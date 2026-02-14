ଆଗୁଆ ହେବ +3 ଓ PG ନାମଲେଖା; ଏହି ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଜୁଲାଇ ୧୦ରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ ।
Published : February 14, 2026 at 9:15 AM IST
Odisha Higher Education Department ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ହେବ ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ନାମଲେଖା । ଜୁଲାଇ ୧୦ରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯୋଜନା ରଖିଛି । ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ଓ ଜୁନ ୧ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ନାତକ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ । କାରଣ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଏନେଇ ସବୁ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଓ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ବିଭାଗ ।
ତେବେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ୟୁ.ଜି. ଏବଂ ପି.ଜି (post graduation) ୧୦ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଜୁଲାଇ ୧୦ ରୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।ସେହି ଆନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୟୁ.ଜି. ଫାଇନାଲ ସେମିଷ୍ଟର ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜୁନ ୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ପି.ଜି. ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ CPET ପରୀକ୍ଷାର ଆୟୋଜିତ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମାଷ୍ଟର ଡାଟାବେସ୍:
ସେପଟେ ପି.ଜି. ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ବିଭାଗ ଫେବୃଆରୀ 24 ସୁଦ୍ଧା ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ଡାଟାବେସ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ଥିତି, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବିଷୟ, ବିଷୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା, ବିଷୟର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଆଦି ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଇ-ସ୍ପେସରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଜଡିତ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଅପଡେସନ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏନେଇ ବିଜେବି କଲେଜର ଯୁକ୍ତ ତିନି (+3) ବାଣିଜ୍ୟ ଛାତ୍ର ସୁବାଶିଷ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । କାରଣ ଶୀଘ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ।ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ପଡିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ।"
ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଶୀତଲ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ +3 ବା PGରେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଆଡମିଶନ କରିବାକୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏପରିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଶରେ ଥିବା ଭଲ ଭଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମଲେଖାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।"
