15 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ; 100 କେଜି ଚକୋଲେଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀ
ପଖାଳ ଦିବସରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ମହାମହିମଙ୍କ ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀ । ପଢନ୍ତୁ ବିକାଶ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 20, 2026 at 11:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ । ବମିଖାଲ ଚକୋଲେଟ କ୍ଲବ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ କମାଲ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀ । 100 କେଜି ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ମହାମହିମ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀ । 15 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ 4 ଦିନ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀ । ତେବେ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ ସହିତ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି । ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକୋଲେଟରେ କେହି ବାନାଇ ନାହାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ଲବର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ।
15 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର କମାଲ-
ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗାଇଡ ସଂଗ୍ରାମ ରାଜଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାରେ ୧୫ ଜଣ ପ୍ରତିଭାବାନ ମହିଳା କଳାକାର ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । 4 ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନୀୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀ । ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କଏଦ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ମହାମହିମଙ୍କ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ।
ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାମିଲା ଥିବା ଜଣେ କଳାକାର ଅଙ୍କିତା ନାଥ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଗତ 4 ଦିନ ଧରି କାମ କରୁଛୁ । ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀ ତିଆରି କରି ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ।"
ତେବେ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ ସହିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ ଅଙ୍କିତା ନାଥ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ଦେଶରେ ଚକୋଲେଟରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଳାକାର ବହୁତ କମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ଅନେକ ପିଲା ମାନେ ଏଭଳି କଳାକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେହି ଆନୁସାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ।
ତେବେ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ସେନେଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଚକୋଲେଟ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ । ଏପଟେ ଚକୋଲେଟ କ୍ଲବର କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ରାକେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ହିଁ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯାହା ଏଭଳି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକୋଲେଟରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀ କେହି ବାନାଇ ନାହାନ୍ତି । ବମିଖାଲ ଚକୋଲେଟ କ୍ଲବ ସବୁବେଳେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟସ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ସିଲିକନ୍ ପ୍ରତିମା, ଯିଏ ଦେଖିଲା ସେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର