ନିଶା ବିରୋଧୀ ଲଢେଇର ମୂଳଦୁଆ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ପଡିବ: ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ସହ ସମାଧାନ ଜରୁରୀ, ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ପାଇଁ ସରକାର, ଏନ୍ଜିଓ ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏକାଠି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 18, 2026 at 10:18 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଶା କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ । ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିଶା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ନଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର । ଏଥିସହ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେପରି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ‘ଉମଙ୍ଗ 2026’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରବି ଶଙ୍କର । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନିଶାମୁକ୍ତ । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବାହାରେ ନିଶା ସେବନ କିମ୍ବା ବିକ୍ରିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
‘ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ ନିଶା ସେବନ ଓ ବିକ୍ରି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି’
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନିଶା ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ କରାଯିବ ନିଶାମୁକ୍ତ । ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 'ଡ୍ରଗ୍ସ ଫ୍ରି କ୍ୟାମ୍ପସ୍' ଅଭିଯାନ । କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ ନିଶା ସେବନ କିମ୍ବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ।’ ଏଥିସହ ନିଶା ବିରୋଧରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ଜୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଜିତ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ 'ଉମଙ୍ଗ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ଭାବବିନିମୟ କଲି। ଯୁବଶକ୍ତିର ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ହିଁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀଙ୍କ 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ଏବଂ ଆମର 'ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା' ଗଠନର ମୂଳ ଆଧାର। ଆମ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପସଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ରଖିବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବସମାଜକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଦେବା ସହ ଏକ ସୁସ୍ଥ, ସଶକ୍ତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା।— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) November 17, 2026
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଶାମୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି । କେବଳ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ନିଶା ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ହିଁ ଏହି ଅଭିଯାନର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିବ । ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଶାସେବନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶେଷକରି ନିଶା ସେବନର ହଟସ୍ପଟ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯିବ । କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଟେକ୍ନିକାଲ୍, ମେଡିକାଲ୍ ଓ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ।
ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ?
ଜେନ୍-ଜି ପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆକ୍ରୋଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଅବସାଦ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି । ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଭୟ ଆକ୍ରୋଶ ଓ ଅବସାଦରୁ ବାହାରି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ସଫଳତାର ନୂଆ ଶିଖର ଛୁଇଁବା ଆବଶ୍ୟକ । ପେପର ଲିକ୍ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଅଭିଯୋଗ ଯଥାର୍ଥ । କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେପରି ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ନନିଏ ଏବଂ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କେହି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ନକରନ୍ତି । ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରବି ଶଙ୍କର ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ:
ଏହା ସହିତ କେବଳ ସରକାର କିମ୍ବା କେବଳ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯଥେଷ୍ଠ ନୁହେଁ । ସରକାର, ଏନ୍ଜିଓ ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ସାମୂହିକ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ସଫଳତା ଆଣିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ନିଶାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ:
ଏହି ଅବସରରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଶା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି । 'Say No to Drugs, Say Yes to Life' ଏବଂ 'Celebrate a Drug-Free Life' ସ୍ଲୋଗାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଜୀବନର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଦୁଇ ଯୋଦ୍ଧା କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ତପୁ: ନିଜେ ନିଶା ନର୍କରୁ ବଞ୍ଚିବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେବା
ନିଶା ମାୟାଜାଲରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି ! ବ୍ରାଉନସୁଗାରଠୁ ହେରୋଇନ ବ୍ୟାପୁଛି କାରବାର, ଗାଁଠୁ ସହର ଲମ୍ବୁଛି ଡ୍ରଗ୍ସ ଚେର ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର