UGC NET ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଓ ବନ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୁନ ମାସରୁ ପରୀକ୍ଷା
ବନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନାମକ 2ଟି ବିଷୟ UGC-NET ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଏହି 2ଟି ବିଷୟକୁ ଅତିରିକ୍ତ ବିଷୟ ଭାବରେ ଯୋଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ:ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : May 1, 2026 at 10:45 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: UGC-NETରେ ଅତିରିକ୍ତ ବିଷୟ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ବନ ବିଜ୍ଞାନ (Forestry / Forest Science) ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନ (Statistics) । ୨୦୨୬ ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ UGC-NETରେ ଏହି ବିଷୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । UGC-NET ପରୀକ୍ଷା ସିଲାବସ୍ରେ ଏସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ସବୁଜ ବନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢିବ ।
UGC NET ପରୀକ୍ଷାରେ 'ବନ ବିଜ୍ଞାନ':
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (UGC) ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି (NTA) ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (NET) ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ । NET ପରୀକ୍ଷା ବାର୍ଷିକ 2 ଥର ଯଥାକ୍ରମେ ଜୁନ୍ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ UGC ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ଠାରୁ UGC-NET ର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଲିକାରେ 'ବନ ବିଜ୍ଞାନ'କୁ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବିଷୟ ଭାବରେ ଯୋଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏହି 'ବନ ବିଜ୍ଞାନ' ବିଷୟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ UGC-NET ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍, www.ugcnetonline.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।
UGC ଜାତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷାରେ 'ପରିସଂଖ୍ୟାନ':
ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ, ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି (NTA) ମାଧ୍ୟମରେ NET ପରୀକ୍ଷାରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ସାମିଲ କରିଛି । ଏହି 'ପରିସଂଖ୍ୟାନ' ବିଷୟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ UGC-NET ୱେବସାଇଟ୍ www.ug.netonline.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଜୁନ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି 2 ଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ।
ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଜ୍ଞାନ:
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଜ୍ଞାନକୁ ୟୁଜିସି UGC-NET ର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି । 2024 ମସିହାରେ ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ବନ ବିଜ୍ଞାନ (Forestry / Forest Science) ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ, ଯାହା ବନ (ଜଙ୍ଗଲ)ର ସୃଷ୍ଟି, ସୁରକ୍ଷା, ପରିଚାଳନା ଓ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ବନ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ଅବୈଧ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବନର ଉପଯୋଗ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସମ୍ପର୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି ।
UGC NET ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ:
ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତି ବର୍ଷ 2 ଥର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଜୁନ୍ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ UGC NET ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଭାଗୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି । UGC NET ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ଜୁନିଅର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସିପ୍ ଓ ପିଏଚ୍ଡିରେ ନା ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
UGC NET ପରୀକ୍ଷାରେ ୭ ଥର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ରେ ଅଧ୍ୟାପକ ମହେନ୍ଦ୍ର
Interview: ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେଥୋଡୋଲୋଜି ଓ ଗବେଷଣାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରାଯିବ: ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳୀ ଦାଶ
