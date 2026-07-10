ETV Bharat / state

ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଣରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା, QR କୋର୍ଡ ସ୍କାନ କରି ମିଳିବ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା

୧୬ ଜୁଲାଇରୁ 5 କିଲୋମିଟର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀରେ ଉଡିବନି ଡ୍ରୋନ । ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Unauthorized drone operations
ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଣରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 10, 2026 at 8:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଣ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ପୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ମାନବବିହୀନ ବିମାନ ପ୍ରଣାଳୀ (UAS)/ ଡ୍ରୋନର ଅନଧିକୃତ ପରିଚାଳନାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିପଦର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଉଡି ପାରିବନି ଡ୍ରୋନ ।

ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁରୀ ସହରର ୫ କିଲୋମିଟର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ୧୬ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ରୁ ୨୭ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ "ନିଷେଧ ଉଡ଼ାଣ କ୍ଷେତ୍ର" ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିସୂଚିତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ମାନବବିହୀନ ବିମାନ ପ୍ରଣାଳୀ (UAS)/ଡ୍ରୋନର ପରିଚାଳନା, ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କିମ୍ବା ଉଡ଼ାଣ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନିଷେଧ କରାଯିବ।

Unauthorized drone operations
ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଣରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା (ETV Bharat Odisha)

ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ଉଡାଇ ପାରିବେ ଡ୍ରୋନ

ଏହି ନିଷେଧ ସରକାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେପରିକି ବିମାନ ନିରୀକ୍ଷଣ, ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି, ମ୍ୟାପିଂ,
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଡ୍ରୋନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ପୁରୀର ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି।


ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉଲ୍ଲଂଘନକାରି ଡ୍ରୋନ୍ / UAS ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା, ୨୦୨୩, ବିମାନ ଆଇନ, ୧୯୩୪, ବିମାନ ନିୟମ, ୧୯୩୭, ଡ୍ରୋନ୍ ନିୟମ, ୨୦୨୧ ଏବଂ ବଳବତ୍ତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଇନ ସମେତ ଆଇନର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ବଙ୍କୁ ଏହାର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।




QR କୋର୍ଡରେ ସ୍କାନ କରି ପାଇବେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା


ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମନ୍ବିତ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ସମୂହ ଉପଲବ୍ଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟୁଆର(QR )କୋର୍ଡ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ପାଇବା ସହଜ ହୋଇ ପାରିବ।

Unauthorized drone operations
ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଣରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା (ETV Bharat Odisha)

ରଥଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ଦୈନିକ ନୀତି କାନ୍ତିର ସବିଶେଷ ସୂଚନା, ନିକଟସ୍ଥ ପାନୀୟ ଜଳ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା, ନିକଟସ୍ଥ ଏଟିଏମର ଅବସ୍ଥିତି, ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ମାନଚିତ୍ରର ସହାୟତା, ନିକଟସ୍ଥ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ସୂଚନା, ରେଳଷ୍ଟେସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା, ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା, ନିକଟସ୍ଥ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳର ସୂଚନା, ନିକଟସ୍ଥ ସାର୍ବଜନୀନ ଶୌଚାଳୟ ର ଅବସ୍ଥିତି, ହଜିଥିବା,ପ୍ରାପ୍ତ ଶିଶୁ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକରଣ କିମ୍ବା ପ୍ରାପ୍ତ ଶିଶୁ, ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା, ଏକ ସ୍ପର୍ଶରେ ଜରୁରୀ ସହାୟତା ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା, ନିକଟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ସଟଲ ସେବା ସୂଚନା ଓ ଅପଡେଟ, ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳି ପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ପୁଣି ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯୁବକ ଅଟକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୈଠକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ଦ୍ବାରରେ ଲଗାଯିବା ବ୍ୟାଗେଜ୍ ସ୍କାନର ମେସିନ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

RATH YATRA 2026 GUIDELINES
RATH YATRA DRONE RESTRICTION
ରଥଯାତ୍ରା 2026 ପୁରୀ ଡ୍ରୋନ କଟକଣା
UNAUTHORIZED DRONE OPERATIONS
DRONE OPERATION RATH YATRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.