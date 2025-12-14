କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ଓ କୁକୁରଙ୍କ ଉପରେ ନଜର; ତଡିବେ ନା ଯତ୍ନ ନେବେ ! ଦ୍ବନ୍ଦରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
କଲେଜକୁ ବୁଲା କୁକୁର ଓ ଗାଈ ପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠି । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ UGCର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
Published : December 14, 2025 at 2:45 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ୟୁଜିସି ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠିକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ । କଲେଜକୁ ବୁଲା କୁକୁର ଓ ଗାଈ ଭୟ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ/ସରକାରୀ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠି କରିଛି । କିଛି ମାସ ତଳେ UGC (ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ) ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଚିଠି କରିଥିଲା । ସେଥିରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବୁଲା କୁକୁର ଓ ଗାଈ ପ୍ରବେଶକୁ ବାରଣ ସହ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କହାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ତଡିଲେ ପୁଣି ସେବା କେମିତି କରାଯିବ, ସେନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ସମାଜ:
ୟୁଜିସି ବନାମ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ । ସମାନ କାମ ପାଇଁ ଚିଠି, ହେଲେ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଦେଶର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ସମାଜ (Animal Welfare Societies) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (UGC) ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଚିଠି ଆଧାରରେ ୟୁଜିସି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ୬ ମାସ ହେବ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ଓ କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ।
କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା:
ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ କିମ୍ବା କୁକୁର ଯେପରି କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ନ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ କଲେଜ ଚାରିପାଖକୁ ତାରଜାଲି, ପାଚେରି ଓ ଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଦ୍ଧ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଓ ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ କିଭଳି ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇହେବ ସେନେଇ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ । ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ବାରା ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଯେପରି ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ୟୁଜିସି ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛି । ହେଲେ ପଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ବୁଲା କୁକୁର ଓ ଗାଈଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଅଂକୁଶ ଲଗାଯିବ, ତ ଅନ୍ୟପଟେ ସେମାନଙ୍କୁ କଲେଜରେ କିପରି ସେମାନନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ସେନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଭିତରେ ଆନିମଲ ପ୍ରୋଟକ୍ଟସନ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିବାକୁ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ।
'ଆନିମଲ୍ ୱେଲଫେୟାର ସୋସାଇଟିଜ୍ ଗଠନ କରିବୁ':
ଏନେଇ ବିଜେବି କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଝୁମକି ରଥ କହିଛନ୍ତି, "କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ଆଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବୁ । ଆନିମଲ୍ ୱେଲଫେୟାର ସୋସାଇଟିଜ୍ ଗଠନ କରିବୁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେକୌଣସି ନର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ସେନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ । ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବୁଲା କୁକୁର ଓ ଗାଈଗୋରୁ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ଖାଇବା ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ତଡି ଦିଆଯିବ ତେବେ ସେମାନେ ବାହାରେ କ'ଣ ଖାଇବେ କୋଉଠି ରହିବେ । ଏପଟେ ଯେଉଁ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ।"
ସେପଟେ ପଶୁପ୍ରେମୀ ବିକାଶ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୁଲୁଥିବା ଗାଈ ଓ କୁକୁର ଯୋଗୁଁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଏଥିରେ ପଶୁଙ୍କ ସମେତ ମଣିଷ ବି କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି । ଏପରି ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ । କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ଖାଇବା ଚିକିତ୍ସା ଆଦି ଯୋଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ବିତାଇପାରିବେ ।"
