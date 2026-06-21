ବର୍ଷା ପାଇଁ 'ଅଣ୍ଡିରା ବିବାହ'; ଦୁଇ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡିଲା ହାତଗଣ୍ଠି, ରୋଶଣିରେ କମ୍ପିଲା ଗାଁ
ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ପୁଅକୁ ବିବାହ କଲା ପୁଅ । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : June 21, 2026 at 9:24 PM IST
ଯାଜପୁର: ସୁସଜ୍ଜିତ ଗାଡିରେ ଆସିଲେ ବର । ଡିଜେ ବଜାଇ ରୋଶଣିରେ ଆସି ଧୁମଧଡାକା ନାଚିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ । ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡି ପହଞ୍ଚିଲା ଗ୍ରାମର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ମା'ଙ୍କ ପୀଠରେ । ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟା ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଧୁମଧାମରେ ହେଲା ବିବାହ । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋକେଇ ବ୍ଲକରେ ହୋଇଥିଲା 'ଅଣ୍ଡିରା ବିବାହ' । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିବାହ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୁଅକୁ ବିବାହ କଲା ପୁଅ l ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀର ଦେଖା ନାହିଁ । ମୌସୁମୀ ଆସିଛି ହେଲେ ମେଘର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ l ସେପଟେ ବର୍ଷା ନହେବା ଫଳରେ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ l ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅଣ୍ଡିରା ବାହାଘର କରି ବର୍ଷାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି l ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରେଇ ବ୍ଲକ ବନ୍ଦାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଗମ୍ଭାରିଆ ଗ୍ରାମରେ l
ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଅଣ୍ଡିରା ବିବାହ କଲେ ବର୍ଷା ହେବ-
ବର କନ୍ୟା ବିବାହ ବେଳେ ରୋଶଣି ହେଇଥାଏ, ଏଠାରେ ଟିକିଏ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲା । ଗାଁରେ ବର ଆସିଲା ସମୟରେ ବାଜା ବାଜିଲା, ବାଣ ଫୁଟିଲା, ମାତ୍ର ପୁଅ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁଅକୁ ପୁଅ ବିବାହ କରିଛି l ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇ ବର୍ଷାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ l ଶେଷ ରଜ ପରଦିନ ହୁଏ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ l ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ବର୍ଷା ହୁଏ । ବସୁମତୀ ମାତା ଏହି ବର୍ଷାରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏହିଦିନ ଠାରୁ ହସି ଉଠେ ଧରଣୀ । ଓ ଚଷା ପୁଅ ତର ତର ହୋଇ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼େ,କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ରଜ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଅଣ୍ଡିରା ବିବାହ କରାଯାଉଥିଲା l ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜିବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡିରା ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଗମ୍ଭାରିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ l
ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ l ଶହଶହ ବରଯାତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ରୋଶଣି ସହିତ ଡିଜେର ତାଳେତାଳେ ନାଚିଥିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଓ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ l ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା l ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଗାଁର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭାବାବେଗକୁ ନେଇ ଏଭଳି ନିଆରା ବାହାଘରକୁ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମର ସହ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଗମ୍ଭାରିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ l ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ଜାତି ଧର୍ମରେ ବିବାହ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥାଏ l ମାତ୍ର ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଏକ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିଛି l ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ବିବାହକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଚଳ ସହିତ ଆଖପାଖ ଅଂଚଳ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା l
ଏନଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ଆୟୋଜକ ବିଷ୍ଣୁ ରଥ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଏବି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା । ବର୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଅଣ୍ଡିରା ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡିଛି । ମୌସୁମୀର ଦେଖା ନାହିଁ । ବର୍ଷା ଆଶାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗିଟାର୍ ଯୋଡିଲା ହୃଦୟ: ସମ୍ବଲପୁର କନିଆଁର ହାତ ଧରିଲେ ଆମେରିକା ବର - SAMBALPUR BRIDE AMERICA GROOM
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର