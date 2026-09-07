ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ; ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠା; ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା, ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେଶନ ଜାରି

କୋଠାଟି ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରିୟଲ ଇଷ୍ଟେଟ କମ୍ପାନୀର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଲଡର ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲୁଚା ଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍

under construction building collapses in bhubaneswar
ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ; ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠା; ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା, (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2026 at 7:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ସତ୍ୟ ନିକେତନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ୭ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏବେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୁଶୁ଼ଡି ପଡିଛି ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠା । ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେଲ୍ଟା ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ନିର୍ମାଣଧୀନ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି (ରବିବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିଲେ ହେଁ ଆଜି (ସୋମବାର) ଏହି ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଛି।

ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ; ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠା; ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା, ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେଶନ ଜାରି (Etv Bharat)



କୋଠାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଭିତରେ କିଛି ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି କୋଠାଟି ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରିୟଲ ଇଷ୍ଟେଟ କମ୍ପାନୀର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବିଲଡର ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲୁଚା ଯାଇଥିଲା।

ତେବେ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କୋଠାଟି ୧୦ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଛାତ ପାଇଁ ଲୁହା ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ବେଶମେଣ୍ଟର କିଛି ଖୁଣ୍ଟ ଦବିଯିବା ସହ ଛାତ ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏହି ଅଘଟଣ ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ପ୍ରାୟ ୨୦ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଲ୍ଡର ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୋଠା କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ତେବେ K9 ଟିମ୍ କୋଠା ଭିତରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେଶନ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ମୃତାହତ ନେଇ ଖବର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି: କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 6 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ, 700 ଫୁଟ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ କଲେଜ ଛାତ୍ର, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ହଜିଗଲା ବାଟ

TAGGED:

BHUBANESWAR
UNDER CONSTRUCTION BUILDING
BUILDING COLLAPSES
ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠା
BUILDING COLLAPSES IN BHUBANESWAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.