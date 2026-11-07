ଅଣାୟତ ଅପରାଧୀ; ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଅଶାନ୍ତ, ଚାରି ଦିନରେ ଗଡ଼ିଲା ୪ ମୁଣ୍ଡ

ଅଣାୟତ ଅପରାଧୀ; ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଅଶାନ୍ତ, ଚାରି ଦିନରେ ଗଡ଼ିଲା ୪ ମୁଣ୍ଡ
ଗତ ୯ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୁଟ୍ ଓ ଚୋରି ମାମାଲା ଏବଂ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 7, 2026 at 9:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଅଣାୟତ ଅପରାଧୀ । ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ଘଟଣା ଛାତି ଦୋହଲାଇ ଦେଉଛି । କଥା କଥାକେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଫୁଟୁଛି । ଏପରିକି ଲୋକମାନେ ଘରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତ ଚାରି ଦିନରେ ୪ଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ କଙ୍କାଳ ମିଳିଛି । ରାଜଧାନୀରେ ଅପରଧ ଗ୍ରାଫ୍ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ।
ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୯ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୁଟ୍ ଓ ଚୋରି ମାମାଲା ଏବଂ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦିଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
- ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସହରରେ ଦୁଇଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।
- କଟକ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ସୋମୁ ନାୟକଙ୍କୁ ବୋମାମାଡ଼ ଓ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କଲେ ।
- ସେହିପରି ଭିଏସଏସ୍ ନଗର ତାରିଣୀ ବସ୍ତିରେ ଶଳାକୁ ଭିଣୋଇ ହତ୍ୟା କରିଛି ।
- ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଦ୍ଧନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ୭୬ ବର୍ଷୀୟା କୁଞ୍ଜଲତା ନନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କେୟାରଟେକର ହତ୍ୟା କରି ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା । ଏଯାଏ କେୟାରଟେକର ବଳଭଦ୍ର ମହାରଣା ଧରା ପଡିନାହିଁ ।
- ବୁଧବାର କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ କଡ଼ରୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଜଣେ ମଣିଷର କଙ୍କାଳ ଜବତ କରିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେବି ସନ୍ଦେହ ଲାଗି ରହିଛି ।
- ସେହିପରି ବୁଧବାର ରାତିରେ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ରେ ତପୁ ନାୟକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାରେ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ବନ୍ଧୁକ ଆଣିବା ଖୁସିରେ ଉତ୍ସବ ମନାଉଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତାରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଥିଲା ।
ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ଘଟଣା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା କରିଛି । ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୁବ୍ରତ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ଅପରାଧୀମାନେ ଅପରାଧ କରିବାର ତରିକା ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅପରାଧୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢିଯାଇଛି । ଆମର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ବଢ଼ିଛି । ତା ତୁଳନାରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଅଧିକ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଦମନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀମାନେ ହିଁ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି । ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ୧୦୯ରେ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର । ପୋଲିସ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଦରକାର । ତାହେଲେ ଅପରାଧ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ । ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଛି । ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ଅପରାଧ ବାହାର କରିବା କଥା । ଭିଆଇପି ଡ୍ୟୁଟିକୁ ବାହାର କରିବା କଥା । ଯିଏ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଭିଆଇପି ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଇଥିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଏସଆଇଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଆଇପି ଡ୍ୟୁଟି ପଡୁଛି । ଭିଆଇପି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଶାଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ନ ହେବାରୁ ପ୍ରତି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାମ ଚାପ ପଡୁଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଅପରାଧକୁ ଠିକ ଭାବେ ଦମନ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିପାରୁ ନାହିଁ ।"
ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍. କହିଛନ୍ତି, ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେୟାରଟେକରକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଧରାଯିବ । ଅନ୍ୟ ସବୁ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି । ସୋମୁ ନାୟକ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିଏସଏସ୍ ନଗରରେ ଶଳାକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଭିଣୋଇ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, ବମିଖାଲ କଟକ ରୋଡରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା, ତାରିଣୀ ବସ୍ତିରେ ଶାଳକକୁ ମାରିଦେଲା ଭିଣୋଇ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ୭୬ ବର୍ଷୀୟା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା; ଘରୋଇ ସହାୟକ ଫେରାର, ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ନଗଦ ଟଙ୍କା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର