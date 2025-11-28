ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଅଜଣା ଗାଡି; ୩ ଯୁବକ ମୃତ
NH-୫୫ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୩ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକମାନେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ।
Dhenkanal Road Accident ଢେଙ୍କାନାଳ: ଶୀତୁଆ ରାତିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଅଜଣା ଗାଡି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୩ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ଉପକଣ୍ଠ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ନିକଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୫୫ରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ମୃତକମାନେ ଚୌଦ୍ୱାରର ଏକ ହୋଟେଲର କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଅଜଣା ଗାଡି:
ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ଉପକଣ୍ଠ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ନିକଟ NH-୫୫ ନିକଟରେ କୌଣସି ଅଜଣା ଗାଡି ଏକ ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି । ଫଳରେ ସ୍କୁଟିରେ ଥିବା ୩ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ୩ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଛପଟୁ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡି ଧକ୍କା ଦେଇ ପଳାଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଖବର ପାଇ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଛି । ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ତୁମୁସିଂହା ଥାନା ମାଛିଆ ଗ୍ରାମର ମିଥୁନ ପାତ୍ର, କଟକ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାଶ ଓ ଅନୁଗୋଳ ବନ୍ତଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଞ୍ଜା ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ।
ମୃତ ଯୁବକମାନେ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ହୋଟେଲର କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍କୁଟିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ।
'ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଦୈନିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି':
ଏନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ତଥା ସମାଜିକ କର୍ମୀ ଶିଶିର ଶତପଥି କହିଛନ୍ତି, "ଢେଙ୍କାନାଳରେ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଘଟଣା । ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଦୈନିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସଚେତନାତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି । ବୈଠକରେ କେବଳ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ । ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଠିକ୍ରେ ହେଉନାହିଁ । ଫଳରେ ଦୈନିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ନଜର ଆସୁଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ରହିଛି । ଯେଭଳି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା କଥା ସେଭଳି ହେଉନାହିଁ । ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ।"
