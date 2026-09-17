ମାଲକାନଗିରି ଉପ କାରାଗାରରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଜେଲ ଆଗରେ ପରିବାରର ଧାରଣା
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରରେ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ଜେଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ
Published : September 17, 2026 at 12:25 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଉପ କାରାଗାରରେ ଜଣେ ବିଚାରଧୀନ କଏଦୀ (UTP)ଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ଜେଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୃତ କଏଦୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଲାଗୁଡା ଗାଁର ଲକିନାଥ ବେହେରା । ଜେଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଏଦୀ ନିଜେ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଭିଡିଓ ସିସିଟିଭି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:
ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ତିନି ମାସ ହବ ଲକିନାଥଙ୍କୁ ଏକ ମାମଲାରେ ବିଚାରାଧିନ କଏଦୀ ଭାବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଉପ କାରାଗାରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଲକିନାଥ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ସକାଳେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ହେଲେ ହଠାତ ଜେଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନଜଣାଇ ଲକିନାଥଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ । କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଲକିନାଥଙ୍କୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲେ । କାରାଗାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଥିଲେ ଯେ, ଲକିନାଥ ଜେଲ ଭିତରେ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏ କଥାକୁ ପରିବାର ଲୋକ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିବା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ମୃତ ଲକିନାଥଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭଗବାନ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଭାଇ ସକାଳ 8ଟାରେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ଥିଲା । ହଠାତ ମାଲକାନଗିରି ଜେଲ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା । ଏନେଇ ଆମକୁ କିଛି ଜଣାଯାଇ ନଥିଲା । ଜେଲରେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ।"
ସେପଟେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲକିନାଥଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଓ କାଲାଗୁଡା ଗ୍ରାମବାସୀ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପୋଲିସ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତଦେହକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଠାରୁ ଜେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (୩ କିଲମିଟର୍) ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଠେଲି ଠେଲି ଆଣିଥିଲେ । ଜେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସାମ୍ନାରେ ମୃତଦେହ ରଖି ଜେଲ୍ ପରିସରକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ । ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ମାଲକାନଗିରି SDPO ଓ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣଆୟତ ହେବାରୁ ୧ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ମାଲକାନଗିରି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ରାଜ୍ କିଶୋର ଦାଶ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଥିଲା ।
ମାଲକାନଗିରି ଉପ କାରାଗାରର ଜେଲର୍ ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୃତକ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଲକିନାଥ ବେହେରା ତିନି ମାସ ହବ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ । ଏକ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ପରେ କୁଡୁମୁଲୁଗୁମା JMFC କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ୭ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ବିଚାର ପାଇଁ ମାମଲା ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଓକିଲ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବି କହିଥିଲେ । ଏହାସହ ଗତ ୧୨ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ।
ଜେଲର୍ ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "କେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡିନାହିଁ । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା । ସେ ଜୀବନ ହାରିବା ବେଳର ଭିଡିଓ ସିସିଟିଭିରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଯଦି ପରିବାର ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସିସିଟିଭିରେ ରେକର୍ଡ ଦେଖିପାରିବେ । ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ପଠାଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଉପ-କାରାଗାରରେ ବିଚାରଧୀନ କଏଦୀ ମୃତ
ଝାରପଡ଼ା ପରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ରେ ଏଡ୍ସ ଆତଙ୍କ: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ୫ କଏଦୀ ପଜିଟିଭ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି