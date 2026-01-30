ନିର୍ମଳାଙ୍କ ପେଡି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର; ଫୋକସରେ MSME ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ, ନିଯୁକ୍ତି
ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆସିବ ବଜେଟ୍ । ନିର୍ମଳାଙ୍କ ପେଡ଼ି ଉପରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଆଖି । ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ପାଇଁ ହାତମୁଠା ଖୋଲିଦେବେ କି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : January 30, 2026 at 12:21 AM IST|
Updated : January 30, 2026 at 12:27 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଫେବୃଆରୀ ପହିଲାରେ ଆସିବ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ । କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ପେଡି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର । କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମିଳିବ ଗୁରୁତ୍ୱ । ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ହୋଇପାରେ କି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ? ନା MSME ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ? ନା ଗୃହଋଣରେ ବଡ ଛାଡ ମିଳିବ ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବରେ ପୁଣି ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର । ଏଭଳି ଅନେକ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଦେଶବାସୀ ରଖିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପେଡିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ଚାଲୁରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ବାଦ କେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆସିବ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋକସ ।
ଏପଟେ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ୨୦୨୪ରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଓଡିଶା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ଦେଉନାହିଁ । ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶାରଦ କହିଲେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଦିଗକୁ ଫୋକସରେ ରଖିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଯୁବପିଢୀ କହିଲେ ରୋଜଗାର ମିଳୁ ଅଥବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଋଣ ପାଇଁ ବଜେଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବଧାନ କରାଯାଉ । ତେବେ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଲୋକସଭାରେ ଆର୍ଥିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ-୨୦୨୬ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ । ୨୦୨୬ରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୬.୮%ରୁ ୭.୨% ରହିବା ଆକଳନ ହୋଇଛି ।
ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬ ସଂସଦରେ ଆଗତ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ । ଫେବୃଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ଦିନ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ । ସଂସଦରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ନବମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଇତିହାସ ରଚିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ । ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୧୪୦ କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ସେନେଇ ଦେଶବାସୀ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି । କେଉଁ ବର୍ଗଙ୍କୁ କେତେ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ନିର୍ମଳାଙ୍କ ବଜେଟ ପେଡିରେ କଣ ରହିଛି ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର । ତେବେ ବଜେଟ ନେଇ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ କଣ କଣ ମତ ରହିଛି,ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 'ETV Bharat'ର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ।
ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଦିଗକୁ ଫୋକସରେ ରଖିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର -
ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବହୁତ ରହିଛି, ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ କିଭଳି କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଦିଗକୁ ଫୋକସରେ ରଖିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁଭଳି ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଛି, ଆମେରିକା ଯେଉଁଭଳି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଉଛି, ବଣିଜ୍ୟକ ଅସ୍ଥିରତା ଉପୁଜିଛି ସେହି ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଉରୋପୀୟନ ୟୁନିୟନ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ନେଇ ବୁଝାମଣା ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଫୋକସ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର । ଘରୋଇ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ବିକାଶ ଆସିବ । ଟିକସ କଲେକ୍ସନ କମିଛି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କେଉଭଳି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର । ଋଣର ସୁଧ କମେଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । GDP ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ । ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି ଦରକାର । ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଯେଉଁ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ସ୍ଥିତିର ଭାରତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ବଜେଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦରକାର । ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ମିଳିବ ତାହା ଉପରେ ଫୋକସ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରାଜୀବ ସାହୁ ।
ଓଡିଶା ପାଇଁ ଆସୁନି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ-
"୨୦୨୪ ରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଓଡିଶା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ଦେଉନାହିଁ । ସେପଟେ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ନେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର । ୨୦୧୪ ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡିଶାରୁ ପାଖାପାଖି ୨୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଛି । କୋଇଲାରୁ ଟନ ପିଛା ୪୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖା ସେସ୍ ଆଦାୟ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର । ସେଥିରୁ ଓଡିଶାକୁ କେତେ ଦେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର । ଓଡିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ବଜେଟ ରେ ଆଣିବେ ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପକୂଳ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ,ତାହେଲେ ଯାଇ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ନୀତି ଅଛି, ସେମାନେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ରର ଆୟ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ହରାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଟିକସ ଆଦାୟ କେନ୍ଦ୍ର ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା । ରାଜ୍ୟ ସେଲସ ଟିକସ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଏବେ ତାହା ଜିଏସଟି ନାଁରେ କେନ୍ଦ୍ର ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା । କୌଣସି ଵିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜେଟରେ ଆସିବା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ।
ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆସିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି -
"ଦରଦାମ ଯେମିତି ହୁହୁ ହୋଇ ବଢିଛି, ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମଗ୍ରୀ ଯଦି ମୂଲ୍ୟ କମିବ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ । ଏନେଇ ବଜେଟରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆସିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି । ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ରେଟ ଯଦି କମିବ ତାହେଲେ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ । ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଜେଟରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ।
ପିଜି ସାରିଲାଣି ବର୍ଷେ ତଳୁ ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋୖଣସି ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ । ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟରେ କୌଣସି ଯୋଜନା ଆଣିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ । ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉ ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବୁ । ଓଡିଶା ହେଉ କିମ୍ବା ଭାରତରେ ରୋଜଗାର ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ ଫଳରେ ଆମକୁ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲି ରୋଜଗାର ସନ୍ଧାନରେ ଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ମାଗଣା ଔଷଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ସରକାର । ରୋଗ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାପୁଚି ତାର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟାପକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ହେଉଛି ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ମେଡ଼ିସିନ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଦରକାର।ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ସରଳ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ ସେ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ।
