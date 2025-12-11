କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସର ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ, ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରାଖୀ
ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଶେଷ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସମାଜସେବୀ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ।
Published : December 11, 2025 at 8:45 PM IST
କେନ୍ଦୁଝର: ଦିନକୁ ଦିନ ସାରା ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ଅପରାଧ ଠାରୁ ଅଧିକ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଇବର ଅପରାଧିମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନ ଉପାୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାଲାଗି ଅଭିଯାନମାନ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତ ମାସ ୧୮ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଭିଯାନ ଦ୍ଵାରା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ସଚେତନତା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଦି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।
ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ଆନନ୍ଦପୁର, ସଦର, ଚମ୍ପୁଆ ଉପଖଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଏହି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସେଲ୍ ଅଡିଟୋରିୟମ ଠାରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ବ୍ରିଜେଶ ରାଏ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଳ ସିଂ, ଡିଏଫଓ ଏଚ୍ ଡି ଧନରାଜ, କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିକୁ ସାହୁ, ଏସପି ନୀତିନ କୁଶଳକର ଦଗଡୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ନାୟିକା ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ।
ଆଜିର ଏହି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଶେଷ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ, ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ନୂତନ ଭାବେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉକି ରାସ୍ତା ଘାଟ, ମହିଳାମାନେ ସବୁଠି ଘରୋଇ ହିଂସାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏସବୁ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ମହିଳାମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁଠି ବି ଥିଲେ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଥିଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ସହାୟତା ପାଇ ପାରିବେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ପୋଲିସ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବିଟ୍, ସେବା ଡ୍ୟୁଟି ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପୋର୍ଟାଲର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
"ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ସଫଳତା ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରାଖୀ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ତିନିଟି ପୋର୍ଟାଲ ସେବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ" ବୋଲି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ବ୍ରଜେଶ ରାଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ସେହିପରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରାଖୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଓଲିଉଡ୍ ନାୟିକା ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରାଖୀ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମୁଁ ନିଜେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବି", ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଉକ୍ତ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଶେଷ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସମାଜସେବୀ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର