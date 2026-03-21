ଅନୁଗୋଳ ଡେରଜାଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମ୍‌ରେ ‘ବୋଟିଂ ସୁବିଧା’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗର ଶୁଭାରମ୍ଭ । ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

Union Minister Dharmendra Pradhan inaugurates boating facility at derjang Eco tourism site in Angul
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 21, 2026 at 8:52 PM IST

ଅନୁଗୋଳ: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି (ଶନିବାର) ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ବଅଁରପାଳ ସ୍ଥିତ ଡେରଜାଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମ୍‌ରେ ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ‘ବୋଟିଂ ସୁବିଧା’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୬ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଗଢ଼ିଉଠିଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏଥିସହ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ । ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ମା’ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠ ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି । ମହାନଦୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ପ୍ରବାହ ଏହି ମାଟିକୁ ଅଧିକ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ କାମରେ ଲାଗାଇ ଅନୁଗୋଳକୁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଡେରଜାଙ୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ଜଳସେଚନ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ସୀମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍, ପେଡାଲ୍ ବୋଟ୍, ଜେଟ୍ ସ୍କି ଓ ପେଡାଲ୍ ସ୍ୱାନ ବୋଟ୍‌ର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ‘ଇକୋ ଲଜ୍’ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଦେବ ।

ଏହି ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଓ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ । ପରେ ବଡ଼କେରଜାଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ‘ନାଗରିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା’ରେ ଯୋଗଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ କହିଥିଲେ, ସରକାରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ଜଳସେଚନର ବିସ୍ତାର, ଉନ୍ନତ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ।

ଡେରଜାଙ୍ଗରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେଥିସହ ଏଠାରେ ଔଷଧୀୟ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କାମ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଚାଲିଛି । ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା, ଅନୁଗୋଳ ଆଇଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ଓ ଏଏପି ରାହୁଲ ଜୈନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

