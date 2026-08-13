ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶା-ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା, ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 15 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ

ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଅବସରରେ ‘ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରୟାସ’ ଶୀର୍ଷକରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ

Union Health Minister J.P. Nadda interacts with Odisha and Jharkhand MPs for TB free
ଓଡିଶା ସାଂସଦଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2026 at 8:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା-ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ । ଏହି ୧୦୦ ଦିନିଆ ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ୧୫,୨୬୮ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ । ସେହିପରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୧୬,୭୫୪ ଜଣ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Union Health Minister J.P. Nadda
କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା (ETV Bharat Odisha)

ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଅବସରରେ ‘ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରୟାସ’ ଶୀର୍ଷକରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ୧୦୦ ଦିନିଆ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ।୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯାନରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୧.୫୮ ଲକ୍ଷ ଉଚ୍ଚ ବିପଦ ପ୍ରବଣ ଗ୍ରାମ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ୱାର୍ଡକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଓଡିଶାରେ ୧୫,୨୬୮ ଜଣ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ

୨.୨ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ଯକ୍ଷ୍ମା ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ୧୦୦ ଦିନିଆ ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୫,୨୬୮ ଜଣ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩,୫୧୪ ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ଲକ୍ଷଣ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ଭାବରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୧୬,୭୫୪ ଜଣ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୪,୫୭୪ ଜଣ ଲକ୍ଷଣହୀନ ରୋଗୀ ଥିଲେ । ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣରେ ଆଗୁଆ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ, ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ରୋଗୀକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସହଭାଗିତାକୁ ନଡ୍ଡା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ସାଂସଦମାନେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ୱୟ କରି ଯକ୍ଷ୍ମା ସେବାର ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ଗୁଣବତ୍ତାର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ।

Union Health Minister J.P. Nadda interacts with Odisha and Jharkhand MPs for TB free India
ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ୧୫,୨୬୮ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ, ଯକ୍ଷ୍ମା ବିରୋଧରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଇଛି । ଦେଶରେ ୯ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷଣ ମେସିନ୍ ଓ ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ଏଆଇ ସକ୍ଷମ ହ୍ୟାଣ୍ଡହେଲ୍ଡ ଏକ୍ସ-ରେ ୟୁନିଟ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତ କରାଯାଉଛି । ଯକ୍ଷ୍ମା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷଣ, ମାନସିକ-ସାମାଜିକ ଓ ଜୀବିକା ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ସହ ସଚେତନତା ଓ ଅପବାଦ ହ୍ରାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ, ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ଗତି ଦେବା ଉପରେ ବୈଠକରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି ।

କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସକ୍ରିୟତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତର ତ୍ୱରିତ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ରଣନୀତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଅଭିନବ ମାମଲା ଖୋଜିବା ରଣନୀତି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ରୋଗୀ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଜନ ଭାଗୀଦାରୀ ଆଦି ଉପରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।

ସାଂସଦମାନେ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷଣ ସହାୟତା, ମାନସିକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଜୀବିକା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜ ଓ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଯକ୍ଷ୍ମା ସେବା ପ୍ରତି ରୋଗୀ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୧୨ ହଜାର ଗାଁ ଟିବି ହଟସ୍ପଟ୍: ଯକ୍ଷ୍ମାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏମ୍ସର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଉନ୍ନତ ଟିବି ପରୀକ୍ଷା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ପ୍ରତିରୋଧକ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଟିବି ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

HEALTH MINISTER TB CAMPAIGN
TB FREE INDIA CAMPAIGN
TB PATIENT NUMBER IN ODISHA
ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଓଡିଶା ସାଂସଦ
JP NADDA DISCUSSION WITH ODISHA MP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.