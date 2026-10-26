ଓଡ଼ିଶାର ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବ; 1735 ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ, 3 ହଜାର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର
ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯଦି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ । ଉକ୍ତ ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 26, 2026 at 2:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ପଦକ୍ଷେପ ବାବଦରେ କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା 3 ହଜାରଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଭିସି ଜରିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନ ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ ଓ ଏସଆରସି ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ:
ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି,"ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ବୁଝିଲେ କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବ । ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇ ସାରିଛି ବୋଲି ଆମେ ଅବଗତ କରିଛୁ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯଦି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ । ଉକ୍ତ ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଛତିଶଗଡ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଯଦି ଛତିଶଗଡ ପାଣି ଛାଡେ ଆମେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବୁ ।"
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆମର 3 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପ୍ରସବ କରି ପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ରର ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର୍ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସହାୟତା ମଗା ଯାଇନାହିଁ ।"
8 NDRF, 40 ODRAF ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ :
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି,"ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ 3 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ନଜରରେ ଅଛନ୍ତି । ବିଶେଷ ଭାବେ କଚ୍ଚା ଘର ଉପରେ ନଜର ରହିଛି । 135ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ 1600 ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । 5 ଜଣ ଅଫିସର ଓ 8 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହ ସମନ୍ଵୟ ରହିଛି । ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି । ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଲୋକେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ । ଆମ ହାତରେ 48 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 8ଟି NDRF, 40ଟି ODRAF, ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି । ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟିମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।’
ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ା ଯିବ । ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାଭି ଓ ସେନା ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାନବାହନ ଓ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଓ ତୀବ୍ରତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଆତଙ୍କିତ ନ ହୋଇ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏସଆରସି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Cyclone Arnab: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ, 27ରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... Cyclone Arnab : ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ରୂପ ନେଲା ଗଭୀର ଅବପାତ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ୧୫ କିଲୋମିଟର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର