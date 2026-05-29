ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ UG ପରୀକ୍ଷାଫଳ, ପାସ ହାର 91.98 %, ଆଗରେ ଛାତ୍ରୀ

ଚଳିତବର୍ଷ ତସାମୟୀ ମୁଦୁଲି ୯.୭୫ CGPA ରଖି ବେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଫେସନାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହୁ ୯.୫୫ CGPA ରଖି ବେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 29, 2026 at 8:27 PM IST

କଟକ: ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ମୋଟ ପାସ ହାର ୯୧.୯୮ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । କଳାରେ ପାସ ହାର ୯୦.୯୪ ପ୍ରତିଶତ, ବିଜ୍ଞାନରେ ୯୦.୬୦ ପ୍ରତିଶତ, ବାଣିଜ୍ୟରେ ୯୪.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଓ ପ୍ରଫେସନାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପାସ ହାର ୯୩.୯୬ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ତସାମୟୀ ମୁଦୁଲି ୯.୭୫ CGPA ରଖି ବେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଫେସନାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହୁ ୯.୫୫ CGPA ରଖି ବେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତବର୍ଷ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଥିବା କୁଳପତି କହିଛନ୍ତି ।

19 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଟପ୍ପର:
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକ ବା UG ବିଭାଗରେ 26ଟି ବିଷୟ ରହିଛି । ଏଥିରେ 26 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି । ତନ୍ମଧ୍ୟରେ 19 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଓ 7 ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଫଳାଫଳ କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।


୯୧.୯୮ ପ୍ରତିଶତ ପାସ୍ ହାର:
ଗତବର୍ଷ ପାସହାର ୮୪.୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ୯୧.୯୮ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ପିଲାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଏହିବର୍ଷ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଅର୍କକୁମାର ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି । କିଛି ପିଲାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।


ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ଛାତ୍ରୀ:
ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ 1397 ଜଣ ୟୁଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 1285 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେଥିରୁ 739 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 691 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ପାସ କରିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାସ ହାର 93.50 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ସେହିପରି 658 ଜଣ ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 594 ଜଣ ପାସ କରିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାସ ହାର 90.27 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ଅଧିକ ରହିଛି ବୋଲି କୁଳପତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ।

