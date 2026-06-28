ETV Bharat / state

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ;  କଳା କପଡା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିରୋଧ କଲା କଂଗ୍ରେସ

ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରାଧିପତି ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ମନାସିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

union education minister dharmendra pradhan visits kendrapara
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ; କଳା ବେଲୁନ ଓ କଳା କପଡା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିରୋଧ କଲା କଂଗ୍ରେସ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 28, 2026 at 8:05 PM IST

|

Updated : June 28, 2026 at 8:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ସହ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରାଧିପତି ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ମନାସିଛନ୍ତି । ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁହୁରିଆ ଠାରେ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରା ଯାଇଥିଲା । ତେବେ ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ମାମଲାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ; କଳା କପଡା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିରୋଧ କଲା କଂଗ୍ରେସ (Etv Bharat)

ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିରୋଧ ପୂର୍ବକ କଳା ବେଲୁନ ଓ କଳା କପଡା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରା ଯାଇଥିଲା । ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବିଜେପି ଓ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଯାଇଥିଲା । କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ୍ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା।

ଏପଟେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ । ସେ କହିିଥିଲେ,"ଯାହାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଥାଏ, ସେ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଏ । ମୁଁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ, ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହି ଆସିଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି।'

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ମୁଁ ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରୁଛି। ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ ହେଉ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ଵ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଓ ସନାତନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଯେତିକି ଆସ୍ଥା ରହିଛି, ତଦନୁଯାୟୀ ଏହା ଆହୁରି ବିକଶିତ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ପରେ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରସାବଳୀ ଖାଇ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କ ନିକିରାଇ ଥାନା ଅଧୀନ କୋରୋଠାରେ ବିବାହ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ପେପର ଲିକ୍ ଭୁଲ ନୁହେଁ ପାପ; ପବନ ଖେଡା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସପରିବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା

Last Updated : June 28, 2026 at 8:21 PM IST

TAGGED:

ବଳଦେବଜୀଉ
UNION MINISTER DHARMENDRA PRADHAN
DHARMENDRA PRADHAN IN KENDRAPARA
କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ
UNION EDUCATION MINISTER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.