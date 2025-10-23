ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ, ୮୪ତମ IRC ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବେ

ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ସଭାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହେବେ । ଚାରିଦିନ ଧରି ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।

October 23, 2025

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୭ ରୁ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୮୪ତମ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ୍ସ କଂଗ୍ରେସ (ଆଇଆରସି) ବାର୍ଷିକ ସଭା । ଜନତା ମୈଦାନରେ ଏହା ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡକ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଓଡିଶା ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ୭୫ତମ ସେସନର ଆୟୋଜନ ଏଠି ହୋଇଥିଲା।

ସାମିଲ ହେବେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି:

ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ସଭାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହେବେ । ଯେଉଁଥିରେ ସଡକ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ପେଶାଦାର ଓ ଆଇଆଇଟି, ଏନଆଇଟି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ର ଓ ଗବେଷକମାନେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଚାରିଦିନ ଧରି ହେବ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:

ଚାରି ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂଆ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ନବୀନ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। ଉଦଘାଟନ ଦିନ ୨୩୫ତମ କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ ହେବା ପରେ ପାଞ୍ଚଟି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସେସନ୍ ହେବ। ନଭେମ୍ବର ୮ରେ ହାଇୱେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବୋର୍ଡର ୮୫ତମ ବୈଠକ ହେବା ପରେ ସାତଟି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସେସନ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହାପରେ ନଭେମ୍ବର ୯ ଓ ୧୦ରେ ଆଇଆରସିର ୮୪ତମ ବ୍ୟାପାରିକ ବୈଠକ ଓ ୨୩୬ତମ କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡିଶାର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଡ୍ସ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ?

୧୯୩୪ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଡ୍ସ କଂଗ୍ରେସ (IRC) ହେଉଛି ଦେଶର ସଡକ ଓ ରାଜପଥ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ବୃତ୍ତିଗତ ସଂସ୍ଥା, ଦେଶର ସଡକ ନିର୍ମାଣ, ରକ୍ଷା, ପରିବହନ ନୀତି ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିନିମୟ ଓ ନବୀନ ଆବିଷ୍କାର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମଞ୍ଚ।

