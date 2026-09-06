ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଉପ-କାରାଗାରରେ ବିଚାରଧୀନ କଏଦୀ ମୃତ
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସବ-ଜେଲରେ ଜଣେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ପରିବାର ଲୋକେ ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : September 6, 2026 at 1:31 PM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଉପ କାରାଗାରରେ ଜଣେ ବିଚାରଧୀନ କଏଦୀ (UTP)ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ କଏଦୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର 31ବର୍ଷୀୟ ରୁନା ବଡରଇତ । ସେ ଏକ ପୋକ୍ସୋ ମାମଲାରେ ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରେ ଗିରଫ ହୋଇ ହାଜତରେ ଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ ପରିବାର:
ରୁନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ, ରୁନା ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ । ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ରୁନାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୟମଣି ବଡରଇତ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ସ୍ବାମୀ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର କେବେ କୌଣସି ଦେହ ଖରାପ ନଥିବା । ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସେ ଜେଲରୁ ମୋ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ବି ସେ ତାଙ୍କ କୌଣସି ଦେହ ଖରାପ ସଂପର୍କରେ କହିନାହାନ୍ତି ।" ତେବେ ରୁନାଙ୍କ ଏଭଳି ଅସ୍ବାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହିଥିବା ସେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ତଦନ୍ତ ଦାବି:
ରୁନାଙ୍କ ସଂପର୍କୀୟ ଟୁନା ବଡରଇତଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଆମେ ଆସି ଦେଖିବା ବେଳେ ରୁନାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଫେଣ ବାହାରୁଥିଲା । ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ଏହି ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ।"
ରୁନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜେଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିବା କଥା ଡାକ୍ତର ନିଜ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଜେଲର କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିବା ବେଳେ ସେ ଜୀବିତ ଥିବା କହୁଛନ୍ତି । ରୁନାଙ୍କ ଦେହ ହଠାତ ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜେଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରୁନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜେଲ ଅଧୀକ୍ଷକ କାମାକ୍ଷୀ ପ୍ରସାଦ ପତି କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ବେଳେ ହଠାତ୍ ରୁନା ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଜେଲର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ 12ଟା ବେଳେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା । ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଲେ ।"
ସେହିପରି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂପତି କହିଛନ୍ତି, ରୁନାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି୍ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି । ତେଣୁ ଏକିଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସୋର ଜେଲ ୱାର୍ଡେନଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, SCBକୁ ସ୍ଥାନାସ୍ଥରିତ
ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଲା ମାଓ ନେତା 'ଆଜାଦ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି