କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା, ତିନି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମସିଏଲ ସିଏସଆର ପାଣ୍ଠିରୁ ହେବ ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ

ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ଏମସିଏଲ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ l ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହ ଜୁଶମନ ରଣା

Union minister jual oram
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ (ETV Bharat odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 13, 2026 at 9:19 AM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମସିଏଲର ସିଏସଆର ପାଣ୍ଠିରୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ହେବ ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ । ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ । ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ଏମସିଏଲ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ l

ଏମସିଏଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ


ଏହି ବୈଠକରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୋଇଲା ଖଣି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା l ବୈଠକ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ‘‘ଆଜି ମୁଁ ଏମସିଏଲର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଇଲା ଉତୋଳନ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ,ଖରା ଦିନେ କୋଇଲା ଖଣିରେ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିବନି, ସିଏସଆର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ, ଆର ଆଣ୍ଡ ଆର ପଲିସି, ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଥଇଥାନ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ, କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି’’ l

ଏନେଇ ଏମସିଏଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଟେସନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସହ ଆଗକୁ ଏମସିଏଲ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ l ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ l

100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ


ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମସିଏଲର ସିଏସଆର ପାଣ୍ଠି ରୁ 1 କୋଟି ରୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ସମ୍ବଲପୁରର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳ ଓ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମସିଏଲ ର ସିଏସଆର ପାଣ୍ଠିର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ କେତେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ଏହା ସହ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ମେଡିକାଲ ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ l

ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ ହେବ l ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

