ନଭେମ୍ବର ୧୭ରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ‘ଉମଙ୍ଗ-୨୦୨୬’, ଯୋଗଦେବେ ୧୫ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ନିଶା ବିରୋଧରେ ଶପଥ ନେବେ ଯୁବପିଢ଼ି;ଭଜନ କ୍ଲବିଂ ସହ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଓ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ମେଗା ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ହେବେ ସାମିଲ
Published : November 14, 2026 at 7:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ ସଚେତନ ଜୀବନଶୈଳୀର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମେଗା ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ‘ଉମଙ୍ଗ-୨୦୨୬’। ନଭେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗଦେବେ।
ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛାତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେବେ। ଏଥିସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ତଥା ମାନବବାଦୀ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ।
- ନିଶା ବିରୋଧରେ ଶପଥ ନେବେ ୧୫ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନିଶା ସେବନକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କରଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶା ବିରୋଧରେ ସାମୂହିକ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଏକ ସୁସ୍ଥ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯିବ।
- ଉତ୍ସବରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ‘ଭଜନ କ୍ଲବିଂ’
ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଭଜନ କ୍ଲବିଂ’ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ସହ ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତର ଅନନ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
- ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜନ
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତୀକରଣ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏଥିସହ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା, ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ଓ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟର ଭାବନାକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ଏହି ଆୟୋଜନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
- ଯୋଗଦେବେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ) ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ) ସମ୍ପଦ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।
- ଚାପମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଓ ହିଂସାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
‘ଉମଙ୍ଗ-୨୦୨୬’ ଅବସରରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ୍ଷମତା ଚିହ୍ନିବା ସହ ଚାପମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଓ ହିଂସାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ପ୍ରେରିତ କରାଯିବ। ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୟା, ସହନଶୀଳତା, ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବର ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।
ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଯୁବପିଢ଼ି କେବଳ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମାଜରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାହକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏଭଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏହି ମେଗା ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ଆୟୋଜକମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ଣ ୩ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସବ ଚାଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ପ୍ରଥମ ଥର କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦଘାଟନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର