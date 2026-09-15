ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁସିସି ଚର୍ଚ୍ଚା; "ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶରେ ନିୟମକୁ ଲଦିବା ଠିକ ନୁହେଁ, ବିଚାର ବିମର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ"

କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ୟୁସିସି ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

UCC debate in Odisha: "Imposing rules in a secular country is not right; deliberation is needed."
ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁସିସି ଚର୍ଚ୍ଚା; "ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶରେ ନିୟମକୁ ଲଦିବା ଠିକ ନୁହେଁ, ବିଚାର ବିମର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ" (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 15, 2026 at 7:21 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

UCC debate in Odisha, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ବା ୟୁସିସି (UNIFORM CIVIL CODE) ? ଯଦି ଲାଗୁ ହେବ ତାହାଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁସିସିର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ ? ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ୨୧ଟି ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ୟୁସିସି ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି । ଶାହଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ୟୁସିସି ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ୟୁସିସିକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଚାର ବିମର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବର୍ଗ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । କାରଣ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶରେ ନିୟମକୁ ଲଦିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏକମତରେ ଲାଗୁ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ୟୁସିସି :

ବିଜେପି ଶାସିତ ଓ ସମର୍ଥିତ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ବା ୟୁସିସି ଲାଗୁ ନେଇ ନିକଟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ୟୁସିସି ବିଜେପିର ନିର୍ଵାଚନୀ ଏଜେଣ୍ଡା ହୋଇଥିବାରୁ ଶାହଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡିଶା ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନାହିଁ । ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ୟୁସିସି ପାଇଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯେତେଥର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେଥର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ୟୁସିସି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପରାମର୍ଶ ସହ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ।

ୟୁସିସି ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ?:

ଓଡିଶାରେ ୟୁସିସି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଆଇନ ବିଭାଗ ନୋଡାଲ ବିଭାଗ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିୟମ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ମୂଳ ଆଇନ ଏବଂ ଏଥିରେ ହୋଇଥିବା ସଂଶୋଧନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଚିଠା ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଚିଠା ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ ହେବ । ରାଜ୍ୟରେ ୟୁସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ୫ରୁ ୬ ଜଣିଆ ଏହି ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ରହ‌ିବେ । ହାଇକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ସମାଜସେବୀ, ଆଇନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ରହିବେ । କମିଟି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବାନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ।

ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବେ କି ସରକାର ?:

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ୟୁସିସି ଲାଗୁବେଳେ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁସିସି ଲାଗୁ କଲେ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ବା ଦିଆଯିବ ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିବ ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ର ୨.୯% ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁସିସିରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୨୨.୮୫% ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାୟ ୯୫.୯୧ଲକ୍ଷ ଜନଜା‌ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ମୋଟ ୧୩ଟି ଆଦିମ ଜନଜାତି ବା ପିଭିଟିଜି ସମେତ ମୋଟ ୬୨ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜନଜା‌ତି ଅଛନ୍ତି । ଜନଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରମ୍ପରା, ଅଧିକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ । ଅର୍ଥାତ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଧାରିତ ନିୟମ । ବିବାହ, ବିଚ୍ଛେଦ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ ।

ୟୁସିସିରେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କିତ କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ ?:

ୟୁସିସି ଲାଗୁ ହେଲେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ଯିଏ ବି ବିବାହ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ । ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ନାଗରିକ ଏକାଧିକ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ ସ୍ବାମୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବିତ ଥିଲେ କିମ୍ବା ବୈଧ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିପାରିବେନାହିଁ । କେବଳ ବିବାହ ନୁହେଁ ସବୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ । ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଥିବା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଧାର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସମାନ ଆଇନ ରହିବ । ଭରଣପୋଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଆଇନ ସହ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଆଇନଗତ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ।

ଜମିଜମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବକି ସମସ୍ୟା ?:

ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ‌ନିୟମ ରହିଛି । ଘର, ଜମି, କୃଷି ଜମି, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନିୟମ ସମାନ ରହିବ । ପୁଅ, ଝିଅଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାରୀ ମିଳିବ । ପତ୍ନୀ ଓ ସ୍ବାମୀଙ୍କର ବି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଧିକାର ରହିବ । ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଏକ ପ୍ରକାରର ହେବ । ନିଜର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ । ଲିଭ ଇନରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ । ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପରି ଲିଭ୍‌ ଇନ୍‌ରେ ବି ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ହେବ । ଲିଭ୍‌ ଇନ୍‌ରେ ଥିବାବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ତାନସନ୍ତତି ଥିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ହକ ମିଳିବ । ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଥିବା ନିୟମକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରି ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।

ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଲାଗୁ ହେବ ୟୁସିସି ?:

ରାଜ୍ୟରେ ୟୁସିସି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ ହେବ । ଏହାପରେ ଚିଠା ୟୁସିସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯିବ । କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ହେବ । ବିଧାନସଭାରେ ବିଲ ଆସିବ । ଆଲୋଚନା ପରେ ପାରିତ ହେବ । ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଠାଇବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁମୋଦନ କଲେ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ୟୁସିସି ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଆସାମ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ବିଲ୍‌କୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ କିପରି ଲାଗୁ କରାଯିବ ଓ ସରକାର କେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରିବେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପ‌ଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।

ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ :

ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଷୋୟୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ୟୁସିସିର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିବ । କାରଣ ଓଡିଶାରେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କର ରୀତିନୀତି, ଚାଲିଚଳନ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି । ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓଡିଶାରେ ବଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ । ବିଶେଷ କରି ଆଦିମ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ୟୁସିସି ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ସେଠାକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ୟୁସିସିରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ୟୁସିସି ପରିସରରେ ରଖାଯାଇନାହିଁ । ଓଡିଶାରେ ଆଦିମ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଧର୍ମ, ବିବାହ ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି ବଡ଼ ଭୋଟ୍‌ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଲଦିଦେବେ ‌ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପୃଥକ ନିୟମ ଆଣିବେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁସିସିରୁ ବାଦ ଦେବେ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।

ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ରହିବ ନଜର :

ଦିଲ୍ଲୀପ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶା, ଝାରଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ । ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆଦର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ଵ ଧର୍ମ ରହିଛି । ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗଠନ ହେବାକୁ ଥିବା କମିଟିକୁ କସରତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆଣି ୟୁସିସି ଲାଗୁ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ । ୟୁସିସି ଆସିଲେ ଆଇନଗତ ଦିଗଟି ସହଜ ହେବ । ୟୁସିସିକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ବିବାଦ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଯାହାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସହଜ ହେବନାହିଁ । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହୋଇଛି ସତ । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ । ଜନସଂଖ୍ୟା କମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ୟୁସିସି ପରିଧିରୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି । ଆଉ ୩ ରାଜ୍ୟରେ ବିଲ ପାସ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ ସେହି ରାଜ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡିବ ।"

ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ :

ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ଼ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ । ୟୁସିସିରେ ଅନେକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଭାରତ ତଥା ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ରହିଛି । ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ବିବାହ ପରମ୍ପରା ସବୁ ଅଲଗା । ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଧରି ଆମେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି । ଯଦି ସବୁକୁ ସମାନ କରିଦିଆଯାଏ, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ରହି ଆସିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ତେଣୁ ୟୁସିସି ବିରୋଧରେ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଶୁଭିବ ।"

ସବୁ ଧର୍ମରୁ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର ହେଉ :

ବିଜୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ହେଉଛି ବିବିଧତାର ଦେଶ । ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ନିର୍ଯାତିତଙ୍କୁ ଭାରତରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି । ସରଣ ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁସିସି ଭିତରକୁ ଆଣିବା ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟକର ଓ ବିବାଦୀୟ କଥା । କୌଣସି ଧର୍ମ ବା ପରମ୍ପରାରେ କୁସଂସ୍କାର ରହିଛି, ତାହାଲେ କୁସଂସ୍କାରକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା ଦରକାର । ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଥିବା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ବାଲ୍ୟାବିବାହ ପ୍ରଥା ଦୂର କରାଯାଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ୟୁସିସିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିନାହିଁ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ଥିବା କୁସଂସ୍କାରକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉ । କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ନଦିଆଯାଉ । ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶରେ ୟୁସିସିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବା ଠିକ ହେବନାହିଁ ।"

ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ନହେଉ :

ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି, "ଏକକ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ । ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସମାନ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବାର ଅଛି । ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ୟୁସିସି ଲାଗୁ କରିବା କଥା ଘୋଷଣା କରିବା ପଛରେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଏନଡିଏ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇନ ଚାଲିବ । ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ । ଏହା ଦେଶକୁ ବିଭାଜନ ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରେ । ତେଣୁ ଏହା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ । ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା । ବ୍ୟାପକ ବିଚାର ବିମର୍ଷ ହେବା କଥା । ଦେଶରେ ଏହାକୁ ଏକକ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ଦଳୀୟ ଏଜେଣ୍ଡା ଭିତରେ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଜେଡି ଏହା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ମ ନଜର ରଖିବ ।"

ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଲକ୍ଷ୍ୟ :

ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କାରଣ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି । ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ଼ ପ୍ରଣୟନ ହେବ । ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମବିଲମ୍ବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଭିଲ କୋଡ଼ ରହିଛି । ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଚୟନ, ବାହାଘର, ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ, ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଅଲଗା ନିୟମ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଶର ଗୋଟେ ନିୟମ କରିବାକୁ ୟୁସିସି ବୋଲି କହୁଛୁ । ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ।"

ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତବାସୀ ଦେଖିବେ ୟୁସିସି :

ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରୁ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର । ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ସେ ସେହି ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବ । ସେହିପରି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୪୪ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାବିଲମ୍ବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହୋଇପାରିବେ, ସେହିପରି ସିଭିଲ କୋଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏକମାନସ୍କ କରିବେ । ଦେଶରେ ୟୁସିସି ଲାଗୁ କରିବା ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଥିଲା । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିରେ ଭାରତବାସୀ ୟୁସିସି ଦେଖିବେ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଶୁ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ନିରଞ୍ଜନ ଓ ଦୁର୍ଗା; ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜୋର ଧରିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ସରିଲା ପାଇଲଟ ସର୍ଭେ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲିବେ BLO

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

UCC ODISHA
UNIFORM CIVIL CODE
UNION HOME MINISTER UCC
ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁସିସି ଚର୍ଚ୍ଚା
UCC DEBATE ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.