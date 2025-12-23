ETV Bharat / state

ଓଡିଶାର 108 SEBC ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓବିସି ମାନ୍ୟତା ଦାବି କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ଓଡ଼ିଶାର ୧୦୮ଟି ଏସଇବିସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓବିସି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 23, 2025 at 6:35 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ୧୦୮ଟି ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାବରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ (SEBC) ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ (OBC)ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସୋମବାର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଆୟୋଗ (Odisha State Commission for Backward Classes)ର ତୁରନ୍ତ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।

ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ ପ୍ରଧାନ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଏସଇବିସି ତାଲିକାରେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓବିସି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାଲିକାରୁ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକର ନାମ ନ ମିଳିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସଇବିସି ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓବିସି ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଭ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୧୦୮ ଏସଇବିସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତାଲିକା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ବିଚାର ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ସେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଏହି ମାମଲାକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓବିସି ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାଜର ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓବିସି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଓବିସି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ।

ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କମିଶନ ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ୧୦୮ ଏସଇବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓବିସି ତାଲିକାରେ ଯୋଡିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିଠି ଲେଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ନ୍ୟାୟ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶସକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।

"କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଵଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଚାର କରିବେ । ଏଦିଗରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ବିଜେପି ସରକାର ହିଁ ଓବିସି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନରେ ଥିଲେ ବି ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରି ନଥିଲା । ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଓଡିଶାରେ ୧୧ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପଛୁଆବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ପଛୁଆବର୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେବଳ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ବିଜେପି ସରକାର ପଛୁଆବର୍ଗଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି," କହିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ନ୍ୟାୟ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶସକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।

"ରାଜ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଆୟୋଗ ଗଠନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା l ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସମୟରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କମିଶନ ନଥିଲା l ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ l ରାଜ୍ୟରେ କମିଶନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି 54 ପ୍ରତିଶତ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ l ଏହି ବର୍ଗରେ କେଉଁମାନେ ନୂଆ ସାମିଲ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏସଇଵିସିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଅଭିଯୋଗ କମିଶନ ଆଗରେ ରଖିବେ l ରାଜ୍ୟରେ କମିଶନ ଜାନୁଆରୀ 2024 ରୁ ସରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ନୂଆ ଅଧକ୍ଷ ହେବା ଦରକାର l ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସେଠାରେ କହିବେ l କମିଶନ ପାଖରେ ପହଂଚି ଅଭିଯୋଗ ରଖିବେ l ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର କମିଶନ କରିବେ ଏବଂ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି," କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପୂର୍ବତନ ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ସୁରଥ ବିଶ୍ୱାଳ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

