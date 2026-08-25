ETV Bharat / state

ବନ୍ୟା ବୁଡ଼ାଇଲା ବେପାର..ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ, ମିଳୁନି ଚିକିଟା ମାଟି; ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ଚିନ୍ତାରେ କାରିଗର

ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ପାଇଁ ସଜ ହେଲେଣି କାରିଗର । କଳା ନିପୁଣତା ଦେଖାଇବାର ନକ୍ସା ବି ତିଆରି କରି ସାରିଲେଣି । ହେଲ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମାଟି କାଇଁ ? ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

unable to find clean clay artisans of kendrapara worried
ବନ୍ୟା ବୁଡ଼ାଇଲା ବେପାର..ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ, ମିଳୁନି ଚିକିଟା ମାଟି; ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ଚିନ୍ତାରେ କାରିଗର (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 25, 2026 at 8:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ପାଇଁ ସଜ ହେଲେଣି କାରିଗର । କଳା ନିପୁଣତା ଦେଖାଇବାର ନକ୍ସା ବି ତିଆରି କରି ସାରିଲେଣି । ହେଲ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମାଟି କାଇଁ ? ମାଟି ଚିନ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି କାରିଗର । ଗତ ଦୁଇମାସ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । କମିବାର ନାଁ ନେଉନି । ଫଳରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ଚିକିଟା ମାଟି ମିଳୁ ନାହିଁ । ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ଅଗ୍ରୀମ ନେଇ ସାରିଥିବେଳେ କେମିତି କାମ କରିବେ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଗଲାଣି । ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା...

ବନ୍ୟା ବୁଡ଼ାଇଲା ବେପାର..ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ, ମିଳୁନି ଚିକିଟା ମାଟି; ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ଚିନ୍ତାରେ କାରିଗର (Etv Bharat)


ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ତିନିଥର ଆସିଲାଣି ବନ୍ୟା

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ଜୁନ୍ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା । ଦିନେ-ଦୁଇଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ତିନି ତିନି ଥର ବନ୍ୟାରେ ବୁଡି ରହୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଲୁଣା ସମେତ ଖରସ୍ରୋତା ଓ ଅନ୍ୟ ନଦୀର ପଠା । ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି । ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ଗଣପତିଙ୍କ ପୂଜା । ତା ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାର୍ବଣ ଋତୁ । ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲ୍ଲୀରୁ ସହର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲମ୍ବୋଦର ଏବଂ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି । ତା ପରକୁ ପର ବିଶ୍ଵକର୍ମା ,ଦଶଭୁଜା,ଲକ୍ଷ୍ମୀ,କାଳୀ, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ାଯିବ । ହେଲେ କେମିତି ଗଢିବେ ସେନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କାରିଗର । କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ନଦୀପଠାର ଚିକିଟା ମାଟି ମିଳୁନି । ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ନଦୀ ପଠା । ଗତବର୍ଷଠାରୁ ଯାହା ମାଟି ବଳକା ରହିଥିଲା ତାକୁ ଚଳିତବର୍ଷ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆଗକୁ କାମ କେମିତି ହେବ ?

unable to find clean clay artisans of kendrapara worried
ବନ୍ୟା ବୁଡ଼ାଇଲା ବେପାର..ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ, ମିଳୁନି ଚିକିଟା ମାଟି; ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ଚିନ୍ତାରେ କାରିଗର (Etv Bharat)


ଗୋଟିଏ ମୃଣ୍ମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଚିକିଟା ମାଟି । ଏହି ମାଟି ନଦୀ ପଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିସହ ଛଣ କୁଟା,ଝୋଟର ସୁତୁଲି, ସାମାନ୍ୟ ହାଲୁକା କାଠ ପଟା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦେଇ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥାଏ କାରିଗର ।

unable to find clean clay artisans of kendrapara worried
ବନ୍ୟା ବୁଡ଼ାଇଲା ବେପାର..ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ, ମିଳୁନି ଚିକିଟା ମାଟି; ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ଚିନ୍ତାରେ କାରିଗର (Etv Bharat)


ଅଗ୍ରୀମ ନେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି
ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ମିଳି ଯାଇଛି । ହେଲେ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମାଟିର ଅଭାବ ଏବେ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି ୪୦୦ କାରିଗର ଏବେ ବେଉସା ଚିନ୍ତାରେ। ବର୍ଷକ ୬ ମାସ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପରିବାର ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅଗ୍ରୀମ ନେଇଥିବା ବେଳେ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଦେବେ ବାଟ ପାଉ ନାହାନ୍ତି । ଏନେଇ ମାର୍ଶାଘାଇ ଅଞ୍ଚଳର ମୁର୍ତ୍ତିକାର ତଥା ଶ୍ରୀରାମ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି କଳା କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେହେରା କୁହନ୍ତି, "ଆମ ଘର ମାର୍ଶାଘାଇ କୁମ୍ଭାରସାହିରେ । ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାମ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା । ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ଛଣ ସମେତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯେମିତିକି କାଠ ଫ୍ରେମ୍, ବାଲି, ମାଟି ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ । ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କେବଳ ଚିକିଟା ମାଟି ଦରକାର ହୁଏ।​ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଏକମାଟିଆ, ଦୋମାଟିଆ ସରିଗଲାଣି । ଆଉ ୬-୭ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ବନ୍ଧା ହୋଇ କାମ ବି ଚାଲିଛି ।"

unable to find clean clay artisans of kendrapara worried
ବନ୍ୟା ବୁଡ଼ାଇଲା ବେପାର..ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ, ମିଳୁନି ଚିକିଟା ମାଟି; ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ଚିନ୍ତାରେ କାରିଗର (Etv Bharat)

ମାଟି ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେହେରା କହନ୍ତି, " ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ପାଇଁ ​ ଗଡ଼ିଆ ମାଟି, ଚିକିଟା ମାଟି ବା ଅଠାଳିଆ ମାଟି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ସବୁଆଡେ ପାଣି ଯୋଗୁ ଏହି ମାଟି ମିଳୁନି । ଖୋଜି ଖୋଜି ବହୁତ ଦୂର ବାଟରୁ ମାଟି ଆଣିବାକୁ ପଡୁଛି । ମାଟି ପ୍ରାୟତଃ ଅଙ୍ଗୁଳେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ନଈ ପଠାରୁ ଆସେ ।​ ଭାଲୁକୁଣୀ (ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ) ଏବଂ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପରେ ଗଚ୍ଛିତ ମାଟି ଶେଷ ହୋଇଯିବ ।​ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବୁ ଚିନ୍ତା କରି ପାରୁନୁ ?"

unable to find clean clay artisans of kendrapara worried
ବନ୍ୟା ବୁଡ଼ାଇଲା ବେପାର..ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ, ମିଳୁନି ଚିକିଟା ମାଟି; ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ଚିନ୍ତାରେ କାରିଗର (Etv Bharat)


ନଦୀ ପଠାର ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛୁ ୭ ନଦୀ ଓ ୨୭ ଉପନଦୀ । ଏହି ନଦୀ ଅବବାହିକାର ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କୁହନ୍ତି, "ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ସାଧାରଣତଃ ନଈପଠାର ମାଟି ହେଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର । କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାଟି ମିଳୁନି । ଗତ ଦୁଇମାସ ହେଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁନୁ । ଗତ ବର୍ଷର ସଞ୍ଚିତ ମାଟିରେ ଆମେ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛୁ । ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଅଛି, ତାପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଅଛି । ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ଯିବ । ତାପରେ ଆମେ ମାଟି କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ସେନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ। ଆଗକୁ ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର, ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢା କାମ ଅଛି । ଆମେ ସମସ୍ତ କାମର ଆଡଭାନ୍ସ କିଛି କିଛି ରଖି ସାରିଲୁଣି। ଏବେ ମାଟି କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ, କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢି ଦେବୁ ସେଥିଲାଗି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ ।"

unable to find clean clay artisans of kendrapara worried
ବନ୍ୟା ବୁଡ଼ାଇଲା ବେପାର..ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ, ମିଳୁନି ଚିକିଟା ମାଟି; ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ଚିନ୍ତାରେ କାରିଗର (Etv Bharat)
କାରିଗରଙ୍କ ହାତରେ ବେଡିସବୁବର୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଅକାଳ ଚିନ୍ତା। ମାତ୍ର ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହାତରେ ମାଟି ଚକଟି, କାଠି ଓ ରଙ୍ଗ ତୂଳୀ ଧରି ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜୀବନ ଦେଉଥିବା କାରିଗର ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୂତ୍ତିକାର ସଂଘ ଉପ ସଭାପତି ନଙ୍ଗୁଳି ଚରଣ ବେହେରା ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହନ୍ତି, " ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଛି । ସାଧାରଣତଃ ନଦୀକୂଳ ଯେଉଁଠୁ ମାଟି ଅତଡା ଖାଇ ଯାଇଥାଏ, ସେହିଠାରୁ ଚିକିଟା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିଥାଉ । ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ କାରିଗରଙ୍କ ହାତରେ ବେଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା । ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ରଜ ପରେ ନଦୀପଠାରୁ ମାଟି ଆଣିଥାଉ । ହେଲେ ଏଥର ରଜ ପରେ ପରେ ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା । ନଦୀରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ।​ ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ।"

ନଙ୍ଗୁଳି ଚରଣ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମାଟିକୁ ନେଇ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ । ମାଟି ଉପରେ ଆମର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି ୩୦୦ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଅଛନ୍ତି । ଆହୁରି ଅନେକ କାରିଗର ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ୮୦୦ ରୁ ୧୦୦୦ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଏବେ ମାଟି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି । କାରିଗରମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି । ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି" ବୋଲି କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଛନ୍ତି ସଂଘ ଉପ ସଭାପତି ନଙ୍ଗୁଳି ବେହେରା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବେ ଲାଲବାଗଚା ରାଜା, 32 ଫୁଟର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଅଶୋକ ନଗର ପୂଜା କମିଟି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀରେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବେ ମହାପ୍ରଭୁ; ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ନିମଗ୍ନ ପାଟରା ବିଷୋୟୀ ସେବକ

TAGGED:

ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା
HEAVY RAINFALL AND FLOOD
CLAY SHORTAGE
ଚିନ୍ତାରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର
ARTISANS OF KENDRAPARA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.