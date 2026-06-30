ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାରେ ବିଭୋର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଚିନ୍ତାମଣି; କୁୁହନ୍ତି, 'ମୋ ହାତ ଧରି ନିଜ ରୂପକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁର'
'ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦାରୁବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉ, ୨୧ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରିଥାଉ ।' କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଗଗନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିକାଶ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : June 30, 2026 at 8:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ହେଲେ ପରିବେଶ ଜଗନ୍ନାଥମୟ । ଯୁଆଡେ ଚାହିଁବ ସିଆଡେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି । ଯିଏ ଏଠିକୁ ଆସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ବିଭୋର ହୋଇପଡେ । କାହା ଆଖିରୁ ଝର ଝର ଲୁହ ଝରିପଡେ ତ କିଏ ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁରୁହେ । ଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରମୁଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ କର୍ମଶାଳା, ଯେଉଁଠି ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଦିବ୍ୟ ରୂପ । ଆସ୍ଥା, ଭକ୍ତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ । ଏହି କର୍ମଶାଳାର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି କାରିଗର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାରଣା । ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ଭକ୍ତିପୂତ କର୍ମଶାଳକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ..
ପିଲା ବେଳର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହ ଏବେ ନିଶା ପାଲଟିଛି
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଅଂଚଳର ପାରିଓରଡ଼ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଚିନ୍ତାମଣି । ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କାଠକାମ ପରମ୍ପରାକୁ ସେ କେବଳ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଦାରୁବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଛୋଟ ବେଳର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ଆଗ୍ରହ ଏବେ ତାଙ୍କର ନିଶା ପାଲଟି ଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ନିଖୁଣ ହାତରେ ତିଆରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରାଜଧାନୀର ବହୁ ମଠ ଓ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
ମୂର୍ତ୍ତି ଦାମ 500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2 ଲକ୍ଷ
ଅତୀତର କଥା ମନେ ପକେଇ ଚିନ୍ତାମଣି କହନ୍ତି, ‘ପୁରୀସ୍ଥିତ ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ସେଠାରେ 8 ରୁ 10 ବର୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା କାମ ଶିଖିଲି । 20 ବର୍ଷ ହେବ ବରମୁଣ୍ଡାର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଛୋଟ ଦୋକାନଟିଏ କରିଛି । ଦୋକାନରେ 100 ରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି । ମୂର୍ତ୍ତିର ଦର 500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।'
ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଡାକରା ଆସିଲେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି । ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଛି । ତାଙ୍କ ହାତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମୁର୍ତ୍ତି ଏବେ ରାଜଧାନୀର 60 ରୁ 70ଟି ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ଖାଲି ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ କି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଆମେରିକା, ଲଣ୍ଡନ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ବଡ ବଡ ଦେଶ ଓ ସହରରେ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମୁର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛି ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି ।
ଚିନ୍ତାମଣି ମହାରଣା କୁହନ୍ତି, ‘ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି କାଠ କାମ । କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବେଶି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କାଠର କଳାକୃତି । ପ୍ରଥମେ ଅଭ୍ୟାସ କରି କେତୋଟି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିଲି । ଘରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ, ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିଲେ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିବ । କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ବୁଝିନଥିଲା । ମନେମନେ ଭାବୁଥୁଲି, ଯେମିତି ହେଉ କାଳିଆର ରୂପ ଗଢିବି ।'
ପିଲାଦିନରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ । ସେ ଦନର କଥା ମନେ ପକେଇ କହନ୍ତି, ‘ସେତେବେଳେ ମୋର ସ୍କୁଲ ପଢା ବୟସ । ପୁରୀ ମାମୁଘରକୁ ଯାଇଥିଲି । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥିବାବେଳେ ନଜର ପଡ଼ିଲା କାଠରେ ତିଆରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଗ୍ରହ ଓ ରଥ ଆଦି କଳାକୃତି ଉପରେ । ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି । ଫେରିଲା ପରେ ମୋର ମାମୁପୁଅ କାହ୍ନୁ ମହାରଣା ଓ ଫକିର ମହାରଣାଙ୍କ ଠାରୁ କାଠରେ ନାନା ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାମ ଶିଖିଲି । ଧୀରେ ଧୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ରୂପକୁ ନେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାରେ ମନ ବଳାଇଲି ।’
କାଳିଆକୁ ରୂପ ଦେବାର ଅନୁଭୂତି ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି
ଭାବର ଅଭାବ ଦେଖିଲେ ଧରା ଦିଏନି କାଳିଆ । ମନୁଆ ଠାକୁର ସେ । ତା ମୂର୍ତ୍ତି ସତରେ କିଏ ଗଢି ପାରିବ ? ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ କଣ୍ଠରେ ଚିନ୍ତାମଣି କହନ୍ତି, ‘ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି । ମତେ ଲାଗେ, ସେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ରୂପବିଗ୍ରହକୁ ତିଆରି କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଦାରୁବିଗ୍ରହରେ କାଳିଆର ରୂପ ଦେଖି ମୋତେ ଯାହା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ତାକୁ କୌଣସି ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି।’
ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ପ୍ରେରଣା । ସେ ସୁକିନ୍ଦାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରୁବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଚଣ୍ଡେଶ୍ବର, ଚିଲିକାର କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ, ଜଟଣୀର ଲବଣଗିରି ପାହାଡ଼, ଗଡ଼ମାଣତ୍ରୀ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରୁବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି 2000 ମସିହାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରାୟ ୨୦ବର୍ଷ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ବର ବରମୁଣ୍ଡା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଆଧାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହସ୍ତକଳା ସେଣ୍ଟର ଚାଲିଛି ।
କର୍ମାଶାଳାରେ ଅଛି ୧ ଇଞ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ୬ ଫୁଟ୍ର ଦାରୁବିଗ୍ରହ
ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କର ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ବାପା, ଭାଇ, ଭିଣୋଇଙ୍କ ସମେତ 5ରୁ8 ଜଣ କାରିଗର ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । କେବଳ ନିମ କାଠରେ ୧ ଇଞ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୬ ଫୁଟ୍ର ଦାରୁବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ । କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଚାଇନାରୁ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଆସିଥାନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ।
ରୁଦ୍ଧ କୋଠରିରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢୁ
ଚିନ୍ତାମଣି କହନ୍ତି, ‘ଏହି ୨୬ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦାରୁବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଲୁଣି । ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉ, ସେଠାରେ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ । ୨୧ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହକୁ ତିଆରି କରିଥାଉ । ଏଥିପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନକରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଉ । ଲାଗେ, ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଗଢାହେଉଛି ।’
ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ମଠଟିଏ ତିଆର କରନ୍ତି
ସୋମବାର ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ । ଚାଲିଛି ଗୁପ୍ତ ସେବା । ଜରରୁ ଉଠିଲେ ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । ଏବେ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କାମ । ଏହି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 30ଟି ମନ୍ଦିର କାମ କରାଯିବ । ନିମ କାଠରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।
ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ‘ଯଦି ସରକାର ସହଯୋଗ କିଛି ମିଳନ୍ତା ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏକ ମଠ ତିଆର କରନ୍ତେ । ଜଗନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତେ ।
ଭକ୍ତ କହିଲେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି
ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ କାମ କରନ୍ତି ମୌସୁମୀ ସାମାଲ । ଏ କର୍ମଶାଳାରେ, ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାମ କରିବାର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ସେ କହନ୍ତି, ‘30 ବର୍ଷର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ମୁର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଯାହା ପଡିଯିବାରୁ କିଛି ସ୍ଥାନ କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା । ଏଠାକୁ ଆଣିଥିଲି ଠିକ କରିବା ପାଇଁ । ହେଲେ ଏ ପରିବେଶ ଦେଖି ଯିବାକୁ ମନ ହେଲାନି । ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚିତ୍ର କରେ, ତେଣୁ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିଲି । ଏଠି ଲୋକମାନେ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ସଜଉଛି । ଏହି କାମ କରି ଖୁବ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।'
ଏଠି କାମ କରୁଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶେଫାଳିକା । ସେ କହନ୍ତି, 'ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିିକି ଆସିଥିଲି । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏମିତି କାମ ଦେଖି ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ଶିିଖି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଛି ।'
ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କହି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମିନାକ୍ଷୀ ଦାସ । ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ପଡିଯିବାରୁ କିଛି ଅଂଶ କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ବୁଲିଥିଲେ । କେଉଁଠି ସଜାଡି ପାରି ନ ଥିଲେ । ଶେଷରେ ଚିନ୍ତାମଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଁଞ୍ଚିଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାମର ଖୁସି ହୋଇ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ନାନ ପୁର୍ଣିମାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡି଼ତ ସାଆନ୍ତେ; ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଦାରୁଦିଅଁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର, ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପଟିଦିଅଁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼