ସଶକ୍ତ ନାରୀ ସମାଜ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବ SHE-MART !

ବଜେଟରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସି-ମାର୍ଟ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।

SHE MART SCHEME
ସଶକ୍ତ ନାରୀ ସମାଜ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବ SHE-MART (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 2, 2026 at 11:30 PM IST

3 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସଶକ୍ତ ନାରୀ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହ ଔଦ୍ୟୋଗିକ କୌଶଳ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ସାଧାରଣରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ବଜେଟରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସି-ମାର୍ଟ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ଏପଟେ ଆଜି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନ ଠାରେ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ 197 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ମା' ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ।

ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ । କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହ ସମାଜର ଆଗ ଧାଡିରେ ସାମିଲ ହେବାପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ମହିଳାଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗୀ କରିବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ SHE-Marts, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-ମାଲିକାନା ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍-ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ଜୀବିକାରୁ ମାଲିକାନା ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ

ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱରୋଜଗାର ନେଇ ବଜେଟରେ କଣ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା-

SHE-Marts ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-ମାଲିକାନା ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ
ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା 1 ଲକ୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ହାସଲ କରିବାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତି
ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା
ମିଶନ ଶକ୍ତି-ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ୩୬୦୫ କୋଟି ଆବଣ୍ଟନ
ବର୍ଦ୍ଧିତ ପାଣ୍ଠି-ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବଜେଟରେ ୧୫.୬% ବୃଦ୍ଧି
ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀତା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି



"ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ବଜେଟରେ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ she-mart ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ଗୋଟିଏ ସଶକ୍ତ ନାରୀ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବ । କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏହା ସହାୟକ ହେବ । ଏହା ଏକ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଏସଏଚଜି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଅର୍ଥ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ମିଳିଲେ ଏକ ଭଲ ଉଦ୍ୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ । ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଭଳି ଯଦି ଲିଂକେଜ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଏହି ଅର୍ଥ ସଠିକ ଉପାୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପାରିବ ନଚେତ ବାଟ ମାରଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସସ୍ମିତା ମଙ୍ଗରାଜ।


"ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୃଦୃଢ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏହା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ବଜାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ବୋଲି ଆଜି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ଫେରସ୍ତରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଯୋଗ ଦେଇ ଏଭଳି କହିଥିଲେ ।

ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁଧ ପରିଶୋଧର ଭାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେଉଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଋଣ ରାଶିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ୧୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣରେ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାରକୁ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରତିଶତକୁ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହି ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ରାଶି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧା ସଳଖ ଯାଇଥାଏ । ଆଜି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନଠାରେ ମୋଟ ୨,୮୦,୫୮୬ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ୧୯୭.୬୬ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନଠାରେ ମୋଟ ୨,୮୦,୫୮୬ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ୧୯୭.୬୬ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲି । ଏହା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ମା' ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବ । ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣର ପରିକଳ୍ପନା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ ।

ଆମ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ପରିକଳ୍ପନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଉଛି । ଗତକାଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ ବଜେଟ୍‌ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଅବସରରେ 'ସି-ମାର୍ଟ' ବାବଦରେ ଘୋଷଣା କରି ସେହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡଃ ମୋନିକା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା, ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ; ଜ୍ୟୋତି ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ; ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଗଣ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ, କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମା’ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

