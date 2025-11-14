ଇଟାଭାଟିର ଅନ୍ଧାରରୁ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ, ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳିଲେ ଅବହେଳିତ ଶିଶୁ
ମାଟି, ଧୂଳି ଧୂସର ଭିତରେ ହଜି ଯାଉଥିଲା ଶୈଶବ ସ୍ବପ୍ନ । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳା ଏପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ଦେଖାଉଛି ।
Published : November 14, 2025 at 5:24 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଆଜି ଶିଶୁ ଦିବସ । ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ । ଦିନେ ଇଟା ଭାଟିର କଳା ଧୂଆଁରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତ । ମାଟି, ଧୂଳି ଧୂସର ଭିତରେ ହଜି ଯାଉଥିଲା ସ୍ବପ୍ନ । ଆଜି ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଖେଳି ନିଜ ଶୈଶବର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି । ବାପା ମା'ରେ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଗମ୍ଭାରିଆ ଇଟା ଭାଟି ନିକଟରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳା ଏପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ଦେଖାଉଛି । ଆଜି ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା:
ବାପା ମା’ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କର ଶୈଶବ ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡୁଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ପାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ୨୦୨୪ ମସିହା ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିବା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳାରେ ଇଟାଭାଟି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମାଗଣା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମ ପୁନର୍ଗଠନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ସାଙ୍ଗକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାସଂଖ୍ୟା ୩୦ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକ । ସକାଳ ୭ରୁ ୧୦ ଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଦିନେ ଏଠାକୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାସଂଖ୍ୟା ୧୦୦ ଟପିବାକୁ ବସିଲାଣି । ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ସେପରି ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ । ଏନେଇ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି ସୁଧୁରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳାର ଅବଦାନ ବହୁତ:
ଅଭିଭାବକ ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ଅଭିଭାବକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଖଟୁଆ କହିଛନ୍ତି," ଏ ପିଲାମାନେ ବାପା ମା' କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବୁଲୁଥିଲେ । କିଏ କୁକୁଡ଼ା ତ କିଏ ଛେଳି ଚରାଉଥିଲେ । ଏମାନେ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢନ୍ତି, ତେବେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ମାଟି ତାଡିବା କାମରେ ରହିଯିବେ । ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳା କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ଚାଲିଛି । ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ । ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ହୋଇ ପାରନ୍ତା ।"
ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳାରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ର କାହ୍ନା ସିଂ ନିଜର ଅତୀତର ଦୁଃଖ ବଖାଣିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଆଗରୁ ପାଠ ପଢୁ ନଥିଲି । ମୋ ବାପା ମା ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ମୁଁ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିଲି । ସ୍କୁଲ ହେବା ପର ଠାରୁ ମୁଁ ଏବେ ପାଠ ପଢୁଛି । ମୁଁ ଏବେ ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳାରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି । ମୁଁ ପାଠ ପଢି ବାବୁ ହେବି ।"
ସେହିପରି ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିବା ଆଉଜଣେ ଛାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ସିଂ କହିଛନ୍ତି," ମୋ ବାପା ସୋରରେ ଅଛନ୍ତି । ମୋ ମା' ଏଇଠି ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଛି । ମୁଁ ବଡ ହେଲେ ଚାକିରୀ କରିବି ।"
ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚୟେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି:
ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଅତିଥି ଭାବେ ଦହପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଣତି ଜେନା ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ମୋର ଧାରଣା ନଥିଲା ଯେ ଏଠି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ପଢିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଠି ଯେଉଁ ଇଟାଭାଟି ଅଛି ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ମା' ବାପାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏ ଶିଶୁମାନେ ସବୁ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ । ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳା ଓ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି ସତ ହେଲେ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ । ସମାଜ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନେ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ । ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ଜାଗା ମିଳିଲେ, ନିହାତି ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି । ଏବେ ସେମାନେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର