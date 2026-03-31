ମା’ ହିଙ୍ଗୁଳା ସନାତନ ସଭ୍ୟତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ତାଳଚେରରେ ମା’ ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା । ନବଦିନାତ୍ମକ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ସପରିବାର ସାମିଲ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
Published : March 31, 2026 at 5:24 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଆଜି ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ମାସର ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର । ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ଅଗ୍ନିରୂପା ଶକ୍ତିସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା’ ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନବଦିନାତ୍ମକ ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହେଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସପରିବାର ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଉଭା ସ୍ଥଳୀରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମା’ଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ:
ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରିଥିବା ସହ ମା’ ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ ସନାତନ ସଭ୍ୟତାର ଅନନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଅଗ୍ନିରୂପେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ମା’ ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।
ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା:
ଏହି ଅବସରରେ ସେ ମା’ଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ସହ ‘ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା’ ଓ ‘ବିକଶିତ ଭାରତ’ର ସଂକଳ୍ପ ସାକାର ହେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ । ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ‘ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା’ ଆହ୍ୱାନକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମା’ଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ, ଏମିତି କଲେ କାମନା:
ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଓ ମା’ଙ୍କ କରୁଣା ସଦା ରହୁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କାମନା କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରୋଡ଼ସିଙ୍ଗାରୁ ଜରପଡାକୁ ଯୋଡ଼ିବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ହେବ ପୂରଣ
ଅନୁମତି ଦେଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଳିଲେ ରାମ ନବମୀ
ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ମାସର ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାରରେ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବେଶ ଧୂମଧାମରେ କରାଯାଏ । ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ