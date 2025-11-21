ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ସଫଳତା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ନେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
‘ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସଦବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ।’ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
Published : November 21, 2025 at 8:03 PM IST
Dharmendra Pradhan visits Srimandir, ପୁରୀ: ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ନିର୍ବାଚନରେ NDA ବିପୁଳ ସଫଳତାର ସହିତ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି । ଏହା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ସଫଳତା:
ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଠରନଳା ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସହ ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ଵାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସଫଳତା ନେଇ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ:
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ସେ ମା' ବିମଳା, ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ଵାର ନିକଟକୁ ଯାଇ ASI କାର୍ଯ୍ୟଳୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ଫେରିବା ବାଟରେ ବାଇଶି ପାହାଚ ଉପରେ କିଛି ସମୟ କଟାଇ ଥିଲେ । ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥିଲେ ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ 🙏— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) November 21, 2025
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କଲି । ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି । pic.twitter.com/aF8jfaIYIY
'କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସଦବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ'
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି,"ମୋର ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲି । ବିହାରବାସୀ ବିପୁଳ ଭୋଟ ଦେଇ NDA ସରକାରକୁ ଜିତାଇବା ସହ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଜଭୁତ କରିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ବିହାର ଜନତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ NDA ବିପୁଳ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ଯଶସ୍ବୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିକାଶ ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣ ମୂଳକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ NDA ବିପୁଳ ଜନମତ ହାସଲ କରି ବିହାରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ବିହାରବାସୀ 'ବିକଶିତ ବିହାର ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ' ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସଦବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ନାହିଁ, ନୀତିଶ କୁମାର ହିଁ NDA ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
ଇଟିିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ