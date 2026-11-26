କୋମନା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ: ବିଡିଓଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ
ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୋମନା ଥାନାରେ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠିକାଦାର ଅଶୋକ ଭୋଇ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ମୋତିଲାଲ ବାଗ୍
Published : November 26, 2026 at 9:35 PM IST
Komna BDO assaulted, ନୂଆପଡ଼ା : କୋମନା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ କୋମନା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣେ ଠିକାଦାର ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୋମନା ଥାନାରେ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
କୋମନା ବିଡିଓ ପବିତ୍ର କୁମାର ସାମଲ ଆଜି ସକାଳେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲି ନିଜ ଚାମ୍ବରରେ ବସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ କୋମନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଞ୍ଜିବାହାଲ ଗ୍ରାମର ଠିକାଦାର ଅଶୋକ ଭୋଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ବିଡିଓଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ବାଞ୍ଜିବାହାଲ ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଓ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇନଥିବା ନେଇ ସେ ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ ଠିକାଦାର ଅଶୋକ ଭୋଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ବିଡିଓଙ୍କ ଉପରକୁ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଏବଂ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ନେଇ ବିଡିଓ ପବିତ୍ର କୁମାର ସାମଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଆସନ୍ତା ୨୧ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅୟୋଗଙ୍କ ବୈଠକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ହେବ ସର୍ଭେ
ଏହି ଘଟଣା ପରେ କୋମନା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ବିଡିଓଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠିକାଦାର ଅଶୋକ କୁମାର ଭୋଇଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦାବିରେ ସମୂହ କର୍ମଚାରୀ କଲମଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠିକାଦାର ଅଶୋକ ଭୋଇ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୋମନା ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ତେବେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ପ୍ରଶାସନିକ ମହଲରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡ଼ା