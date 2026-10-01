ETV Bharat / state

ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼ି ହାତର କଳାକୁ କରିଛନ୍ତି ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ, ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟରୁ ମାସକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ରୋଜଗାର

୧୧ ମାସରେ ତିଆରି କଲେ ୧୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟ, ଦେଶବିଦେଶରୁ ବି ଆସୁଛି ଅର୍ଡର। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଶିଳ୍ପୀରାଣୀଙ୍କ ଯୋଜନା। ବିକାଶ ଦାସଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ

MANDALA ART AND ARTIST
୧୧ ମାସରେ ତିଆରି କଲେ ୧୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟ, ଦେଶବିଦେଶରୁ ବି ଆସୁଛି ଅର୍ଡର। ଶିଳ୍ପୀରାଣୀ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଯୋଜନା। (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 1, 2026 at 8:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚାକିରି ଖୋଜିବାର ପାରମ୍ପରିକ ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଇ ନିଜ ହାତର କଳାକୁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ। ଆଜି ସେହି କଳା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ସହ କରୁଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ହାତରେ ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟ ଆଙ୍କି, ସେ ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ୨ରୁ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହା ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟର ୨୬ ବର୍ଷୀୟା ଶିଳ୍ପୀରାଣୀ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ।

୧୧ ମାସରେ ତିଆରି କଲେ ୧୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟ, ଦେଶବିଦେଶରୁ ବି ଆସୁଛି ଅର୍ଡର। ଶିଳ୍ପୀରାଣୀ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଯୋଜନା। (ETV Bharat Odisha)

ଉମରକୋଟ ପୌରାଞ୍ଚଳର ୧୨ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଶିଳ୍ପୀରାଣୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ। କୋରାପୁଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ପରେ ଚାକିରି ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କଳା ପ୍ରତିଭାକୁ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ କରିବାକୁ ନେଇଥିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି।

MANDALA ART AND ARTIST
୧୧ ମାସରେ ତିଆରି କଲେ ୧୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟ, ଦେଶବିଦେଶରୁ ବି ଆସୁଛି ଅର୍ଡର। ଶିଳ୍ପୀରାଣୀ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଯୋଜନା। (ETV Bharat Odisha)

ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପ୍ରତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ। ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ରୁ ଜାଣିବା ପରେ ନିଜେ ଏହାକୁ ଶିଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଏକ ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟ ତିଆରି କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଳାକୃତିକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଶଂସା। ଏହାପରେ ନିଜ ଘର ପାଇଁ ଆର୍ଟ କିଣିବାକୁ ଅର୍ଡର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲା ଚାହିଦା, ଆଉ ସେହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ପରିଣତ ହେଲା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ପେସାରେ।

  • ୧୧ ମାସରେ ୧୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଟ

ମାତ୍ର ୧୧ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପୀରାଣୀ ୧୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟ ତିଆରି କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଘରେ ବସି ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏହି କଳାକୃତି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏପରିକି ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆମେରିକା, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଦୁବାଇ ଭଳି ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଡର ଉପରେ ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି। ଆର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଉଛି।

MANDALA ART AND ARTIST
୧୧ ମାସରେ ତିଆରି କଲେ ୧୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟ, ଦେଶବିଦେଶରୁ ବି ଆସୁଛି ଅର୍ଡର। ଶିଳ୍ପୀରାଣୀ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଯୋଜନା। (ETV Bharat Odisha)

ଶିଳ୍ପୀରାଣୀ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି; “ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ ସମୟ ଲାଗେ। କେତେବେଳେ ୩ରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ୩ରୁ ୪ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କାମ ହେଉଛି ଡିଜାଇନ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆର୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାମ କଲେ ସବୁ କିଛି ସହଜ ହୋଇଯାଏ।”

  • ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ରଙ୍ଗ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଛି କଞ୍ଚାମାଲ

ଶିଳ୍ପୀରାଣୀଙ୍କ କଳାକୃତିର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆର୍ଟ ତିଆରିରେ ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାନଭାସ୍‌, କାଚ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ଆଣି ଏହି ଆର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେ।

MANDALA ART AND ARTIST
୧୧ ମାସରେ ତିଆରି କଲେ ୧୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟ, ଦେଶବିଦେଶରୁ ବି ଆସୁଛି ଅର୍ଡର। ଶିଳ୍ପୀରାଣୀ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଯୋଜନା। (ETV Bharat Odisha)
  • ମାସକୁ ୫୦ରୁ ୧୦୦ ଅର୍ଡର, ରୋଜଗାର ୨ରୁ ୨.୫ ଲକ୍ଷ

ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ସହ ଶିଳ୍ପୀରାଣୀଙ୍କ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମାସକୁ ପାଖାପାଖି ୫୦ରୁ ୬୦ ଅର୍ଡର ଆସୁଥିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଏହା ୧୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏଥିରୁ ମାସକୁ ପାଖାପାଖି ୨ରୁ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେ।

ଆର୍ଟର ଆକାର ଓ ଡିଜାଇନ୍‌ ଅନୁସାରେ ଦାମ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଛୋଟ ଆର୍ଟ ସାଧାରଣତଃ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି।

MANDALA ART AND ARTIST
୧୧ ମାସରେ ତିଆରି କଲେ ୧୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟ, ଦେଶବିଦେଶରୁ ବି ଆସୁଛି ଅର୍ଡର। ଶିଳ୍ପୀରାଣୀ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଯୋଜନା। (ETV Bharat Odisha)
  • ଅଧ୍ୟାପନାରୁ ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟକୁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍

ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟକୁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ପେସା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଳ୍ପୀରାଣୀ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସହ ଓଏଏସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିଲେ। ତେବେ ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ସହ ଏଥିରୁ ଭଲ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ ଦିନକୁ ୧୫ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟ ତିଆରିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀରାଣୀ।

MANDALA ART AND ARTIST
୧୧ ମାସରେ ତିଆରି କଲେ ୧୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟ, ଦେଶବିଦେଶରୁ ବି ଆସୁଛି ଅର୍ଡର। ଶିଳ୍ପୀରାଣୀ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଯୋଜନା। (ETV Bharat Odisha)
  • ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଲଟିଛି ବିକ୍ରିର ମାଧ୍ୟମ

ଶିଳ୍ପୀରାଣୀଙ୍କ କଳାକୃତିର ପ୍ରଚାର ଓ ବିକ୍ରିର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ। ଫେସବୁକ୍‌ ଓ ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଜ କାମର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଗ୍ରାହକ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି।

MANDALA ART AND ARTIST
୧୧ ମାସରେ ତିଆରି କଲେ ୧୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟ, ଦେଶବିଦେଶରୁ ବି ଆସୁଛି ଅର୍ଡର। ଶିଳ୍ପୀରାଣୀ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଯୋଜନା। (ETV Bharat Odisha)

ଜଣେ ମହିଳା ଗ୍ରାହକ ରେଖା କହିଛନ୍ତି; “ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିରର ପାରାଡାଇଜ୍‌ ଆର୍ଟ ଦେଖିଥିଲି। ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଆଇଡିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆର୍ଟଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟ ଅର୍ଡର କରିଛି। ଆମ ପାଖପାଖି ଥିବା ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।”

MANDALA ART AND ARTIST
୧୧ ମାସରେ ତିଆରି କଲେ ୧୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟ, ଦେଶବିଦେଶରୁ ବି ଆସୁଛି ଅର୍ଡର। ଶିଳ୍ପୀରାଣୀ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଯୋଜନା। (ETV Bharat Odisha)
  • ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ଏବେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ

ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ କରି ଆଜି ଶିଳ୍ପୀରାଣୀ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ; ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଆର୍ଟ କ୍ଲାସ୍‌ ଖୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟ ଶିଖାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ସେ।

MANDALA ART AND ARTIST
୧୧ ମାସରେ ତିଆରି କଲେ ୧୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟ, ଦେଶବିଦେଶରୁ ବି ଆସୁଛି ଅର୍ଡର। ଶିଳ୍ପୀରାଣୀ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଯୋଜନା। (ETV Bharat Odisha)

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରେ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼ି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଶିଳ୍ପୀରାଣୀ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ରୁ ଶିଖିଥିବା ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଆୟର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। ୧୧ ମାସରେ ୧୨୦୦ରୁ ଅଧିକ କଳାକୃତି, ଦେଶବିଦେଶରୁ ଅର୍ଡର ଏବଂ ମାସକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର। ଶିଳ୍ପୀରାଣୀଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ଜଣେ ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି ତାହାକୁ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ।

MANDALA ART AND ARTIST
୧୧ ମାସରେ ତିଆରି କଲେ ୧୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟ, ଦେଶବିଦେଶରୁ ବି ଆସୁଛି ଅର୍ଡର। ଶିଳ୍ପୀରାଣୀ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଯୋଜନା। (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବାଲେଶ୍ବର ମୟୂଖଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା: ନୃତ୍ୟଠୁ ମଡେଲିଂ, ଚେସ୍ ଓ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳ ସହିତ ପାଠପଢ଼ାରେ ପାରଙ୍ଗମ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SHILPIRANI BISWAS
ODISHA WOMEN ENTREPRENEUR
ଶିଳ୍ପୀରାଣୀ ମଣ୍ଡଳ
ମଣ୍ଡଳା ଆର୍ଟ
MANDALA ART AND ARTIST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.