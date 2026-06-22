UG ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ: କଟ୍-ଅଫ୍ ମାର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
୨.୩୭ ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧.୭୮ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନୋନୀତ; ୨୩ରୁ ୨୫ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ବିକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : June 22, 2026 at 4:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ UG First Merit List ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ କଟ୍-ଅଫ୍ ମାର୍କ ସହ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨.୩୭ ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧.୭୮ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ୨୩ରୁ ୨୫ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ।
- କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ?
- ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା: ୨,୮୭,୩୨୭
- ମୋଟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା: ୨,୩୭,୨୦୦
- ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ: ୧,୭୮,୭୮୨
- ଛାତ୍ର: ୬୯,୧୮୨, ଛାତ୍ରୀ: ୧,୦୯,୫୯୧ ଓ ୯ ଜଣ କିନ୍ନର
- ରେଭେନ୍ସା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଟ୍-ଅଫ୍ ମାର୍କ
୧. କଳା ବିଭାଗ
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ – ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ: ୯୪.୫୦%
୨. ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
(କ) ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ – ଫିଜିକ୍ସ: ୯୬.୫୦%
(ଖ) ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ – ଜୁଲୋଜି: ୯୪.୮୩%
୩. ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ – ୮୯.୧୭%
୪. ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗ
ବ୍ରଜକିଶୋର ସଂସ୍କୃତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ – ୬୭.୫୭%
୫. ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ
ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର (ସ୍ୱୟଂଶାସିତ) କଲେଜ – କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ: ୯୨.୦୦%
୬. ଆଇନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ – ୫ ବର୍ଷିଆ ସମନ୍ୱିତ ବି.ଏ. ଏଲ୍.ଏଲ୍.ବି.: ୮୯.୪୦%
- କେଉଁ ବିଭାଗରେ କେତେ ଜଣ ମନୋନୀତ?
- ବିଜ୍ଞାନ: ୪୩,୬୯୩୨
- କଳା: ୧,୧୨,୮୨୨୩
- ବାଣିଜ୍ୟ: ୧୫,୬୨୪୪
- ଶାସ୍ତ୍ରୀ:୩,୩୭୧୫
- ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ:୩,୨୪୫୬
- ଆଇନ: ୧୬୭
ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା
“Freeze” ବିକଳ୍ପ ବାଛିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ୨୩ ଜୁନ୍ ରୁ ୨୫ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ରିପୋର୍ଟ କରି ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। “Slide/Float” ବିକଳ୍ପ ବାଛିଥିବା ଆବେଦନକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଥିବା ସିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ଜମା କରିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଚୟନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ସହ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଯାତ୍ରାର ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ଚଳିତବର୍ଷ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ ପାସ ହାର ୯୧.୯୮ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା । କଳାରେ ପାସ ହାର ୯୦.୯୪ ପ୍ରତିଶତ, ବିଜ୍ଞାନରେ ୯୦.୬୦ ପ୍ରତିଶତ, ବାଣିଜ୍ୟରେ ୯୪.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଓ ପ୍ରଫେସନାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପାସ ହାର ୯୩.୯୬ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା । ଚଳିତବର୍ଷ ତସାମୟୀ ମୁଦୁଲି ୯.୭୫ CGPA ରଖି ବେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଫେସନାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହୁ ୯.୫୫ CGPA ରଖି ବେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତବର୍ଷ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଥିବା ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି କହିଛନ୍ତି ।