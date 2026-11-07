ETV Bharat / state

ଅଣାୟତ ଅପରାଧୀ; ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଅଶାନ୍ତ, ଚାରି ଦିନରେ ଗଡ଼ିଲା ୪ ମୁଣ୍ଡ

ଗତ ୯ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୁଟ୍ ଓ ଚୋରି ମାମାଲା ଏବଂ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Unchecked criminals; capital city in turmoil ahead of Diwali, 4 lives lost in four days.
ଅଣାୟତ ଅପରାଧୀ; ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଅଶାନ୍ତ, ଚାରି ଦିନରେ ଗଡ଼ିଲା ୪ ମୁଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 7, 2026 at 9:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଅଣାୟତ ଅପରାଧୀ । ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ଘଟଣା ଛାତି ଦୋହଲାଇ ଦେଉଛି । କଥା କଥାକେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଫୁଟୁଛି । ଏପରିକି ଲୋକମାନେ ଘରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ।

ଅଣାୟତ ଅପରାଧୀ; ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଅଶାନ୍ତ, ଚାରି ଦିନରେ ଗଡ଼ିଲା ୪ ମୁଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)


ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତ ଚାରି ଦିନରେ ୪ଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ କଙ୍କାଳ ମିଳିଛି । ରାଜଧାନୀରେ ଅପରଧ ଗ୍ରାଫ୍ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ।
ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୯ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୁଟ୍ ଓ ଚୋରି ମାମାଲା ଏବଂ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦିଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

  1. ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସହରରେ ଦୁଇଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।
  2. କଟକ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ସୋମୁ ନାୟକଙ୍କୁ ବୋମାମାଡ଼ ଓ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କଲେ ।
  3. ସେହିପରି ଭିଏସଏସ୍ ନଗର ତାରିଣୀ ବସ୍ତିରେ ଶଳାକୁ ଭିଣୋଇ ହତ୍ୟା କରିଛି ।
  4. ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଦ୍ଧନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ୭୬ ବର୍ଷୀୟା କୁଞ୍ଜଲତା ନନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କେୟାରଟେକର ହତ୍ୟା କରି ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା । ଏଯାଏ କେୟାରଟେକର ବଳଭଦ୍ର ମହାରଣା ଧରା ପଡିନାହିଁ ।
  5. ବୁଧବାର କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ କଡ଼ରୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଜଣେ ମଣିଷର କଙ୍କାଳ ଜବତ କରିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେବି ସନ୍ଦେହ ଲାଗି ରହିଛି ।
  6. ସେହିପରି ବୁଧବାର ରାତିରେ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ରେ ତପୁ ନାୟକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାରେ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ବନ୍ଧୁକ ଆଣିବା ଖୁସିରେ ଉତ୍ସବ ମନାଉଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତାରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଥିଲା ।
ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେୟାରଟେକରକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଧରାଯିବ ।
ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେୟାରଟେକରକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଧରାଯିବ । (ETV Bharat Odisha)

ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ଘଟଣା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା କରିଛି । ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୁବ୍ରତ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ଅପରାଧୀମାନେ ଅପରାଧ କରିବାର ତରିକା ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅପରାଧୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢିଯାଇଛି । ଆମର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ବଢ଼ିଛି । ତା ତୁଳନାରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଅଧିକ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଦମନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀମାନେ ହିଁ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି । ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ୧୦୯ରେ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର । ପୋଲିସ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଦରକାର । ତାହେଲେ ଅପରାଧ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ । ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଛି । ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ଅପରାଧ ବାହାର କରିବା କଥା । ଭିଆଇପି ଡ୍ୟୁଟିକୁ ବାହାର କରିବା କଥା । ଯିଏ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଭିଆଇପି ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଇଥିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଏସଆଇଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଆଇପି ଡ୍ୟୁଟି ପଡୁଛି । ଭିଆଇପି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଶାଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ନ ହେବାରୁ ପ୍ରତି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାମ ଚାପ ପଡୁଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଅପରାଧକୁ ଠିକ ଭାବେ ଦମନ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିପାରୁ ନାହିଁ ।"

ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ୧୦୯ରେ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର ।
ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ୧୦୯ରେ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର । (ETV Bharat Odisha)

ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍. କହିଛନ୍ତି, ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେୟାରଟେକରକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଧରାଯିବ । ଅନ୍ୟ ସବୁ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି । ସୋମୁ ନାୟକ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯିବ ।

ୋ
ୋ (ETV Bharat Odisha)

TAGGED:

MURDER IN BHUBANESWAR
CRIME CAPITAL BHUBANESWAR
BHUBANESWAR CRIME EWS
ଭୁବନେଶ୍ବର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ
ଚାରି ଦିନରେ ୪ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.