ବନ୍ୟା ବୁଡ଼ାଇଲା ବେପାର..ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ, ମିଳୁନି ଚିକିଟା ମାଟି; ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ଚିନ୍ତାରେ କାରିଗର
ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ପାଇଁ ସଜ ହେଲେଣି କାରିଗର । କଳା ନିପୁଣତା ଦେଖାଇବାର ନକ୍ସା ବି ତିଆରି କରି ସାରିଲେଣି । ହେଲ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମାଟି କାଇଁ ? ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : August 25, 2026 at 8:17 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ପାଇଁ ସଜ ହେଲେଣି କାରିଗର । କଳା ନିପୁଣତା ଦେଖାଇବାର ନକ୍ସା ବି ତିଆରି କରି ସାରିଲେଣି । ହେଲ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମାଟି କାଇଁ ? ମାଟି ଚିନ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି କାରିଗର । ଗତ ଦୁଇମାସ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । କମିବାର ନାଁ ନେଉନି । ଫଳରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ଚିକିଟା ମାଟି ମିଳୁ ନାହିଁ । ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ଅଗ୍ରୀମ ନେଇ ସାରିଥିବେଳେ କେମିତି କାମ କରିବେ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଗଲାଣି । ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା...
ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ତିନିଥର ଆସିଲାଣି ବନ୍ୟା
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ଜୁନ୍ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା । ଦିନେ-ଦୁଇଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ତିନି ତିନି ଥର ବନ୍ୟାରେ ବୁଡି ରହୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଲୁଣା ସମେତ ଖରସ୍ରୋତା ଓ ଅନ୍ୟ ନଦୀର ପଠା । ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି । ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ଗଣପତିଙ୍କ ପୂଜା । ତା ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାର୍ବଣ ଋତୁ । ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲ୍ଲୀରୁ ସହର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲମ୍ବୋଦର ଏବଂ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି । ତା ପରକୁ ପର ବିଶ୍ଵକର୍ମା ,ଦଶଭୁଜା,ଲକ୍ଷ୍ମୀ,କାଳୀ, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ାଯିବ । ହେଲେ କେମିତି ଗଢିବେ ସେନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କାରିଗର । କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ନଦୀପଠାର ଚିକିଟା ମାଟି ମିଳୁନି । ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ନଦୀ ପଠା । ଗତବର୍ଷଠାରୁ ଯାହା ମାଟି ବଳକା ରହିଥିଲା ତାକୁ ଚଳିତବର୍ଷ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆଗକୁ କାମ କେମିତି ହେବ ?
ଗୋଟିଏ ମୃଣ୍ମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଚିକିଟା ମାଟି । ଏହି ମାଟି ନଦୀ ପଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିସହ ଛଣ କୁଟା,ଝୋଟର ସୁତୁଲି, ସାମାନ୍ୟ ହାଲୁକା କାଠ ପଟା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦେଇ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥାଏ କାରିଗର ।
ଅଗ୍ରୀମ ନେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି
ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ମିଳି ଯାଇଛି । ହେଲେ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମାଟିର ଅଭାବ ଏବେ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି ୪୦୦ କାରିଗର ଏବେ ବେଉସା ଚିନ୍ତାରେ। ବର୍ଷକ ୬ ମାସ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପରିବାର ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅଗ୍ରୀମ ନେଇଥିବା ବେଳେ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଦେବେ ବାଟ ପାଉ ନାହାନ୍ତି । ଏନେଇ ମାର୍ଶାଘାଇ ଅଞ୍ଚଳର ମୁର୍ତ୍ତିକାର ତଥା ଶ୍ରୀରାମ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି କଳା କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେହେରା କୁହନ୍ତି, "ଆମ ଘର ମାର୍ଶାଘାଇ କୁମ୍ଭାରସାହିରେ । ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାମ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା । ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ଛଣ ସମେତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯେମିତିକି କାଠ ଫ୍ରେମ୍, ବାଲି, ମାଟି ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ । ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କେବଳ ଚିକିଟା ମାଟି ଦରକାର ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଏକମାଟିଆ, ଦୋମାଟିଆ ସରିଗଲାଣି । ଆଉ ୬-୭ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ବନ୍ଧା ହୋଇ କାମ ବି ଚାଲିଛି ।"
ମାଟି ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେହେରା କହନ୍ତି, " ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ପାଇଁ ଗଡ଼ିଆ ମାଟି, ଚିକିଟା ମାଟି ବା ଅଠାଳିଆ ମାଟି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ସବୁଆଡେ ପାଣି ଯୋଗୁ ଏହି ମାଟି ମିଳୁନି । ଖୋଜି ଖୋଜି ବହୁତ ଦୂର ବାଟରୁ ମାଟି ଆଣିବାକୁ ପଡୁଛି । ମାଟି ପ୍ରାୟତଃ ଅଙ୍ଗୁଳେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ନଈ ପଠାରୁ ଆସେ । ଭାଲୁକୁଣୀ (ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ) ଏବଂ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପରେ ଗଚ୍ଛିତ ମାଟି ଶେଷ ହୋଇଯିବ । ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବୁ ଚିନ୍ତା କରି ପାରୁନୁ ?"
ନଦୀ ପଠାର ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛୁ ୭ ନଦୀ ଓ ୨୭ ଉପନଦୀ । ଏହି ନଦୀ ଅବବାହିକାର ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କୁହନ୍ତି, "ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ସାଧାରଣତଃ ନଈପଠାର ମାଟି ହେଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର । କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାଟି ମିଳୁନି । ଗତ ଦୁଇମାସ ହେଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁନୁ । ଗତ ବର୍ଷର ସଞ୍ଚିତ ମାଟିରେ ଆମେ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛୁ । ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଅଛି, ତାପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଅଛି । ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ଯିବ । ତାପରେ ଆମେ ମାଟି କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ସେନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ। ଆଗକୁ ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର, ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢା କାମ ଅଛି । ଆମେ ସମସ୍ତ କାମର ଆଡଭାନ୍ସ କିଛି କିଛି ରଖି ସାରିଲୁଣି। ଏବେ ମାଟି କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ, କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢି ଦେବୁ ସେଥିଲାଗି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ ।"
ନଙ୍ଗୁଳି ଚରଣ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମାଟିକୁ ନେଇ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ । ମାଟି ଉପରେ ଆମର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି ୩୦୦ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଅଛନ୍ତି । ଆହୁରି ଅନେକ କାରିଗର ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ୮୦୦ ରୁ ୧୦୦୦ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଏବେ ମାଟି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି । କାରିଗରମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି । ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି" ବୋଲି କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଛନ୍ତି ସଂଘ ଉପ ସଭାପତି ନଙ୍ଗୁଳି ବେହେରା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବେ ଲାଲବାଗଚା ରାଜା, 32 ଫୁଟର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଅଶୋକ ନଗର ପୂଜା କମିଟି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀରେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବେ ମହାପ୍ରଭୁ; ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ନିମଗ୍ନ ପାଟରା ବିଷୋୟୀ ସେବକ