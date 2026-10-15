ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଲବ-କୁଶ ରାମଲୀଳା: ନିଷାଦରାଜ ଭୂମିକାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ
ହାତ, ବାହୁ ଓ ଗୋଡ଼ରେ ସମୀକା ଓ ମାଳିରେ ତିଆରି ଆଭୂଷଣ ଓ ମୁଁହରେ ମୋଟା ନିଶ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ ମାନୁଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ମିନତି ସିଂହ
Published : October 15, 2026 at 4:46 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 5:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚରୁ ନାଟ୍ୟମଞ୍ଚକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ଆଦିବାସୀ ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମଇଦାନରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲବ୍-କୁଶ ରାମଲୀଳାରେ ସେ ରାମାୟଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର ନିଷାଦରାଜଙ୍କ ଭୂମିକା ନିଭାଇଛନ୍ତି।
प्रभु श्रीराम और निषादराज की मित्रता प्रेम, समरसता और समानता का प्रतीक है। लाल किले की रामलीला में निषादराज की भूमिका निभाना मेरे लिए गर्व और सौभाग्य का विषय रहा। जय श्रीराम! 🚩🙏 #Jualoram #SundargarhMP https://t.co/J6SMPk0BOH— Jual Oram (@jualoram) October 15, 2026
ନିଷାଦ ରାଜଙ୍କ ଭୂମିକାରେ 65- ବର୍ଷୀୟ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ପୋଷାକ ଓ ଆଭୁଷଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଚଢେଇ ପର ଓ ଶାମୁକାରେ ସଜ୍ଜିତ ଟୋପି, ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଂଗ ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅଂଟାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଆକର୍ଷଣୀୟ କପଡା ବେଲ୍ଟ । ହାତ, ବାହୁ ଓ ଗୋଡ଼ରେ ଶାମୁକା ଓ ମାଳିରେ ତିଆରି ଆଭୂଷଣ ଓ ମୁଁହରେ ମୋଟା ନିଶ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ ମାନୁଥିଲା ।
ରାମଲୀଳାରେ ଅଭିନୟ ସାରିବା ପରେ ଓରାମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଗତ ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମଇଦାନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲବ୍-କୁଶ ରାମଲୀଳା ମଞ୍ଚରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରମ ମିତ୍ର ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗବେରପୁରର ରାଜା ନିଷାଦରାଜଙ୍କ ଭୂମିକା ନିଭାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।”
ଯଦିଓ ଓରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟି ଖୁବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଥିଲା, ତଥାପି ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ଖୁବ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ନିଷାଦରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗବେରପୁରର ରାଜା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରମ ମିତ୍ର। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବନବାସ ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଓ ନିଷାଦରାଜଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏହି ରାମଲୀଳାରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ନିଷାଦରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସେହି ମହାନ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ, ଯେଉଁଠାରେ ବନ୍ଧୁତା ଓ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଐତିହାସିକ ରାମଲୀଳାରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଚରିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ, ଗୌରବମୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ”
ଶ୍ରୀରାମ ଓ ନିଷାଦରାଜଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାକୁ ନେଇ ଜୁଏଲ ଓରାମ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ନିଷାଦରାଜଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାର ପ୍ରେମ, ସଦ୍ଭାବନା ଓ ସମାନତାର ପ୍ରତୀକ। ଲାଲକିଲ୍ଲାର ରାମଲୀଳାରେ ନିଷାଦରାଜଙ୍କ ଭୂମିକା ନିଭାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ।”
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲି ବୁହାରୁ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ସମ୍ମାନିତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦଶରଥ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତାର କାହାଣୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କଳ୍ପନାର ଦୁନିଆ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ସୁବାସ; ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ଏଥର ଦେଖାଇବେ ଅନୁଭୂତିର ଦର୍ପଣ