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ଏବେକାର ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରାୟ 18 ବର୍ଷ ହେବ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି କାଉଡିଆ ଭାରରେ ନୂଆଁ ନୂଆଁ ସାମଗ୍ରୀ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ସାହିର ଯୁବକମାନେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଭାରରେ 3ଟି ପିତ୍ତଳ ଗରା ଲଗା ଯିବା ସହ ବଡ଼ ପିତ୍ତଳ ଘଣ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଜଳ ଭାରକୁ ଏକକାଳୀନ 14 ଜଣ କାଉଡ଼ିଆ କନ୍ଧେଇ ପାରିବେ ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ପାଇଁ ଏହାର ପୂର୍ବଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି (ରବିବାର) ବୋଲବମ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସାହିର ଯୁବକମାନେ । ଏନେଇ ସଂଘର ସଭାପତି ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହରା କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ବିରାଟ ବାହୁଙ୍ଗିକୁ ନେଇ କଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ସାହିର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ । ଯଦିଓ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 14 ଜଣ କାନ୍ଧଇ ପାରିବେ, ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ କାନ୍ଧଇ ପାରିବେ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସର୍ପେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ବାରଣ ଥିବାରୁ ସାହିର ଯୁବକମାନେ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଥାନ୍ତି । କୌଣସି ପ୍ୟାକେଟ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ବରଂ ଗାଈ କ୍ଷୀର ନେଇ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି । କେବଳ ମାନସିକଧାରୀ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ସାହିର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଜଟିଆ ନାମକ ଜଣେ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ କାଉଡିଆ ଭାର ନେଇ ଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ 18 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ବଡ଼ ବାହୁଙ୍ଗି ନେଇ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି । ପ୍ରଥମରୁ କେହି ଏତେ ବଡ଼ ବାହୁଙ୍ଗି ଧରି ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଉ ନଥିଲେ । ଏତେ ଓଜନର ବାହୁଙ୍ଗି ନେଇ ଯିବା ଯଦିଓ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର; ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଶିବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରାବଣ: ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳଲାଗି ପାଇଁ ଜଳାଶୟରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ