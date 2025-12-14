ETV Bharat / state

କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ଓ କୁକୁରଙ୍କ ଉପରେ ନଜର; ତଡିବେ ନା ଯତ୍ନ ନେବେ ! ଦ୍ବନ୍ଦରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ

କଲେଜକୁ ବୁଲା କୁକୁର ଓ ଗାଈ ପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠି । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ UGCର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 14, 2025 at 2:45 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ୟୁଜିସି ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠିକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ । କଲେଜକୁ ବୁଲା କୁକୁର ଓ ଗାଈ ଭୟ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ/ସରକାରୀ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠି କରିଛି । କିଛି ମାସ ତଳେ UGC (ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ) ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଚିଠି କରିଥିଲା । ସେଥିରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବୁଲା କୁକୁର ଓ ଗାଈ ପ୍ରବେଶକୁ ବାରଣ ସହ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କହାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ତଡିଲେ ପୁଣି ସେବା କେମିତି କରାଯିବ, ସେନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ।

କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ (ETV Bharat)


ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ସମାଜ:

ୟୁଜିସି ବନାମ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ । ସମାନ କାମ ପାଇଁ ଚିଠି, ହେଲେ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଦେଶର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ସମାଜ (Animal Welfare Societies) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (UGC) ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଚିଠି ଆଧାରରେ ୟୁଜିସି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ୬ ମାସ ହେବ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ଓ କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ।

କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ (ETV Bharat)

କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା:

ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ କିମ୍ବା କୁକୁର ଯେପରି କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ନ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ କଲେଜ ଚାରିପାଖକୁ ତାରଜାଲି, ପାଚେରି ଓ ଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଦ୍ଧ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଓ ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ କିଭଳି ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇହେବ ସେନେଇ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ । ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ବାରା ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଯେପରି ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ସେପଟେ ୟୁଜିସି ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛି । ହେଲେ ପଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ବୁଲା କୁକୁର ଓ ଗାଈଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଅଂକୁଶ ଲଗାଯିବ, ତ ଅନ୍ୟପଟେ ସେମାନଙ୍କୁ କଲେଜରେ କିପରି ସେମାନନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ସେନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଭିତରେ ଆନିମଲ ପ୍ରୋଟକ୍ଟସନ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିବାକୁ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ।

'ଆନିମଲ୍ ୱେଲଫେୟାର ସୋସାଇଟିଜ୍ ଗଠନ କରିବୁ':

ଏନେଇ ବିଜେବି କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଝୁମକି ରଥ କହିଛନ୍ତି, "କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ଆଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବୁ । ଆନିମଲ୍ ୱେଲଫେୟାର ସୋସାଇଟିଜ୍ ଗଠନ କରିବୁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେକୌଣସି ନର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ସେନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ । ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବୁଲା କୁକୁର ଓ ଗାଈଗୋରୁ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ଖାଇବା ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ତଡି ଦିଆଯିବ ତେବେ ସେମାନେ ବାହାରେ କ'ଣ ଖାଇବେ କୋଉଠି ରହିବେ । ଏପଟେ ଯେଉଁ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ।"

କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ (ETV Bharat)

ସେପଟେ ପଶୁପ୍ରେମୀ ବିକାଶ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୁଲୁଥିବା ଗାଈ ଓ କୁକୁର ଯୋଗୁଁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଏଥିରେ ପଶୁଙ୍କ ସମେତ ମଣିଷ ବି କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି । ଏପରି ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ । କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ଖାଇବା ଚିକିତ୍ସା ଆଦି ଯୋଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ବିତାଇପାରିବେ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

