ଋଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ବଳି ପଡ଼ିଲେ ଗଞ୍ଜାମର ଯୁବକ; ମୃତଦେହ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଛି ଚେଷ୍ଟା
କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରାମେୟା ଋଷ ଯାଇଥିଲେ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : May 18, 2026 at 5:41 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ବଳି ପଡ଼ିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଯୁବକ । ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ମାଧବନ୍ଧ ଗାଁର ଏ. ରାମେୟା। ୟୁକ୍ରେନର ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ତାଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦାନା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଋଷକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରମିକ ଏ. ରାମେୟା । ମସ୍କୋର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଡ୍ରୋନ ମାଡରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୱି.କିର୍ତ୍ତି ଭାସନଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଶୋକରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ । ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ପୁଅ..ଏବେ ତାର ମୃତଦେହ କେମିତି ଫେରି ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ବିକଳ ହେଇ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିଜନ ।
ମୃତଦେହ ଗାଁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୱି.କିର୍ତ୍ତି ଭାସନ କହିଛନ୍ତି, 'ମୃତଦେହ ମାଧବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିବ ସେହି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ରେସିଡେଣ୍ଡ କମିଶନରଙ୍କୁ ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅନୁରୋଧ କରାଯିବା ସହ ରଷିଆରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ କୁଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି । ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଖୁବଶ୍ରୀଘ୍ର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ । ସେଥିନେଇ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଋଷର ମସ୍କୋରେ ୟୁକ୍ରେନର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ରବିବାର ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଋଷିଆରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ 'X'ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, "ସକାଳେ ମସ୍କୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୂତାବାସର ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ।"
ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, "ପ୍ରାଣହାନୀ ପାଇଁ ଦୂତାବାସ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
