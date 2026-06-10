ମୋଦିଙ୍କ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଭିଜନ, ପ୍ରଗତିରେ ସାମିଲ ଓଡ଼ିଶା: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମେଘୱାଲ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ 4399 ଦିନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ 12 ବର୍ଷ ଶାସନର ଉପଲବଧି ବଖାଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 10, 2026 at 9:18 AM IST
PM MODI GOVT 12 YEARS, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ' ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସାମୁହିକ ବିକାଶ ହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ । ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ଅଛି ହେଲେ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି । ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରି ପାରିଲେ ଭାରତ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ । ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବାରୁ ପୂର୍ବକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଜନ ଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବୋତ୍ତରର ବିକାଶ କଥା ଉଠିଲା । ଆଉ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମିଲ ହେଲା । ଓଡିଶା ଏବେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ।' ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ କହିଛନ୍ତି । ବିକାଶର ୧୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମେଘୱାଲ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି ।
ଅଙ୍ଗ-ବଙ୍ଗ-କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସ:
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମେଘୱାଲ କହିଛନ୍ତି, 'ଅଙ୍ଗ-ବଙ୍ଗ-କଳିଙ୍ଗ କଥା ଇତିହାସରେ ଲେଖା ରହିଛି । ଯାହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଗତ ୧୨ ବର୍ଷରେ ସ୍ପିଡ ଆଉ ସ୍କେଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ୨୦୧୪ ପରେ ୨ ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ୫ ଟ୍ରିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି । ଦେଶର ଜିଡିପି ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି । ସ୍ବର୍ଗତ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ 'ମଦଦ' ନାଁ ରେ ଏକ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ବିଦେଶରେ ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରୁଛି । ଏହାକୁ ‘ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ’ କୁହାଯାଏ । ଯାହା କେବଳ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । '
ମୋଦି ସରକାରରେ ସିଷ୍ଟିମ ସୁଦୃଢ଼:
'ମୋଦି ସରକାରରେ ଦେଶର ସିଷ୍ଟିମ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି । ଅନେକ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆସିଛି । ଯାହା କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନଥିଲା । ଗତ ୧୨ ବର୍ଷରେ ଏପରି କିଛି ହୋଇଛି ଯାହା ଭାରତକୁ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ନେଉଛି । ୨୦୧୪ ପୂର୍ବରୁ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରେ ଏକ ସ୍ଥିର ସରକାର ଆସିଲା । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଥିଲା ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଗତି ନଥିଲା । ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍କିଲ ଏବଂ ସ୍ପିଡ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ।
ଯୋଜନାକୁ ଦ୍ରୁତଗତି ମିଳିଲା:
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମେଘୱାଲ କହିଛନ୍ତି 'ଗରିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ଛାତ ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଥିଲା । ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଧନ ରାଶି କମ ମିଳୁଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଘର ତିଆରି କରିବା ଗତି ବହୁତ ଧୀମା ଥିଲା । ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ବିଳମ୍ବରେ ମିଳୁଥିଲା । ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆଣିଲେ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାମଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ତିନୋଟିରୁ ଚାରୋଟି ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ୩ ଶହରୁ ୪ ଘର ହେଉଛି । ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୪ କୋଟି ପକ୍କା ଘର ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି । '
ଯୋଜନା ହେଉନାହିଁ ବାଟମାରଣା:
'ନିର୍ମଳ ଗାଁ ଯୋଜନାକୁ ବଦଳାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଯୋଜନା ଆଣିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ପୂର୍ବରୁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଶୌଚାଳୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୧ କୋଟି ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ହଜାରେ ଦିନରେ ୧୮ ଗ୍ରାମକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ୨୦୧୪ ପୂର୍ବରୁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ହରିଲୁଟ ହେଉଥିଲା । ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟ କରି ନେଉଥିଲେ । ମାତ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଡିବିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିଲେ । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସିଧା ସିଧା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଉଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମେଘୱାଲ ।
'ମୋଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଚିରସ୍ରୋତା ପ୍ରଗତିର ବିକାଶ ପୁରୁଷ'
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସେବା, ସୁଦୃଢ଼ ସୁଶାସନ ଓ ବ୍ୟାପକ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣର ଅଭିଯାତ୍ରାର ୧୨ ବର୍ଷ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାଳିର ଦୁଇଟି ଅସାଧାରଣ, ସଫଳ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ମୋଦୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ୪,୩୯୯ ଦିନ ସେବା କରିବାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ, ନୂତନ ଜାତୀୟ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ଅଭିନବ 'ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ' ସରକାରର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ନୂତନ, ଐତିହାସିକ ଶିଖର ଛୁଇଁଛି । ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅନେକ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ମୋଦୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ବିକାଶ ରଥ ଅଟକି ନାହିଁ । ମୋଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଚିରସ୍ରୋତା ପ୍ରଗତିର ଜଣେ ମହାନ ବିକାଶ ପୁରୁଷ । "
କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଭାରତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ୨୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଡୋଜର ମାଗଣା ଟୀକାକରଣ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛି । 'ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମୈତ୍ରୀ' ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଭାରତ ଆଜି 'ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ' ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସଂକଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଆଜି ୭% ରୁ ୯% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ସହ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି । ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ୫ଟି ଦୁର୍ବଳ ଅର୍ଥନୀତି ବା 'Fragile Five' ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଥିଲା । ମୋଦୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ସପ୍ଲାଇ ଚେନରେ ଅସ୍ଥିରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ୭.୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ହାସଲ କରିଛି । ଦେଶର ମଜବୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ, ଉନ୍ନତ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ଡିଜିଟାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ।
ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ନିୟମିତ ଖବର ପାଲଟିଥିଲା । ଆଜି ସେହି ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି । "Any terror attack cannot go without punishment" - ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଭାରତ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଦୁଃସାହସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ୧୦ ଥର ଭାବୁଛି । 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର' ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଭାରତ ଆଜି ଉଭୟ ଉର୍ଜା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛି । ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ହାସଲ ହେବାର ଥିଲା, ତାହାକୁ ଆମେ ୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ହାସଲ କରିଛୁ । ଦେଶର ସମୁଦାୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାର ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଏବେ ସୌର ଓ ବାୟୁ ଶକ୍ତି ଭଳି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିରୁ ଆସୁଛି ।
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ୨୭ଟି ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ୪୦ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆମଦାନୀ କରି ଆମର ରିସ୍କ କମ କରିଛୁ । ୟୁଏଇ ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରିଜର୍ଭ ପାଇଁ ୩୦ ମିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ କ୍ରୁଡ ଅଏଲ ସଞ୍ଚୟ କରାଯିବ । ଯାହାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ । ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ ମେସିନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀ ASML ସହ ଭାରତର ବୁଝାମଣା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା । ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ୧୨ ବର୍ଷ ହେଉଛି - “Age of Absolute Transformation” ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରଣର ଯୁଗ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, " ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେଉଛି, ଆମେ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ଷେତ୍ର ଚିନ୍ତା ନକରି ବୈଶ୍ୱିକ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ 'ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା' ଗଠନ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି । ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ଭାବେ ଲାଗୁ ହେଉନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚୁଛି ।"
୧. ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମହାମେଳି:
ରେଳବାଇ: ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରେଳ ବଜେଟ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ୧୦,୯୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ୯୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି । ଓଡ଼ିଶା ଶତପ୍ରତିଶତ ରେଳ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ହାସଲ କରିଛି । 'ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ' ଯୋଜନାରେ ୫୯ ଷ୍ଟେସନର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଚାଲିଛି ।
ବନ୍ଦର ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ: ସାଗରମାଳା ଓ ପିଏମ ଗତିଶକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଗଞ୍ଜାମର ବାହୁଦାଠାରେ ୨୧,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ସାଟେଲାଇଟ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମହାନଦୀ ମୁହାଣରେ ୨୨,୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ମେଗା ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କ୍ଲଷ୍ଟର, ଜଟାଧାର ମୁହାଣରେ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଜେଟି ଏବଂ ପୁରୀରେ କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି । ୧୨,୨୦୦ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାଟର-ୱେ-୫ ର ବିକାଶ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଅନୁଗୋଳ ଓ କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ପାରାଦୀପ ଓ ଧାମରା ବନ୍ଦର ସହ ଯୋଡ଼ିବ ।
ବିମାନ ଚଳାଚଳ: 'ଉଡାନ' ଯୋଜନାରେ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା, ଜୟପୁର, ଉତ୍କେଲା, ଅମର୍ଦାରୋଡ ଏବଂ ଦାଣ୍ଡବୋଷ ବିମାନବନ୍ଦରର ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରନାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ: ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୮୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ୨୩୦ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରୁ ୪୩ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୫୪୦୦ କିମି ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ସରିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ୮,୩୦୭ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ୧୧୧ କିମି ବିଶିଷ୍ଟ 'କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ' ଏବଂ ୮,୩୦୧ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ୧୬୦ କିମି ବିଶିଷ୍ଟ 'ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ' ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ (BCPPER) ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ: ପ୍ରାୟ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଶତାଧିକ କିଲୋମିଟର ସଡ଼କ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି । ଗ୍ରାମଦୋୟ ଯୋଜନାରେ ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ବିକାଶ କରାଯାଉଛି ।
୨. କୃଷି, ସମବାୟ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ :
ପିଏମ୍ କିଷାନ: ରାଜ୍ୟର ୩୪ ଲକ୍ଷ ୫୯ ହଜାର କୃଷକଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳୁଛି ।
ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଓ ପାମ ଅଏଲ: କୋରାପୁଟ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ୪୫% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପାମ ଅଏଲ ଚାଷ ୨ ହଜାର ହେକ୍ଟରରୁ ୩ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୫ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ।
ସମବାୟ ବିପ୍ଳବ: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସମବାୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶାଖା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି । ଦୀର୍ଘ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ବଡ଼ମ୍ବା ସମବାୟ ଚିନି କଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି । ଏଥି ସହିତ ବଲାଙ୍ଗିର, ବରଗଡ ଓ ନୟାଗଡ ଚିନିକଳର ମଧ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ।
ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନାରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି । ହୀରାକୁଦରେ ୧୦୦ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମନ୍ୱିତ ଆକ୍ୱା ପାର୍କ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ବସ୍ତାରେ ୭୮ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବଜାରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣ୍ଡରାରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବଜାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
୩. ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ MSME:
ପିଏମ୍ ମାତୃବନ୍ଦନା: ୮ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ୮୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି: ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨୩ ଲକ୍ଷ ୪୬ ହଜାର 'ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି' ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧,୧୬୦ ଜଣ 'ପଞ୍ଚଲକ୍ଷପତି ଦିଦି' ଏବଂ ୩୧୦ ଜଣ 'ମହାଲକ୍ଷପତି ଦିଦି' ।
ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ: ୧ ଲକ୍ଷ ୭୬ ହଜାର MSME ୟୁନିଟ୍କୁ ବିନା ବନ୍ଧକରେ ୨୩,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । 'ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା' ଯୋଜନାରେ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପାରମ୍ପାରିକ କାରିଗର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଟୁଲକିଟ ସହ ୧୪୪ କୋଟିର ଋଣ ଦିଆଯାଇଛି ।
୪. ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା:
ପିଏମ୍ ଜନମନ : ୧୪ଟି PVTG ଜିଲ୍ଲାର ୧,୭୫୯ଟି ଗାଁକୁ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନଜାତି ଭାଇଭଉଣୀ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା: ଦୃଢ଼ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରୁ ନକ୍ସଲବାଦ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଛି । ୨୭ ଜଣ ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାଡରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବହୀନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୭୨ ଜଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ୧୦ଟି ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ୪୮୪ଟି ଗାଁରେ 'ଗ୍ରାମୋଦୟ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ।
୫. ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ:
ଅମୃତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା: ଅମୃତ-୨.୦ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଶରେ ନଂ-୧ ରାଜ୍ୟ । ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଆସିକା ଓ ଚିକିଟି ପୌରପରିଷଦ 'ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର' ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର 'ପ୍ରୋମିସିଙ୍ଗ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର' ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ।
ପକ୍କା ଘର ଓ ପାନୀୟ ଜଳ: ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା (ସହରୀ)-୨.୦ ଅଧୀନରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୪୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗତ ୨ ବର୍ଷରେ ୪ ଲକ୍ଷ ୮୨ ହଜାର ୯୬୯ ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନରେ ୧୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ୩.୫ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ନୂଆ ଟ୍ୟାପ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ।
୬. ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ:
ଶିକ୍ଷା ଓ NEP ୨୦୨୦: ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି-୨୦୨୦ ସଫଳତାର ସହ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ୭୬୨ଟି ସ୍କୁଲକୁ 'ପିଏମ୍-ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ' ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NCERT ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ୫,୨୫୦ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 'ନିପୁଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ' ଭାବେ ଗଢ଼ାଯାଉଛି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ 'ପିଏମ୍ ଉଷା' ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଶତାଧିକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତାରେ (SASCI) ସାତକୋଶିଆ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ ପାଇଁ ୧୦୦ କୋଟି ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା, ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବଳିତ ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଲୋକସେବା ଭବନର କନଭେନ୍ସନ ହଲରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ।
ବିଚାରପତିଙ୍କ ‘ରନିଂ କମେଣ୍ଟ୍ରି’ ଉପରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ନିଜେ ନେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି : କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର