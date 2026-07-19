ମାଧ୍ୟମିକରେ ବଢ଼ୁଛି ଡ୍ରପ୍-ଆଉଟ୍; ଓଡ଼ିଶାରେ୧୩% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା
U-DISE ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୧୩.୭% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ହାର ବହୁତ କମ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 19, 2026 at 8:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ 2025-26 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ (ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ) ପାଠପଢ଼ା ଛାଡିବା ହାର 13.7% ରହିଛି । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ହାର 9.7 ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ । ସେହିପରି ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡିବା ହାର ରାଜ୍ୟରେ 2.2% ଥିଲାବେଳେ ଜାତୀୟ ହାର 3.6% ରହିଛି । ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାକ୍-ପ୍ରାଥମିକରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପାଠପଢ଼ା ହାର 0.2% ରହିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 61 ହଜାର 594 ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 77 ଲକ୍ଷ 88 ହଜାର 567 ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3 ଲକ୍ଷ 41 ହଜାର 909 ରହିଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ହାର :-
ପ୍ରାଥମିକ (1-5)ଶ୍ରେଣୀ ରେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ହାର ରହିଛି 0.2 % । ସେଥିରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଡ୍ରପ ଆଉଟ 0.3% ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ହାର 0.2 % ରହିଛି । ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ (6-8) ସ୍ତରରେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ହାର ରହିଛି 2.2% ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ହାର 2.5% ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହାର 1.9% ରହିଛି । ମାଧ୍ୟମିକ (9-1୦) ସ୍ତରରେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ହାର 13.7% ଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ହାର 16.1% ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ହାର 11.2%. ରହିଛି ।
ଦେଶରେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ହାର :-
ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ହାର 13.୦%, ଆସାମରେ 14.3%, ଛତିଶଗଡ଼ରେ 16.1%, ଡାମନ ଡିୟୁରେ 12.4%, ଗୁଜୁରାଟରେ 15.7%, ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀରରେ 11.6%, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 18.1%, ଲଦାଖରେ 16.8%, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 13.0% ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ 13.3% ,ସିକିମରେ 13.1% ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ହାର 10.4% ରହିଛି ।
ସେହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 61,594 ସ୍କୁଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 48,603 ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ରହିଛି । 41,243 ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପୁଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ କଥା ଦେଖିଲେ 48,603 ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରୁ 39,693 ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ସେହିପରି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବାବଦରେ 48,603 ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 26,228 ସ୍କୁଲରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି .
କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିକଳ ଚିତ୍ର ନଜରକୁ ଆସିଛି । 2024 - 25 UDISE+ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ-ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ 23 ରହିଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଛା ହାରାହାରି ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା 6 ଥିବାବେଳେ ହାରାହାରି ନାମଲେଖା 126 ରହିଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ 1458ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି । 2024 -25 ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 1089 । ଜଣେ ଲେଖାଏ ଶିକ୍ଷକରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2024-25ରେ 57 ହଜାର 940 ପିଲାଙ୍କ ନାମଲେଖା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2025-26ରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା 49 ହଜାର 672ରେ ପହଁଚିଛି।
ଶିକ୍ଷାବିତ ଜଲିଲ ଖାଁ କହିଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଶିଶୁ ଶ୍ରମ, ସ୍କୁଲର ଦୂରତା, ଯାତାୟାତ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାରଣ ଏହି ଡ୍ରପ୍-ଆଉଟ୍ ହାର ବଢ଼ିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି । ଯଦିଓ ସରକାର ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ ଓ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରବଣତା କମାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆହୁରି ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଡ୍ରପ୍-ଆଉଟ୍ ହାର କମାଇବା ପାଇଁ ପରିବାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସମାଜ ଓ ସରକାରଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ' ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ଭରସା; ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା ଓ ସଂସ୍କାର ଦାବି କଲେ ନବୀନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ବ, ୨୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଛ ରପ୍ତାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ