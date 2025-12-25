ETV Bharat / state

ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟିଛି ସ୍ମାର୍ଟପାର୍କ; ଭୋଜିଭାତ, ନାଚଗୀତରେ କମ୍ପୁଛି ପରିବେଶ, ମଶାଣି ପ୍ରତି ଭୟ ଦୂର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ବାସ ଦୂର କରିବା ସହ ମଶାଣି ପ୍ରତି ଭୟ ଦୂର କରିବା ଏହି ଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ।

Unbelievable Transformation Of A Crematorium
ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟିଛି ସ୍ମାର୍ଟପାର୍କ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 25, 2025 at 10:38 PM IST

ନୟାଗଡ: ଶ୍ମଶାନ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହି ସ୍ଥାନଙ୍କୁ କେବଳ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଲୋକ ମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଶ୍ମଶାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ସହ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଇଟାମାଟି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ମହାବୀର ଯୁବ ସଂଗଠନ ଉଦ୍ୟମରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡିରହିଥିବା ଶ୍ମଶାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟପାର୍କରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏବଂ ବୟସ୍କ ମହିଳା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ ଏକାଠି ହୋଇ ଶ୍ମଶାନରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ମଶାନରେ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ।

ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟିଛି ସ୍ମାର୍ଟପାର୍କ (ETV Bharat Odisha)

ଶ୍ମଶାନରେ ଚାଲିଛି ଭୋଜି ଭାତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ-

ନୟାଗଡ଼ ଇଟାମାଟି ଗାଁ ଶ୍ମଶାନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଭୋଜି ଭାତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । କଥା ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ । ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଭୂତ, ଡାହାଣୀ, ପିଶାଚ ଭଳି ଭୟ ଏବଂ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ବାସ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ମଶାଣିରେ ଏଭଳି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଛୋଟରୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହ ମିଶି ମଶାଣିରେ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇ ଉତ୍ସବ ମନାଇଛନ୍ତି । କାହାରି ମନରେ ନାହିଁ ଟିକେ ହେଲେ ଭୟ । ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଶବଦାହ ହୁଏ ସେ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଭୟର ସହ ଲୋକମାନେ ବସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି।

ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମହାବୀର ସଂଘ୍ ଏବଂ ଦେବଦୁତ ସେବା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ 9 ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ମଶାନ ପରିସରରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛି । "ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ବାସ ଦୂର କରିବା ସହ ମଶାଣି ପ୍ରତି ଭୟ ଦୂର କରିବା ଏହି ଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ," ବୋଲି ମହାବୀର ଯୁବ କ୍ଲବ୍ ଇଟାମାଟି ସଦସ୍ୟ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।

ଶ୍ମଶାନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିଲା-

ଶବଦାହ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶ୍ମଶାନଟି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିରହିଥିଲା । ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ । କେବଳ ଶବ ଦାହ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେତେ ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପଦା ପଡେ ନାହି । ଭୂତ କୋଠୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ମଶାନଙ୍କୁ ଶବ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିଲେ । ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ଆଜିକୁ 10ବର୍ଷ ତଳେ ଇଟାମାଟି ଦେଉଳ ସାହିର ମହାବୀର କ୍ଲବ ପିଲା ମାନେ ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ୟମ । ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ନ ଚାହିଁ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ମାଗି ଯାଚି ଶ୍ମଶାନର ଉନ୍ନତି କାମ କରିଥିଲେ ।

"ଏବେ ଏହି ଶ୍ମଶାନଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମଶାଣି ବା ପାର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । କେବଳ ଏଠାରେ ଶବ ଦାହ ନୁହେଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନଲୋଭା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ବସିବା ଏବଂ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ମାଟ ଶ୍ମଶାନରେ ରହିଛି 3ଟି ଶବଦାହ ପାଇଁ ଚୁଲା ଏବଂ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି । ଆଲୋକର ସୁବିଧା ସହ ଶ୍ମଶାନର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ଏବଂ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ସହ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରି ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମା ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ ଯାତ୍ରାରେ ପରିଣତ ହୋଉଛି । ମୀନା ବଜାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏହି ଯାତ୍ରାରେ । ଏହା ପଛରେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ବାସ ଦୂର କରିବା ଏକ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ," ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି।

ଗାଁ ଶ୍ମଶାନଙ୍କୁ ପୂନଃଉଦ୍ଧାର କରି ପାର୍କରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ବାସ ଏବଂ ଭୂତ ପେତ ଓ ଡାହାଣୀ ପିଶାଚ ଭଳି ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଇଟାମାଟି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ

