ନୀଳଗିରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଜଣା ବସ୍ତୁ; ଇସ୍ରୋର ପରୀକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲି କହିଲା ପୋଲିସ
ଏକ ଶାଳ ଗଛରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ଆକାରର ଏହି ଅଜଣା ବସ୍ତୁଟି ଝୁଲି ରହିଥିଲା । ଏଥିରେ ‘P0086’ ନମ୍ବର ଲେଖା ରହିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନଜ୍ୟୋତିି ନାୟକ
Published : October 4, 2026 at 4:13 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ନରଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗେନ୍ଦରାସାହି ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ଶାଳ ଗଛରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ଆକାରର ଏକ ବସ୍ତୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସୁତାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଲଟକିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉକ୍ତ ବସ୍ତୁରେ ‘P0086’ ନମ୍ବର ଲେଖା ରହିଥିଲା । ବସ୍ତୁଟି କେଉଁଠାରୁ ଓ କିପରି ଆସି ଗଛରେ ଲଟକିଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଉପକରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଏହି ଖବରକୁ ନେଇ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛି ପୋଲିସ।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ଆକାରର ବସ୍ତୁ ଝୁଲି ରହିଥିଲା
ଏକ ଶାଳ ଗଛରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ଆକାରର ଏହି ଅଜଣା ବସ୍ତୁଟି ଝୁଲି ରହିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ବରହମପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ପରେ ଆଇଆଇସି ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇସ୍ରୋ ବିଭାଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଜଣାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି। ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଇସ୍ରୋକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ରମେଶ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଆମେ ପ୍ରାୟ ଚାରିଟା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ। ଏହା ଶାଳଗଛର ପ୍ରାୟ ୧୫ ଫୁଟ୍ ଉପରେ ଝୁଲିଥିଲା। ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟେକାପଥର ନ ପକାଇବାକୁ କହିଥିଲୁ । ଭିତରେ ବମ୍ କିଛି ଅଛି କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଛି, ସେକଥା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତା’ପରେ ଆମେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ। ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଆସି ଏହାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା।"
କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏ ଡବା ?
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବରହମପୁର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଆମେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ଡିଭାଇସ୍ଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ଏହା ଏକ ଆଟମୋସ୍ଫେରିକ୍ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ହୋଇପାରେ। ଡିଭାଇସ୍ରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାବୋରେଟୋରୀର ନାମ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଆମେ ସେଥିରେ ଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାବୋରେଟୋରୀ, ପଞ୍ଜାବର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ସହ ମେଳ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ" ବୋଲି କହିଥିଲେ ବରହମପୁର ଥାନା ଆଇଆଇସି ।
ଆଇଆଇସି ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, "ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାବୋରେଟୋରୀର ଅଧିକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକ ଆଟମୋସ୍ଫେରିକ୍ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍। ଏହାକୁ ବେଲୁନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକାଶକୁ ପଠାଯାଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ। କୌଣସି କାରଣରୁ ବେଲୁନ୍ଟି ଫାଟିଯିବା ପରେ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ଟି ତଳକୁ ଖସିଆସିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଓ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆହୁରି ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅଧିକୃତ ଦଲିଲ ଦେବାକୁ କହିଛୁ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଦଲିଲ ମିଳିବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତତା ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ।"
ଆଇଟିଆର୍ ଚାନ୍ଦିପୁର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି
ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ଆଇଟିଆର୍ ଚାନ୍ଦିପୁର ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଡିଭାଇସ୍ଟି ବହୁତ ହାଲୁକା ଓ ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ହେବ। ଏହା ବେଲୁନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଝୁଲାଯାଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପଠାଯାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଏହା ପାଣିପାଗ କିମ୍ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଧିକୃତ ଦଲିଲ ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମା' ଲଙ୍କେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡାବସା ଯାତ୍ରା: ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି: ମେଧା ଓ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା