ବିଜେପି ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ମାନର ସହ ଜିତିବେ- ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ୩ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହେବେ । ଗଣତନ୍ତ୍ର ଘୋଡା ବେପାର ନୁହେଁ । ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
Published : March 15, 2026 at 11:46 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
ସମ୍ବଲପୁର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି । ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦଳ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ମାନର ସହ ବିଜୟୀ ହେବେ । ଆମର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି l ନିର୍ବାଚନରେ କିଛି ବେପାର ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଟେ l ଯାହାକୁ ଯିଏ ପସନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଭୋଟ ଦେବେ l ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ l
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଦୁର୍ଗାପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ମାରାୱାଡି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିକଶିତ ଓଡିଶା ତଥା ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ମାରୱାଡି ସମାଜର ଏକ ଭୂମିକା ଅଛି l ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବାରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି l
ବର୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖା ଯାଇଥିବା ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ l ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତମାନ ଦେଶ ତଥା ଦୁନିଆଁରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି l ଆମ ଦେଶ ବାହାରେ 2ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା କ୍ରୁଡ଼ ଅଏଲ ଓ ଏଲପିଜି ଆସିବରେ ଟିକେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି l ଏହା ପରେ ବି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁରଦୃଷ୍ଟି ନେତୃତ୍ୱ କାରଣ ତଥା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କାରଣରୁ ଇରାନ ଭଳି ଦେଶ ଭାରତର ଜାହାଜକୁ ହର୍ମୋଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆସିବାକୁ ଦେଉଛି l ଆଜି ଯାହା ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିଲି 2ଟି ଏଲପିଜି ଜାହାଜ ଭାରତ ଆଡକୁ ଆସୁଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ l ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ l ଗତକାଲି ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ l
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ପଣ୍ଡିଚେରି ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ପତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ l କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ l ତେବେ ଆସାମ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ ବିଜେପିର ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ l ଏହାସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ l ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗର ଜନତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମମତା ବାନାର୍ଜିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କରି ସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର