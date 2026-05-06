ଚାଲିଥିଲା ହାଟ, କାଳ ହୋଇ ଆସିଲା କାଳବୈଶାଖୀ: ଗଛ ପଡି 2 ମହିଳା ମୃତ
ଆନ୍ଧ୍ର ହାଟରେ ଗଛ ପଡିଯିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ ।
Published : May 6, 2026 at 1:17 PM IST
କୋରାପୁଟ: ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ ! ହାଟରେ କିଣାକିଣି କରୁଥିବା ବେଳେ ଗଛ ପଡି ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ଗତ ସୋମବାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ପେଦାବାଇଲି ‘ସୋମବାର ହାଟ’ରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମୃତ ଦୁଇ ମହିଳା ଓଡ଼ିଶାର ।
ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା କାଳବୈଶାଖୀ:
ଆନ୍ଧ୍ର ପେଦାବାଇଲି ସୋମବାର ହାଟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି । ଅପରାହ୍ନରେ ହାଟରେ ଗହଳି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କାଳବୈଶାଖୀ ପବନ ବର୍ଷାରେ ହାଟ ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ବିରାଟ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଗଛ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ମହିଳା ସିତାମା ଖଡା (୨୭) ତିଳତମା ଖରା (୩୦)ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନେ ହେଲେ ମନି ପାମ୍ପା ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାମ୍ପା ।
ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଛ କାଟି ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୁଚିମପୁଟ (ଆନ୍ଧ୍ର) ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସହ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ୨ ମୃତକ ହେଲେ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପାନ୍ଥଲୁଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଜରାଇ ଗ୍ରାମର ଓ ୨ ଆହତ ପାନ୍ଥଲୁଙ୍ଗ ଗାଁର ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ।
ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲେ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ:
ନିକଟସ୍ଥ ତୁମ୍ବାକୋଟା ଗାଁରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆହତଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ:
ଏଥିସହ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରେଡକ୍ରସ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ନନ୍ଦପୁର ବିଡିଓ ତଥା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଦୋରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ।
ସୂଚନା ଥାଉକି ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଠାରୁ ମାତ୍ର ୧୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ପେଦାବାଇଲି ଠାରେ ସୋମବାର ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ହାଟରେ ଆନ୍ଧ୍ର-ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତବାସୀ ନିଜ ନିଜର ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାବିକା କରନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ