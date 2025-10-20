ଦୀପାବଳି 2025; ସମଲେଇଙ୍କ ପୀଠରେ ଜଳିଲା 11000 ଦୀପ
ଦୀପାବଳି ଅବସରରେରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ 11000 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ l
Published : October 20, 2025 at 11:34 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନିଆରା ଦୀପାବଳି ପାଳନ ହୋଇଛି । ଆଜି (ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପାବଳୀ ଅବସରରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ 11 ହଜାର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରାଯାଇ ନିଆରା ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ, ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ, ଏସଏମସି କମିଶନର ରେହାନ କ୍ଷତ୍ରୀ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରିଥିଲେ l
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏହିଭଳି ଦୀପାବଳୀ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହିଭଳି ଦୀପାବଳୀ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଏକ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛି । ଏଥର ଆମେ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ 11 ହଜାର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛୁ । ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍କଳ କନ୍ୟାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ଝିଅ ମାନେ ଏହି ଦୀପାବଳୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଓ ବର୍ଣାଢ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ।"
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ଏହି ଅବସରରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ ଓ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭକାମନା ଜଣେଇଥିଲେ ।
ଆଜି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦୀପ ଜାଳି ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ 11 ହଜାର ଦୀପର ଶିଖା ଏକ ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର