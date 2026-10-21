ଦଶହରାରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ରୁପ ଦେଲେ ଦିଲୀପ: ହଳଦୀ ଓ ଖାଦ୍ୟ ମସଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତି
ମଣ୍ଡପ ଓ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମା’ଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନିଆରା କଳାକୃତି ସାଉଁଟିଛି ପ୍ରଶଂସା । ସ୍ପେସାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 21, 2026 at 10:08 PM IST
Dilip Maharana artistic tribute, ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବିଜୟା ଦଶମୀକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ । ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ, ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭକ୍ତ । ଏଭଳି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀ ଦିଲୀପ ମହାରଣା, ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ହଳଦୀ ଓ ଖାଦ୍ୟର ମସଲାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାର ଅନନ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅନେକ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀ ଜଣଙ୍କର ଏହା ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ଦେଖିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରୀ ପରେ ମା' ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଜୟାଦଶମୀ ତଥା ଦଶହରାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏଭଳି ସମୟରେ କେଉଁଠି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲିଥିବା ପୂଜା ଓ ଆରାଧନାରେ ଖୁସିରେ କେଉଁ ପରମ୍ପରାରେ ସିନ୍ଦୂର ଖେଳ ହେଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମା'ଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ଅବସରରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଏଭଳି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀ ଦିଲୀପ ମହାରଣା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ୨ ଇଞ୍ଚର ଅନନ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀ ଦିଲୀପ ମହାରଣା ନିଜର ନିଆରା କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଦିଲୀପ ଜଗତଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରାତିକ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଟିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମସଲା ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ହଳଦୀ, ତେଜପତ୍ର, ଜାଇପତ୍ରୀ, ଡାଲଚିନି ଏବଂ ମସଲା ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଦିଲୀପ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଜ ମାମୁ ସନ୍ୟାସୀ ମହାରଣାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏହି ନିଆରା ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ହଳଦୀ, ତେଜପତ୍ର, ଜାଇପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀ ଦିଲୀପଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରା ଅବସରରେ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ମାମୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେଭଳି କିଛି ନିଆରା ହେବ, ସେ ନେଇ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ରୋଷେଇ ଘର ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ଗୋଟା ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି । ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ । ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ସିଂହ ଓ ମହିଷାସୁରକୁ ମୁଁ ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କରିଥିବା ବେଳେ ମା'ଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ମୁଁ ତେଜପତ୍ର, ଜାଇପତ୍ର ଓ ଅଳେଇଚର ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ତା' ସହିତ ମା'ଙ୍କ ହାତ ଓ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଡାଲଚିନୀରେ ସଜେଇଛି ଏବଂ ମା'ଙ୍କ ପ୍ରଭା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନାସ ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର କରିଛି ।"
ଏଥିସହିତ ମା'ଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦଶଭୁଜା ରହିଛି । ମା'ଙ୍କର ଦଶ ହାତରେ ଦଶଟି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯେମିତି ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ଖଣ୍ତା, ଧନୁ, ଶର, ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ମାଆ ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିବା ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହିପରି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଦିଲୀପଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ତିନି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ନିଜର କଳାକୃତିରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଏହି ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀ ଜଣକ କାଠରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କରିଥିବା ବେଳେ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠ ତଥା ଗଞ୍ଜାମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ଅବିକଳ ରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦିଲୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି କିଛି ନୂତନ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ମା'ଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଶାରଦୀୟ ପୂଜାକୁ ନେଇ ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଓ ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସବମୁଖର ରହିଥିବା ବେଳେ ମା’ ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନିଆରା କଳାକୃତି ସାଉଁଟିଛି ପ୍ରଶଂସା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୂଜା ବଜାରରେ ଡିମାଣ୍ଡରେ EV ଗାଡ଼ି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବଢୁଛି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନର ବିକ୍ରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତେଲୁଗୁଙ୍କ 'ବୋମଲା କୁଲୁବୁ' ପୂଜା, ନବରାତ୍ରିରେ 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଣ୍ଢେଇରେ ସଜେଇ ହେଉଛି ଦେବ ଦରବାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର